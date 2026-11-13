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Spor o vlastnictví rybníků mezi biskupstvím a rybářstvím se vrací k okresnímu soudu

Autor:
  8:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropské unii, pravděpodobně přijde o další rybníky, které drží od privatizace ukončené před 33 lety. Ústavní soud (ÚS) totiž vyhověl stížnosti římskokatolické církve a současné vlastnictví zpochybnil. Zabývat se jím musí znovu českobudějovický okresní soud.

Kauza se týká šesti rybníků a je shodná se sporem před šesti lety, kdy se musela společnost vzdát tří jiných rybníků na Třeboňsku a vrátit je státu. Také o ně měla zájem jako součást restitucí církev, jejich původní majitel.

Nyní jde o menší rybníky na soustavě blízko Borovan na Budějovicku, největší z nich Smrk má plochu 9,7 hektaru. U všech jsou rekreační chaty a v okolí vedou turistické trasy.

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Spor mezi holdingem Rybářství Třeboň a českokrumlovskou prelaturou farnosti přitom řeší soudy od roku 2022. Majetek nakonec uznal třeboňským rybářům Nejvyšší soud, naopak stížnost proti jeho rozhodnutí přijal jako oprávněnou Ústavní soud. Věc se tedy vrací na začátek.

Podle soudů přešly rybníky na stát v říjnu 1945 na základě konfiskační vyhlášky komise v Kaplici. Její členové nařídili zabavení farních rybníků podle Benešových dekretů. Za původního vlastníka označili Děkanství Krumlov coby osobu německé národnosti. Dnešní soudy však nařízení zpochybnily. „Samotná vyhláška nemůže obstát jako důkaz,“ uvedla mluvčí ÚS Kamila Abbasi.

Ústavní soud vyhověl Rybářství Třeboň, pře o rybníky se vrací do Budějovic

Další problém je v nerespektování takzvané blokační vyhlášky, která po roce 1991 zakazovala privatizovat sporný majetek církví. To rybářství opomnělo, když do privatizačního projektu zařadilo veškerý majetek podniku Státní rybářství Třeboň.

Na chybu marně poukazoval v roce 1995 Nejvyšší kontrolní úřad. Vedení společnosti dnes tvrdí, že jednalo v dobré víře a rybníky vlastně vydrželo. Po celou dobu do nich investovalo.

„Určující bude rozhodnutí okresního soudu. Na rybnících se hospodaří,“ uvedla Stanislava Vitoňová, mluvčí českobudějovického biskupství. To už dříve potvrdilo, že o majetek chce v restituci usilovat a v případě dohody je může dál využívat současné rybářství.

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Spor o vlastnictví rybníků mezi biskupstvím a rybářstvím se vrací k okresnímu soudu

ilustrační snímek

Rybářství Třeboň, největší producent sladkovodních ryb v Evropské unii, pravděpodobně přijde o další rybníky, které drží od privatizace ukončené před 33 lety. Ústavní soud (ÚS) totiž vyhověl...

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