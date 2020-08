Muže, který útočil sekerou, mohou pustit z léčení. Žalobce podal stížnost

O středečním rozhodnutí soudu informoval dnešní Jihlavský deník. Soud musel rozhodnout o propuštění devětašedesátiletého muže kvůli tomu, že Psychiatrická nemocnice v Jihlavě nepodala včas žádost o prodloužení léčby.

Státní zástupce Miroslav Novák ČTK řekl, že proti rozhodnutí podal stížnost, která má odkladný účinek.

„Stížnost má odkladný účinek. Proto jsem to podal, aby si to dozorující státní zástupce mohl zvážit a abychom neudělali nějakou chybu s tím, že jinak by ho museli s okamžitou platností propustit,“ řekl Novák.

Odkladný účinek podle něho trvá do doby vyřízení stížnosti nebo jejího vzetí zpět. Podle informací okresního soudu se bude stížností zabývat brněnský krajský soud.

Psychicky nemocný muž trpící bludy skončil v ústavní léčbě poté, co ráno 21. prosince 2017 napadl starostu obce Jistebnice. Starosta skončil v nemocnici, ale nebyl v ohrožení života.

Útočníka policie zadržela a o den později obvinila z násilí proti úřední osobě. Ústavní léčbu mu pak nařídil Okresní soud v Táboře.