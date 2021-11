Majitelé stavební společnosti podvedli čtyřicet firem, dostali podmínky

Deset let podnikali ve stavebnictví, skončili v bankrotu a exekuci. Českobudějovický krajský soud potrestal manžele z Vltavotýnska, které jejich živnost přivedla do milionových dluhů. Přes hrozbu až 10 let vězení odešli ze soudní síně s podmíněnými tresty. Navrhli totiž státnímu zástupci dohodu o vině a trestu a soud ji přijal.