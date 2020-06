Českobudějovická Solnice je památkou roku, zaujala proměnou v restauraci

Stovky let staré trámy krovů zůstaly. Kdyby zdi mohly mluvit, budou vyprávět dávno zapomenutou historii a do toho všeho najednou z nedalekého pivovaru do Solnice proudí pivo s pomocí té nejmodernější technologie.

To jako by se stalo novou krví a začalo psát další příběh jedné z nejstarších budov v Českých Budějovicích na Piaristickém náměstí.

Za velkou a náročnou proměnou stojí Václav Študlar, který za to obdržel Cenu města, ale třeba i cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví za citlivou a mimořádně zdařilou úpravu objektu. A ve čtvrtek 18. června uspěla Solnice v soutěži Památka roku 2019, kde rovněž zvítězila.

Památka roku V soutěži Památka roku dostali ocenění obec Mníšek pod Brdy a majitel restaurace Solnice v Českých Budějovicích. Mníšek pod Brdy zvítězil s obnovou 14 kaplí křížové cesty a cesty k baroknímu areálu Skalka v kategorii menších obnov do dvou milionů korun. V kategorii větších rekonstrukcí v hodnotě nad dva miliony zvítězila přestavba pozdně gotické budovy sloužící dříve jako sklad soli na restauraci s pivovarem.

Ceny předávali zástupci pořádajícího Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Praze.

V kategorii menších rekonstrukcí se na druhém místě umístila obnova Štáflovy chalupy v Havlíčkově Brodě v kraji Vysočina, třetí příčka patří renovaci altánu v Tyršových sadech ve Šternberku v Olomouckém kraji. Vítěz této kategorie dostává odměnu 50.000 korun, vítěz kategorie renovace v hodnotě nad dva miliony dostává 100.000 korun. V té se na druhém místě umístila obnova radnice v Pardubicích a na třetím opravené Městské muzeum v Hořicích v Královéhradeckém kraji. ČTK

Študlar zdůrazňuje, že je to práce celého týmu, jemuž je moc vděčný.

„Například cena města byla absolutním překvapením. Nečekal bych, že je možné ji za takový počin udělit. Teď je důležité, abychom viděli, že hostům chutná naše pivo a kuchyň skoro nestíhá vařit, pak to pro nás bude zadostiučinění,“ sdělil před nedávnem Študlar, který je jedním z vlastníků pivovaru a restaurace Solnice.

Při vyprávění zůstává skromný a neustále upozorňuje na tým, který měl velké změny na Piaristickém náměstí na starost či se teď podílí na provozu.

Solnice na místě stojí od roku 1531. Příběh rekonstrukce byl nakonec mnohem složitější, než si vlastníci původně mysleli. Museli získat tři objekty, aby uskutečnili své plány. Úpravy začaly na podzim 2017, slavnostní otevření bylo loni v březnu.

Majitelé nejdříve koupili velkou solnici, kde uvažovali o restauraci s pivovarem, jenže se ukázalo, že na jejich záměr to nebude stačit. A tak se jim podařilo od města koupit i vedlejší malou solnici. Avšak byly potřeba ještě další prostory, a tak nakonec koupili i dům na rohu Piaristického náměstí, Hroznové a České ulice. Ten doznal vůbec největších změn a dnes je v něm pivovar, kam mohou zájemci na prohlídku.



„O exkurze je zájem, a tak máme na prohlídky proškolené hned čtyři lidi. Kromě pivovaru se dostanou i do degustační místnosti, kde se restaurátorům podařilo zachránit vzácný historický strop,“ upozorňuje Študlar.

Zajímavé je řešení propojení pivovaru a Solnice. Pivo proudí trubkami pod povrchem do tanků v restauraci. Potrubí začíná v hloubce 70 centimetrů pod zemí a klesá až do dvou metrů. V restauraci je pak část k vidění, aby si to návštěvník dokázal představit.

Majitelé se specializují na chladírenské technologie, a tak je využili i tady a mohou tam brát své klienty ze Skandinávie, Francie, Německa a dalších zemí. Daří se i samotnému pivu, jež se rovněž jmenuje Solnice. „Pijí ho teď v italském Turíně, dostalo se do Francie a projevili o něj zájem i v Dánsku,“ přibližuje Študlar.

Výstav pivovaru může být dva tisíce hektolitrů ročně, ale pokud by byl zájem na trhu velký, je možné ho zvednout na tři tisíce hektolitrů. Do restaurace se najednou vejdou až dvě stovky lidí.