Bál jsem se o děti, hájí se muž souzený za zapálení bazénu při likvidaci sršní

Policie v květnu obvinila muže z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Podle ní loni na podzim při neodborné likvidaci sršního hnízda způsobil požár střechy plaveckého bazénu, který shořel za dva dny. Policie ho následně navrhla obžalovat.
Podle obhájce chce 54letý muž uzavřít dohodu o vině a trestu. „Souhlasím s veškerými články a body obžaloby, souhlasím s obžalobou, trestem i právní kvalifikací,“ vyjmenoval obžalovaný.
U soudu popsal, že u firmy, která se stará o provoz krumlovského bazénu, pracuje tři roky. Dodal, že nikdy nestál před soudem.
Při líčení loňské události prohlásil, že aerosol používali k hubení hmyzu. Vzpomínal, že sršeň zaletěla do dětských sprch a on měl před očima, jak útočí na děti. Proto pro hubení použil radikálnější metodu.
Soudkyně Martina Erbová připomněla, že pokud se učiní prohlášení o vině v plném rozsahu, znamená to, že soud může tento institut přijmout, nebo ne. Pokud přijme, neprovádí se dokazování v plném rozsahu a zaměřuje se jen na druh a výměru trestu. To urychluje dokazování i řízení.
„V této fázi řízení ho určitě přijímat nebudu,“ uvedla soudkyně. Na dnešní den si pozvala soudního znalce, který zpracovával znalecký posudek. Chce ho vyslechnout ve vztahu ke škodě, kterou stanovil na shořelém stadionu. Jde jí o výši škody, kterou si chce vyjasnit.
Hasiči požár likvidovali dva dny
„Zaměstnanec společnosti zajišťující provoz plaveckého bazénu v Českém Krumlově při likvidaci sršního hnízda pomocí otevřeného ohně svým nedbalostním jednáním způsobil požár, který zasáhl téměř celou plochu střechy objektu,“ sdělil dříve policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Škoda dosáhla 12 milionů korun a požár objekt zcela zničil. Hasiči začali hasit požár v sobotu ráno 7. září a veškerá ohniska zlikvidovali druhý den dopoledne. Oheň prohořel střechou dovnitř, zasáhl interiér bazénu, tedy i prostor pro plavání, nosné konstrukce, kus střechy se propadl do bazénu.
Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu. Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Na místě zasahovalo 22 hasičských jednotek, vyhlášen byl třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.
|
Rok od požáru. Demolice vyhořelého bazénu v Českém Krumlově začne v srpnu
Vedení českokrumlovské radnice připravuje stavbu třípatrového akvacentra s venkovním areálem. Na podzim by se mělo zbourat torzo vyhořelého bazénu. Do výběrového řízení se přihlásilo devět firem. Ta vítězná nabídla cenu 1,9 milionu s DPH, odhad na likvidaci vyhořelého plaveckého bazénu byl až 20 milionů korun.
Město chce postavit třípatrové akvacentrum s venkovním areálem. V polovině příštího roku by radnice mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez DPH.
|
7. září 2024