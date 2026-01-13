Praha vrátila Samsona. Originál sochy už je zase na radnici v Budějovicích

  17:15
Po pěti měsících a pár dnech se dnes do Českých Budějovic vrátil originál sochy biblického siláka, který krotí lva. Barokní dílo znázorňující Samsona od Josefa Dietricha zapůjčilo krajské město Národnímu památkovému ústavu (NPÚ) na výstavu Vltava slavná a splavná. Ta byla k vidění do 4. ledna v Jízdárně Pražského hradu.

Nejprve se musí pečlivě autem s plošinou zajet téměř až ke dveřím radnice. Pak neméně pečlivě do kusů koberců a látek obalenou sochu, která leží na dřevěné paletě, dostat z korby nákladního auta do vestibulu radnice.

Tam se pak postaví mobilní jeřáb, díky němuž pětice mužů po centimetrech Samsona zvedá nejprve do vzpřímené polohy a pak na podstavec. Za hodinu a půl je hotovo.

22 fotografií

„Na výstavu přišlo přibližně čtyřicet jedna tisíc návštěvníků, což je pěkné číslo. Je to návštěvnost většího zámku v naší správě za celou jednu sezonu,“ podotkl před příjezdem Samsona Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích NPÚ. „Ohlasy jsou z 99 procent pozitivní. Ti, kteří mají k Vltavě svůj vztah, byli nadšení. A možná i díky právě budějovickému Samsonovi,“ pousmál se památkář.

Začátkem srpna loňského roku přes tunu vážící originál skulptury odborníci pečlivě zabalili a nakládali jí do přistaveného nákladní auta. Samson České Budějovice opustil vůbec poprvé, a to po 300 letech.

V úterý se zase navrátil a lidé si jej mohou opět prohlížet při vstupu do historické budovy radnice. Řada kolemjdoucích s dětmi se přímo u vykládání sochy zastavovala a sledovala práci odborníků.

Budějovice jsou bez Samsona. Originál sochy poprvé po 300 letech opustil město

„Vltava slavnou a splavnou jsem osobně viděla několikrát. Pro nás patrioty to byla výstava s krásnou možností si připomenout například současná i historická vodní díla či se podívat na výtvory spisovatelů, malířů či hudebních skladatelů, kteří se nechali řekou inspirovat. Pro mně bylo třeba překvapením, že Adalbert Štifter o Šumavě nejen psal, ale i maloval. Navíc tam náš Samson působil opravdu majestátně a mohli jsme si jej pořádně zblízka prohlédnout,“ potěšilo primátorku města Dagmar Škodovou Parmovou.

Originál Samsona, který Dietrich vytvořil mezi lety 1724 a 1726, zdobil stejnojmennou kašnu ve středu hlavního českobudějovického náměstí až do roku 1990. Od té doby je vrcholu barokní fontány kopie sochy. Ta také v létě tryská vodu. Originály Samsona se lvem a čtyř chrličů jsou pak k vidění ve vestibulu a nádvoří radnice. Kamenné kopie vytvořil akademický sochař Ivan Tlášek.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

