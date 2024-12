Případ vykořisťování dělníků a kuplířství se táhne, soud brzdí svědci ze zahraničí

Muž s přezdívkou Johny a jeho žena podle obžaloby podvodně dováželi do jižních Čech z Rumunska prostitutky a lesní dělníky, kteří pro ně pracovali. Za to jim hrozí pět až 12 let vězení.

Proces se ale táhne kvůli zahraničním svědkům. Na předvolání nereagují Rumuni, v pondělí se nedostavil ani svědek z Rakouska. Na poslední chvíli oznámil, že má chřipku.

„Žádali jsme rumunskou stranu o pomoc s předvoláváním svědků, ale zatím neúspěšně,“ řekl předseda senátu Milan Kučera. Další jednání proto odročil na únor příštího roku.

Co se dělo na Českovelenicku, přirovnávají někteří policisté k otrokářství 21. století. Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové dvojice dovezené brigádníky zaměstnávala v nedůstojných podmínkách. Pracovali v lesích až 16 hodin denně a dostávali za to jen tisíc až patnáct set korun týdně. Přespávali v provizorní chatě v Halámkách. Dívkám zase zatajili, že budu pracovat jako prostitutky. Oba obžalovaní to popírají.

„Dělníky jsem z Rumunska nedovážel, přijeli sami. Nabízel jsem jim luxusní podmínky, ubytování, řidičské kurzy. Přijeli z rumunských vesnic, kde žilo až 17 lidí v jedné místnosti. Posílali peníze domů,“ tvrdil obžalovaný Johny.

Jeho slova dnes potvrdil svědek, který strávil s přestávkami několik měsíců v Halámkách. Uvedl, že v Rumunsku živil manželku a čtyři děti a s prací v Česku byl spokojený. V lese pracoval za úkolovou mzdu, ubytování v chatce bylo dobré.

Zprvu jich bydlelo pět v jedné místnosti, později se nocležna rekonstruovala, takže každý brigádník dostal vlastní pokoj. Někteří jeho krajané si toho podle něj nevážili, opíjeli se a v lese pak pospávali. Drobný tmavovlasý muž na závěr uvedl, že k soudu přijel z Rakouska a svědečné nechce. „Tak jedno kafe,“ usmál se vlastní nadsázce.

Dvojice je stíhaná na svobodě

Obžalovaní manželé podnikali v Česku více než deset let. Firmu na zpracování dřeva nakonec zadlužili. Podle Johnyho za to mohl export vytěženého dřeva ze Šumavy až do Číny a k dalším odběratelům, kteří neplatili.

K provozování nočního klubu Casanova je přemluvila známá, když se dostali do finančních potíží. Podle obžalované v něm fungovala maximálně dvě děvčata, která většinou pendlovala po jiných okolních klubech.

Dvojice je stíhaná na svobodě. Oba zároveň odmítli přestupek, že měli otevřený podnik i v době karantény při covidu. Podle nich do nočního klubu chodili i policisté, kteří jim nic v tomto období nezakazovali.

Manipulace s levnou pracovní silou se v tomto případě podobá nelegálnímu přeshraničnímu byznysu, který teď řeší českobudějovičtí kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. V kauze obvinili 14 žen, které podle nich založily tajnou organizaci zabývající se dovozem prostituce do Velké Británie.

Ženy nabíraly ze slabších sociálních skupin. Zajistily jim přepravu, ubytování a inzerci služeb, případně kontakty na zákazníky v Británii, za což si odečítaly od jejich honorářů provizi a režii. Od roku 2019 tak získala skupina nejméně 10 milionů korun. Obviněné jsou stíhané na svobodě a hrozí jim až 10, případně 12 let vězení.