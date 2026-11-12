Případ začal letos 16. dubna večerním telefonátem na linku 158. Muž z Dačic tehdy policistům oznámil, že jde zabít svého strýce. Protože zároveň uvedl, kam míří, hlídka ho zadržela ještě předtím, než se k domu příbuzného dostal. Státní zástupce ho viní z trestného činu přípravy vraždy.
Samotný obžalovaný se při výslechu netajil tím, že ke strýci šel s úmyslem ho zavraždit. Na přímý dotaz předsedy senátu několikrát odpověděl jasně. Zároveň však tvrdil, že ještě cestou telefonoval na policii a počítal s tím, že ho policisté zastaví dříve, než svůj plán uskuteční.
Významnou roli jeho jednání měly internet a sociální sítě. Připustil, že chtěl být „důležitý“ a že ho zajímala pozornost, kterou by vyvolal policejní zásah.