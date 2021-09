Stále více majitelů domů pořizuje solární panely, trend podpořila pandemie

Fotovoltaika před lety zažila v Česku obrovský rozmach. Přestože nepatříme k zemím, které se mohou spolehnout na stabilně vysokou intenzitu slunečního záření, solární elektrárny tu zejména po roce 2008 zažily boom. Později však kvůli regulacím přišlo období lehkého vychladnutí a nárůst počtu nových elektráren se pozastavil.

Přesto nyní tvoří významnou síť dodavatelů elektrického proudu, navíc se stále více prosazují i mezi soukromými uživateli. Počet domů s vlastní fotovoltaikou neustále vzrůstá.

„V Jihočeském kraji jen za letošní první čtvrtletí dodaly do sítě 38 135 MWh bezemisní elektřiny, za celý loňský rok to bylo 268 313 MWh. To je množství, které by pokrylo spotřebu více než 76 tisíc jihočeských domácností,“ uvádí Martin Schreier, mluvčí společnosti ČEZ, která na jihu Čech sama provozuje čtyři solární elektrárny.

V současnosti se však trend v budování velkých solárních elektráren spíše obrací. Na jejich místo nastupují malé soukromé fotovoltaiky. Lidé sázejí na soběstačnost a budují tak vlastní zdroje.

„Pandemie výrazně podpořila trend vlastnit obnovitelný zdroj elektrické energie s možností případného využití při výpadku distribuční sítě – tedy kombinace solárních panelů s bateriemi a systémem pro autonomní provoz. Vnímáme za tím čím dál větší potřebu soběstačnosti ze strany klientů, kteří se chtějí v maximální možné míře spolehnout sami na sebe a zabezpečit své blízké,“ vysvětluje Roman Šperňák, mluvčí společnosti E.ON.



Solární panely si lidé nechávají instalovat například na střechy rodinných domů, vyrobenou energii pak sami spotřebují. To může být v době, kdy ceny elektřiny na trhu rapidně vzrůstají, pro mnohé příležitost, jak si do budoucna zajistit stabilní, nízkonákladový a ještě k tomu ekologický provoz svých domácností.

Trend dokládají také data energetické společnosti EG. D z distribučního území jižní Čechy, jižní Morava a Vysočina. Ta sledují vývoj počtu připojených elektráren na hladině nízkého napětí, tedy rodinných domů či menších firem. Čísla ukazují, že v roce 2015 se do sítě zapojilo padesát fotovoltaik a v roce 2020 už toto číslo stouplo na dva tisíce.

Přesná data za letošní rok zatím k dispozici ještě nejsou, nicméně se dá očekávat, že nárůst bude i nadále pokračovat v podobném tempu. Zájem o alternativní zdroje elektrické energie neklesá ani po pandemii covidu.

„I přes dopad pandemie meziročně počet poptávek na fotovoltaiku pro domácnosti narostl, v porovnání s rokem předchozím přibližně o 20 procent. Jednoznačně to tak potvrzuje vývoj energetiky směrem k decentralizaci a čím dál vyšší potřebu klientů být méně závislí na distribuční síti, zhodnocovat své nemovitosti a rovněž také přispívat ke snižování uhlíkové stopy,“ uvádí Šperňák.

Měsíčně nainstalují až čtyři solární elektrárny

Všímají si toho například také firmy, jež se instalací solárních panelů na střechy rodinných domů zabývají. Mají teď mnohem více práce než v minulosti.

„Zájem meziročně určitě stoupá, lidé si nejvíce žádají menší solární elektrárny o výkonu 3,7 KWh, jejichž cena se pohybuje okolo 160 tisíc korun,“ přibližuje Adam Klose, jednatel společnosti Greenwatt, který má na starosti distribuční síť v jižních Čechách. Náklady na pořízení většího typu solární elektrárny se mohou vyšplhat i do několika stovek tisíc korun.

Právě vyšší počáteční investice může některé lidi od pořízení vlastních solárních panelů odradit. Zařízení ale poměrně výrazně snižuje náklady domácnosti a za několik let se majitelům investice vrátí. „Na jeden kilowatt instalovaného výkonu lze za použití malé elektrárny ušetřit okolo tří tisíc korun ročně,“ konstatuje Klose.

Navíc na pořízení fotovoltaiky je možné čerpat různé státní dotace. Mezi velké výhody z uživatelského hlediska patří nenáročnost celého systému na údržbu.

„Jedná se bezúdržbovou technologii, vlastní instalace je sice trochu složitější, protože je při ní potřeba udělat revizi a přihlásit elektrárnu k distributorovi, to se většinou pojí ještě s vyřízením dotace, s tím je zase víc papírování, pak ale systém funguje už naprosto soběstačně,“ zmiňuje Klose s tím, že firma v současné době nainstaluje za měsíc v průměru tři až čtyři solární elektrárny, jež lze umístit prakticky na jakýkoliv typu rodinného domu.