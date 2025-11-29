Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

Autor:
  9:49
Mráz pomohl skiareálům, aby přivítaly první lyžaře dřív než v minulých letech. Před sezonou investovaly hlavně do zasněžování. U Lipna zůstaly ceny jízdného stejné jako v minulé zimě, na Zadově zavádějí dynamické ceny.

Na šumavském Zadově v sobotu zahájili lyžařskou sezonu. V provozu je čtyřsedačková lanovka, malý vlek a sjezdovka Pucalka. „V listopadu jsme začínali lyžovat naposledy v roce 2008,“ připomněl ředitel zadovského areálu Luděk Sáska, že lyžařská střediska letos ožívají velmi brzy.

Výjimkou je Monínec na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje, kde nemusejí čekat na mráz, protože využívají technologii vyrábějící sníh i při plusových teplotách. Tam se lyžuje už od půlky listopadu.

„Díky mrazivým nocím i dnům se nám podařilo sjezdovku Pucalka vysněžit v krátké době. Nyní na ní leží od 50 do 100 centimetrů především technického sněhu,“ upřesnil Sáska a dodal, že nyní sněžná děla pracují na sjezdovce U Můstků. Ta by se mohla otevřít příští víkend.

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22. listopadu 2025)
Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22. listopadu 2025)
Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22. listopadu 2025)
Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22. listopadu 2025)
12 fotografií

Otevřeno je v sobotu od 8.30 do 16 a od 18 do 21 hodin. V neděli bez večerního lyžování. Pak provoz přeruší a ještě není rozhodnuto, kdy ho obnoví. Určitě to bude o víkendu, možná i dřív.

Hochficht na rakouské straně Šumavy zahájil sezonu už v pátek. V 8:30 hodin se rozjely sedačková lanovka Hochfichtbahn, kabinová Reischlbergbahn a pojízdný pás v dětském parku. „Byl by hřích nevyužít tak dobré sněhové podmínky,“ uvedl Gerald Paschinger, ředitel společnosti Hochficht Bergbahnen, která středisko provozuje.

Přes 160 sněžných děl a tyčí začalo vyrábět technický sníh už 18. listopadu a nyní lyžařům slouží sedm kilometrů upravených tratí. Celkem jich mají na Hochfichtu přes 20, postupně budou otvírat další.

Sněžná děla se činí také ve Skiareálu Lipno, tam však lanovky spustí až příští sobotu. „Mohli bychom i dřív, ale chceme sjezdovky připravit tak, aby byly v perfektním stavu. Ale o víkendu k nám mohou přijet rodiny s dětmi na bobování. Upravíme svah ve Foxparku a pustíme zdarma jeden pohyblivý pás,“ pozval ředitel střediska Matěj Kratochvíl.

Posilují zasněžování

A jaké novinky před sezonou u Lipna připravili? Protože přírodního sněhu padá v posledních zimách málo, soustřeďují se na posilování technického zasněžování. Nově pořídili dvacet děl, čímž navýšili jejich počet na celkových 87.

„Nová vypadají jako ta před patnácti lety, ale uvnitř jsou modernější technologie. Díky tomu a vyššímu počtu děl je zasněžování efektivnější. Navíc je nemusíme stěhovat z jedné trati na další, což přispívá k udržitelnosti. Šetří se tím třeba nafta,“ vysvětlil Kratochvíl.

Šéf areálu připomněl, že před letošní sezonou nezdražovali skipasy, stojí stejně jako v té minulé. U Lipna mají dynamické ceny, takže se je vyplatí nakoupit s předstihem.

Nová „chytrá“ rolba u Lipna zkrátí čas na úpravu sjezdovek a šetří přírodu

Jednodenní skipasy začínají na 690 korunách, lyžování jen na sjezdovce Jezerní, která je ideální pro začátečníky, stojí od 400 korun. „Děti lyžují za polovinu ceny dospělého skipasu a stejná zvýhodněná cena platí také pro vstup na Stezku korunami stromů i do Aquaworldu Lipno,“ upřesnil Kratochvíl.

S dynamickými cenami skipasů letos začínají na Zadově. Tam zmodernizovali odbavovací systém, stejné turnikety jsou nově ve všech částech areálu – na Kobyle, U Horejšů i na Nových Hutích.

„Díky této novince jsme mohli rozšířit portfolio jízdenek. Patří mezi ně třeba osm a dvacet hodin ze sezony. Platí po celou zimu na denní i večerní lyžování. Kolik hodin kdy prolyžujete, je jen na vás. Z jízdenky se odečítá každá započatá hodina, a to vždy po daném průchodu turniketem,“ vysvětlil Sáska.

Nově mají na Zadově také první samoobslužnou pokladnu, která je u schodiště na sjezdovky na Kobyle. Ceny jsou stejné jako na kamenné pokladně, nejvýhodnější tak zůstává nákup v e-shopu, kde jsou ceny o pět až šest procent nižší. Také pokračují v modernizaci zasněžovacího systému a přikoupili pět děl. Za novinky utratili deset milionů.

Přírodní sníh chyběl, vlekaři ale zimu chválí. Na Zadově ji ukončili až 13. dubna

Do moderních technologií investuje i areál na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje, který nese nově název Nahoru Resort Monínec. Tam zahájili sezonu už 15. listopadu díky tomu, že jejich systém Snowfactory vyrábí sníh i při teplotách kolem 15 stupňů Celsia, takže ho spustili už v polovině října. Letos koupili čtyři nové moduly a navíc využili technologii Snow storage, kdy pod speciální fólií odrážející sluneční záření schovali část sněhu z minulé sezony.

„Díky tomu jsme už v polovině listopadu mohli otevřít celou sjezdovku dlouhou 1 200 metrů. V minulých letech jsme zvládli připravit jen její horní polovinu,“ porovnal ředitel areálu Jaroslav Krejčí.

Výrazné novinky představil rakouský Hochficht. „Jedním z hlavních projektů byla modernizace lanovky Hochfichtbahn a vleku Rehberglift, což zvyšuje provozní bezpečnost a přináší moderní vzhled a vyšší pohodlí pro návštěvníky,“ popsal šéf Paschinger.

Pořídili také rolbu s měřením výšky sněhu v reálném čase a navijákem umožňující efektivnější přípravu sjezdovek. Nová technologie také přispívá k šetrnějšímu a udržitelnějšímu provozu. Nechybí posílení zasněžovacího systému – služebně starší děla nahradily nejmodernější kanony na otočných věžích.

Do přírody mohou vyrazit i běžkaři. Na Zadově upravili stopy na Churáňovských loukách a na bruslení trasu na Pláně. Sezonu zahájil i areál Běžky Pasečná na pravém břehu Lipna a rakouský Schöneben. Tam mají část tras upravených na bruslení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Občanští demokraté získali v Českých Budějovicích 29,35 procenta a slavili, na...

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští ODS a zakládá nové hnutí, se hroutí celá struktura strany v tomto kraji. Postupně se zveřejňují další a další jména špiček ODS z krajského i...

Na Zadově zahájili lyžařskou sezonu, v listopadu ji spustili poprvé od roku 2008

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

Mráz pomohl skiareálům, aby přivítaly první lyžaře dřív než v minulých letech. Před sezonou investovaly hlavně do zasněžování. U Lipna zůstaly ceny jízdného stejné jako v minulé zimě, na Zadově...

29. listopadu 2025  9:49

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Exhejtman Zahradník také opustí ODS a půjde s Kubou, starosta Hluboké zůstává

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě zástupce Rady Asociace krajů...

První jihočeský hejtman Jan Zahradník, který se v politice pohybuje už od roku 1990, skončí v ODS. Také on se přidá k Martinu Kubovi a vstoupí do hnutí, které se současný hejtman chystá založit....

28. listopadu 2025  14:54

Náraz do stromu otočil auto přes střechu. Řidič nadýchal skoro 2,5 promile

Auto po nárazu do stromu a převrácení přes střechu skončilo zpátky na silnici.

Opilý řidič havaroval ve čtvrtek na Strakonicku. Po nezvládnutí zatáčky skončil s vozem ve stromě. Od něj se auto odrazilo a převrátilo přes střechu. Těžce zraněného spolujezdce transportoval...

28. listopadu 2025  13:19

Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalové České Budějovice řeší potíže zahraničních hráčů. Hned pět jich ve čtvrtek vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice, u tří zjistila pochybení. Klub se...

27. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  28. 11. 13:02

První vánoční strom rozsvítí v Táboře, České Budějovice se dočkají v sobotu

Vánoční strom v Táboře

Rozsvícení vánočních stromů každoročně láká do center jihočeských měst tisíce lidí. Nemusejí to nutně být jen jejich obyvatelé, návštěvníci často přijíždějí za touto událostí cíleně z různých koutů...

28. listopadu 2025  9:51

Překvapivé načasování. A kolik lidí bude Kubu následovat? ptají se politologové

Předseda Asociace krajů Martin Kuba (25. května 2023)

Na odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS je překvapivé pouze načasování, míní politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Dodává, že je otázkou, zda to není příliš...

27. listopadu 2025  18:53

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Občanští demokraté získali v Českých Budějovicích 29,35 procenta a slavili, na...

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští ODS a zakládá nové hnutí, se hroutí celá struktura strany v tomto kraji. Postupně se zveřejňují další a další jména špiček ODS z krajského i...

27. listopadu 2025  18:38

Neukázal alternativu, čekalo se to, nás to nepoškodí, zní z ODS k odchodu Kuby

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Předseda ODS Petr Fiala po oznámení odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby ze strany řekl, že šlo o dlouhodobý proces. Podle dosluhujícího premiéra hejtman nevyužil toho, aby ODS ukázal dobrou...

27. listopadu 2025  18:24

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

27. listopadu 2025  17:50

Advantage Consulting, s.r.o.
ÚČETNÍ (45.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč

Dalších 31 499 volných pozic

Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání

Seniora soudí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Týrání dětí začal ve čtvrtek projednávat českobudějovický krajský soud. Otevřel tím příběh početné rodiny, ve které jsou dva dospělí obžalováni z týrání a ohrožování výchovy nezletilých. Hrozí jim až...

27. listopadu 2025  15:38

Hádka dvou známých v Písku se vyhrotila, jeden muž pobodal druhého

V Písku došlo ke konfliktu mužů, jeden druhého pobodal.

Policisté vyšetřují okolnosti konfliktu dvou mužů v Písku, po kterém ve středu večer skončil jeden z nich s bodnořeznými zraněními v nemocnici. Při napadení sehrál roli alkohol.

27. listopadu 2025  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.