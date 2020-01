Za útok sekyrou dostal deset let. Vůbec jsem ji neměl, tvrdil obžalovaný

12:28 , aktualizováno 12:28

Na deset let do vězení se zvýšenou ostrahou poslal českobudějovický krajský soud 39letého muže, který napadl známého sekyrou. Ačkoliv mu způsobil podle znalců jen lehká zranění, soud útok ohodnotil jako pokus vraždy. „Jen šťastnou shodou náhod to nedopadlo hůře,“ zdůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Olga Smrčková.