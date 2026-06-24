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Árčí a Casper jsou noví parťáci policistů. Vyčmuchají, co způsobilo požár

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  15:10
Jihočeští policejní psovodi přibrali v těchto dnech dva nové parťáky. Jsou jimi několikatýdenní štěňata německého ovčáka černý Árčí a hnědý Casper. Do ostré služby půjdou až po výcviku za dva roky. Budou pomáhat vyhledávat akcelerátory požárů.

Míček na provázku jim nedá spát, honí se za ním neustále. Pak najednou jeden z nich zahlédne jiný cíl. Boty. „No jo, tkaničky, to je tvoje, co?“ snaží se uchránit část oblečení jeden z policistů.

Ani to jim ale nebrání a dovádějí dál. I spolu. Aby ne, vidí se vlastně poprvé v životě. Teď jsou to ještě malé několikatýdenní chlupaté kuličky, ale za dva roky je už plánuje policie po speciálním výcviku nasazovat do ostrých akcí.

Řady jihočeské Policie ČR rozšířila dvě několikatýdenní štěňata německého ovčáka - Casper a Árčí (černý pes). Ti budou po zácviku, který bude trvat dva roky, sloužit jako vyhledávači akcelerátorů hoření při požárech. (24.6.2026)
Řady jihočeské Policie ČR rozšířila dvě několikatýdenní štěňata německého ovčáka - Casper a Árčí (černý pes). Ti budou po zácviku, který bude trvat dva roky, sloužit jako vyhledávači akcelerátorů hoření při požárech. (24.6.2026)
Řady jihočeské Policie ČR rozšířila dvě několikatýdenní štěňata německého ovčáka - Casper a Árčí (černý pes). Ti budou po zácviku, který bude trvat dva roky, sloužit jako vyhledávači akcelerátorů hoření při požárech. (24.6.2026)
Řady jihočeské Policie ČR rozšířila dvě několikatýdenní štěňata německého ovčáka - Casper a Árčí (černý pes). Ti budou po zácviku, který bude trvat dva roky, sloužit jako vyhledávači akcelerátorů hoření při požárech. (24.6.2026)
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Policisté si berou služební psy domů, a to i v jejich dospělosti. Výcvik se však koná v policejním středisku v Lišově u Českých Budějovic. A tady se budou také učit novým věcem obě nová štěňata.

Jmenují se Casper a Árčí, stáří devět a dvanáct týdnů. Jsou to němečtí ovčáci z jediné policejní chovatelské stanice v Prackovicích nad Labem. Až oba psi vyrostou, jejich úkolem bude vyhledávat nejrůznější hořlaviny. Pomáhat budou zejména při vyšetřování požárů, u nichž je podezření na úmyslné zapálení.

„Jsou to ještě velice mladá štěňata, ale zatím se nám jeví velice dobře. Teď v začátcích si zejména musí přivyknout na svého psovoda a pána, na okolní prostředí, lidi a jiné psy. Pak je naučíme základy výcviku, což je ovladatelnost, obratnost a pohyb v daném prostředí. Nakonec pak přijde rozpoznání zájmových látek,“ popisuje výcvik nových psů Štěpán Wawreyn, vedoucí oddělení kynologie Policie ČR v Jihočeském kraji.

Staří psi už vyhlížejí důchod

U policie se zaměřují nejen na psy, kteří vyhledávají akceleranty hoření. Chlupáči dokážou po výcviku najít i výbušniny, návykové látky, zbraně či lidské ostatky. „Nově máme specializované psy také na vyhledávání bankovek,“ doplňuje Wawreyn.

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Casper a Árčí, který se ovšem podle protokolů jmenuje Akord, za dva roky nahradí devítiletého psa Vildu a stejně starou fenku Xaru, kteří pak zamíří do policejního psího důchodu.

Například Vilda nedávno pomáhat vystopovat akcelerant hoření v Hluboké nad Vltavou, kde žhář zapálil osobní auto jednoho ze zastupitelů.

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