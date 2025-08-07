Nákladní auto po centimetrech couvá k připravenému zvedáku s kovovými řetezy. „Máš ještě metr, pomalu,“ korigují pečlivého řidiče jeho kolegové ve vestibulu radnice. „Stůj!“ ozve se po chvíli hlasitě.
Pod zavěšenou sochu biblického Samsona pečlivě zabaleného do starých koberců a podloženého matracemi najela plošina náklaďáku. „Ještě si ho zvedneme tak o pět čísel a bude to dobré,“ plánují čtyři muži další postup.
Pracují pečlivě. Aby také ne, náklad je velice cenný. Tři sta let stará skulptura, která je jedním ze symbolů Českých Budějovic. Samson bojující se lvem, chrlič z barokní kašny stojící ve středu náměstí Přemysla Otakara II.
Pod sochu najíždí pomalu jeden z chlapů s paletovým vozíkem. Originál sochy pak přesune dozadu nákladního prostoru. Ještě pořádně přikurtovat, vše zkontrolovat, zavřít plošinu a může se jet.
Dietrichovu sochu vytvořenou mezi lety 1724 a 1726 České Budějovice zapůjčily hlavnímu městu na chystanou velkolepou výstavu Národního památkového ústavu Vltava slavná a splavná. V Jízdárně Pražského hradu tak bude Samson vystavený až do zimy, pak se zase vrátí na své místo na českobudějovické radnici.
Hrdlem lva, kterého Samson přemáhá, až do začátku dvacátého století protekly miliony litrů vltavské vody.
Petr Pavelec, NPÚ
„Samson opouští České Budějovice poprvé po tři sta letech,“ přidal jednu ze zajímavostí stěhování Petr Pavelec, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.
„Socha bude reprezentovat město na soutoku Malše a právě Vltavy. Spojení mezi řekou Vltavou a Samsonem je o to těsnější, protože od dvacátých let 18. století stojí ve městě nová vodárna s vodárenskou věží. A odtud se voda z Vltavy transportovala především do Samsonovy kašny. Hrdlem lva, kterého Samson přemáhá, až do začátku dvacátého století protekly miliony litrů vltavské vody. K prospěchu a užitku obyvatel Českých Budějovic,“ přidal Pavelec.
Na vrcholu kašny je od roku 1990 kopie sochy. Originály Samsona se lvem a čtyř chrličů zdobí vestibul a nádvoří radnice. Kamenné kopie vytvořil akademický sochař Ivan Tlášek.