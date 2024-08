Ještě žil, když ho zapálili. Za vraždu bezdomovce hrozí trojici výjimečné tresty

Případ se stal letos v lednu v Českém Krumlově. Obžalovaným ve věku 28 až 38 let hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Ve středu událost dva souzení podrobně popsali. Nejstarší z nich obžalobu a tím vinu přijal a žádá soud o dohodu, která by mu snížila trest.

Jeho dva známí tvrdí, že u bitky jenom asistovali a nechtěli nikoho zabíjet. Podle znalců musel přitom hrubý fyzický útok trvat nejméně hodinu. Oběť čelila ranám do obličeje a hrudníku pěstmi, koleny a lokty a měla nakonec rozlámaná žebra a zhmožděný plicní lalok.

Muži tak chtěli svého staršího kolegu potrestat za to, že se s nimi v komunitě nedělí, jak je zvykem, o peníze a tabák.

Tragické drama se stalo letos 24. ledna večer v jejich útulku, což byla technická místnost v pilíři mostu přes Vltavu.

„Mlátit ho začal tady pan Jirka. Já mu dal tak čtyři rány pěstí a několik malých kopanců do hlavy, protože se mi poškleboval,“ líčil téměř dvě hodiny Alexandr Lebeda.

Hlavní agresi sváděl na staršího Františka Jirku, příležitostného brigádníka, rovněž bez domova. Podle Lebedy se rozzuřeného druha snažil slovně krotit a nakonec měřil zbitému muži tep. Před tím mu však posypal zkrvavenou hlavu solí a polil vodkou. „Nechtěl jsem mu ublížit, jen ho potrestat. Lituju toho a dodnes je mi z toho špatně,“ vypovídal Lebeda.

Lítost padla i na třetího a nejmladšího z obžalovaných Tomáše Koňarika. Muže, který se živil žebráním a na polévku docházel s dalšími druhy do krumlovského krizového centra. Úkryt v pilíři mostu využívali hlavně tito čtyři, někdy v něm hráli karty, popíjeli a sledovali filmy na tabletech.

„Přišel jsem tam, až když byl ten člověk zkrvavený. V batohu měl vodku a u sebe tabák. Naštvalo mě, že se nechce dělit. Dal jsem mu tedy dvě rány rukou a šlapáka do obličeje. Jirka ho mlátil hodně a hodně dlouho. Nenapadlo mě, že to zajde tak daleko,“ popisoval čin Koňarik.

Nehýbal se, tak chtěli incident zamaskovat

Napadený podle útočníků během ran nemluvil ani se nebránil, jen vydával zvuky. Když se přestal hýbat, zvažovali, jak zápas zamaskovat a tělo zlikvidovat. Zvažovali hodit ho do řeky. Jirka se podle ostatních dvou obžalovaných rozhodl mrtvolu spálit.

Upletl z hadrů a dek provaz, vytáhl konec ven a zapálil ho. Potom všichni tři odešli za město, kde nasimulovali, že zde strávili večer u ohníčku a nakonec přespali v prázdné chatce, kterou občas obýval Lebeda.

„To jste se nesnažil Jirku krotit a zraněnému přivolat zdravotní pomoc? Jak jste věděl, že je mrtvý?“, zajímalo předsedu senátu Milana Kučeru při výslechu Lebedy.

„Uvažoval jsem o tom. Když jsem neucítil tep, bylo mi jasné, že je mrtvý. Učili jsme se to ve škole,“ vysvětloval Lebeda.

Unikali několik dní

Unikat dopadení se trojici dařilo několik dní. Při prvním výslechu, když po nálezu ohořelého těla pátrali policisté mezi místními bezdomovci a případ řešili jako nešťastnou událost, totiž tři kamarádi vypověděli, že kritický večer trávili na jiném místě a o požáru v mostním pilíři se dověděli později.

Nakonec se k incidentu všichni doznali a skončili ve vazbě. Obžalobu ze závažného zločinu vraždy spáchané zvlášť trýznivým a surovým způsobem formou spolupachatelství podal sice státním zástupce na všechny tři muže. Jejich podíl budou nakonec posuzovat znalci.

Součástí dokazování byla ve středu i policejní rekognice. Soud pokračuje usnesením o návrhu prvního z obžalovaných ohledně dohody o vině, kterou podpořil i žalobce a výslechy svědků.