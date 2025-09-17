Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

  15:16
Nerozuměla si s otcem, v patnácti utekla k drogovému dealerovi, který ji trýznil a vydíral. Potřebuje lásku, potřebuje pomoc. Tak líčila v dopise zaslaném soudu těžký život dcery její matka. Dnes stojí dvacetiletá Eliška Š. před Krajským soudem v Českých Budějovicích za sjednání prostituce s neplnoletou kamarádkou a za distribuci drog.

Krajský soud v Českých Budějovicích | foto: Petr Lundák, MF DNES

Obžalovaná Eliška Š. tráví čas ve vězení, protože předchozí trest prospěšných prací nikdy nenastoupila. Pervitin a marihuanu šířila podle obžaloby mimo jiné ve výchovném ústavu v Jindřichově Hradci, kde byla sama klientkou.

„Ať mě zavřou, chci mít všechno za sebou,“ byla její první slova po přednesené obžalobě, která ji ohrožuje až 12 lety vězení. S částí obžaloby vztahující se k sjednání prostituce pro mladistvou souhlasila.

Příběh nešťastné a podváděné dívky, jak sama sebe popisuje, pokračoval dnes po měsíčním odročení před českobudějovickým krajským soudem. Z několika předvolaných svědkyň se dostavila jediná. Matka obžalované se omluvila pro nemoc a jako svědectví poslala soudu dopis.

Drogy jsem ve výchovném ústavu rozdávala jako držhubný, hájí se souzená dívka

Podle ní začalo martyrium dcery, když utekla k příteli, ze kterého se vyklubal drogový dealer. „Byla moje chyba, že jsem jí to dovolila. Využíval ji k obchodování s drogami, bil ji, vydíral a znásilňoval,“ napsala.

Jediná svědkyně, která se dostavila k soudu, přijela z Prahy. K pultíku pro svědky přistoupila s klátivými pohyby. Hned v úvodu přiznala, že pervitin sice bere pravidelně, naposled před dvěma dny, ale je schopná svědčit.

„Jednou mi pervitin dala, na víc si už nepamatuju,“ uvedla svědkyně, která poznala obžalovanou ve výchovném ústavu.

Matka: Potřebuje lásku. Posudek: Je sebestředná

Podle soudního spisu byl první partner obžalované třiadvacetiletý muž, který je v současnosti ve vězení. Podobný vztah měla i s dalším mužem, se kterým prodávala drogy v hotelech v Liberci a v Harrachově.

Aby se dostala z jejich špatného vlivu, poslali ji kurátoři do jindřichohradeckého výchovného ústavu pro dívky, kde nastoupila na školu provozních služeb. Tam však pokračovala v distribuci drog.

Podle matky je dcera citlivá, potřebuje jen lásku a porozumění. Od dětských let ráda kreslí. Poněkud v jiném světle ji popisuje znalecký psychologický posudek. Líčí ji jako nevyrovnanou sebestřednou osobnost s narcistními sklony, která se lituje a nemá jasný životní cíl.

Nebyl jsem vykořisťovatel, tvrdí. Za prodávání dívky na sex dostal muž šest let

Z předvolaných svědků, většinou známých obžalované, se jich několik ani neomluvilo. „Pracuji v Německu a zaměstnavatel by mě neuvolnil,“ poslala vzkaz soudu jedna z žen.

Předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová ve středu odročila jednání na říjen, kdy se bude snažit některé svědky znovu předvolat. Současně zamítla návrh obhájce, aby svědkyni z Německa vyslechla na dálku pomocí telemostu.

