Nová kavárna na Sokolském ostrově už funguje, nahradila oblíbené autíčko

Před časem se vedení města jako majitel pozemku na Sokolském ostrově rozhodlo pro tuto změnu a úpravu areálu. Obyvatelé proti tomu ve velkém protestovali, dokonce za zachování provozu autíčka několik tisíc lidí podepsalo petici. Situace se definitivně zklidnila ve chvíli, kdy stávající provozovatel David Dvořák vyhrál výběrové řízení na provoz nového objektu.

„První dojem je dobrý. Máme větší prostory. Teď ještě bude fungovat autíčko i Kofíčko dohromady a po Múzách na vodě v červenci bychom se sem úplně přesunuli,“ upřesnil Dvořák.

Nové zázemí je na místě, kde byl oplocený tenisový kurt. „Pozemek před lety koupilo město od TJ Sokol a rozhodlo, že dá místu podobu, kam budou lidé rádi chodit,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Bouzek. Radnice do nového areálu investovala 8,5 milionu korun.

Hned 1. července čeká podnik první zatěžkávací zkouška, v jeho těsné blízkosti totiž začíná oblíbený festival Múzy na vodě. „Budeme dělat vše pro to, abychom se stihli připravit, ale čeká nás dost práce. Autíčko v té době bude stále na ostrově, a je tak možné, že si podniky vypomůžou,“ sdělil Dvořák

Dvořák výběrové řízení vyhrál díky zajímavému konceptu, který ve své nabídce představil a který vedení města zaujal. Obvyklou nabídku občerstvení chce rozšířit o nenáročné sportovní a volnočasové vyžití.

„Bylo pro mě důležité nabídnout doprovodné aktivity všem věkovým kategoriím, které Sokolský ostrov navštěvují. Zároveň jsem chtěl také trochu odkázat na tenis, který se na místě podniku dříve hrál,“ popsal Dvořák.

Před novým podnikem proto plánuje rozmístit několik stolů na stolní tenis, které budou volně k dispozici. Vedle nich přibude také hřiště na pétanque a dětské pískoviště.

Do výběrového řízení se přihlásilo šest subjektů s různými koncepty i navrhovanou cenou nájemného. Dvořák uspěl s nabídkou 85 tisíc korun měsíčně.

„Není to málo, ale po zkušenostech z minulých sezon věřím, že se podnik zvládne uživit. Člověk ale nikdy neví, co přijde. To je holt riziko podnikání,“ konstatoval.