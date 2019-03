Solnice se změnila na restauraci, pivo do ní poteče trubkami pod náměstím

Pod mohutnými trámy a za tlustými zdmi, které kdyby mohly, vyprávěly by historii několika staletí, je velký výčep s výraznými červenými prvky. Z pípy už brzy poteče pivo od výčepní desítky po třináctistupňový speciál.

Solnice, která stojí od roku 1531 na Piaristickém náměstí a je jednou z nejstarších a nejznámějších budov v Českých Budějovicích, tím dokončí svou velkou proměnu. Stane se zní restaurace Solnice, do které bude proudit pivo z nedalekého pivovaru, který nese stejné jméno. Slavnostní otevření je naplánované na pátek 29. března a doplní ho festival s kapelami a divadly.

Úpravy hned tří objektů začaly na podzim roku 2017. Podobu velké a malé solnice se snažili majitelé co nejvíce zachovat a je to patrné nejen zvenčí, ale i zevnitř.

„Je to unikátní budova, celá staletí přečkala bez přestaveb, a tak jsme se k ní chtěli zachovat. Historicky sloužila jako sklad, což je dál zdůrazněné i v konečné podobě. O všem jsme jednali i s památkáři a našli porozumění,“ uvedl Lubor Gregora, jehož ateliér se specializuje na přestavby historických objektů.

Původně mělo být všechno hodně jinak.

Majitelé ze společnosti Salinum CB nejdříve koupili velkou solnici, kde uvažovali o restauraci s pivovarem, jenže se ukázalo, že na jejich záměr to nebude stačit.

Podařilo se jim od města koupit i vedlejší malou solnici, byly však potřeba ještě další prostory. A tak nakonec koupili i dům na rohu Piaristického náměstí, Hroznové a České ulice.

Ten doznal vůbec největších změn a dnes je v něm pivovar, do kterého mohou zájemci nahlédnout okny. Na straně v České ulici už nad budovou bdí obraz svatého Václava, patrona piva.

Zajímavé je propojení pivovaru a solnice. Pivo nebude nutné stáčet do sudů a převážet, ale proudí trubkami pod povrchem do tanků v restauraci.

„To je opravdu unikátní řešení. Potrubí začíná v hloubce 70 centimetrů pod zemí a klesá až do dvou metrů. V restauraci je pak část k vidění, aby si to návštěvník dokázal představit,“ pokračoval Gregora.

V malé solnici je především kuchyně a další zázemí, hosté budou chodit do velké a tam si budou moci vybrat. Výčepy jsou ve třech podlažích, která mají stejný koncept, ale v detailech se liší. Přízemí evokuje pivnici, první patro směřuje k restauraci, má jinak zařízené stolování a ve druhém bude možné pořádat soukromé večírky. Třetí patro pak poslouží jako výstavní prostory a přestěhuje se tam muzeum motocyklů.

Celkovou podobu interiéru, vybavení a styl měl na starost Šimon Brnada, který už pracoval na desítkách restaurací.

„Byla to příjemná práce, protože jsem měl hodně volné ruce, a nebylo tak nutné dělat nějaké velké kompromisy. Snažil jsem se zachovat atmosféru a sůl nahradit pivem. Proto budou uvnitř třeba přiznané sudy s pivem,“ sdělil Brnada.

Masivní stoly dobře ladí ke krovům a dalším částem budovy. Právě tesařské práce majitelé hodně vyzdvihují, měl je na starost David Farrell.

„Konstrukce byla v tristním stavu, teď by to nikdo nepoznal. Naopak o schodech si někteří myslí, že jsou původní, ale jsou nové,“ popsal Gregora s tím, že mají tu správnou patinu a ladí k trámům. Restaurátorské práce odvedl Václav Veřtát.

Do Solnice se najednou vejdou až dvě stovky lidí. Návštěvníci budou vybírat ze čtyř druhů piv, která vaří sládek Ivan Dufek, jehož loni uvedli do síně slávy českého pivovarství a sladařství. V pivovaru Solnice ho nadchlo vybavení i ambice majitelů.

„Jsou zde technologie Kaspar Schulz, to je deset generací zkušeností s varnami. Jinak pracujeme s českými produkty, používáme české slady i žatecký poloraný červeňák,“ vyzdvihl Dufek. Zdůraznil, že první várka byla hotová už loni 12. října a dodnes jich uvařili 45, takže na otevření jsou připraveni.

V nabídce jsou desítka, jedenáctka, dvanáctka a třináctka. Stáčí je také do sudů od patnácti do padesáti litrů, ale také do litrových PET lahví. U nich platí slovo prozatím, protože majitelé hledají jiné možnosti. Kapacita pivovaru je dva tisíce hektolitrů ročně, ale pokud by byl zájem na trhu velký, je možné ho zvednout až na tři tisíce hektolitrů.