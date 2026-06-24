Míček na provázku jim nedá spát, honí se za ním neustále. Pak najednou jeden z nich zahlédne jiný cíl. Boty. „No jo, tkaničky, to je tvoje, co?“ snaží se uchránit část oblečení jeden z policistů.
Ani to jim ale nebrání a dovádějí dál. I spolu. Aby ne, vidí se vlastně poprvé v životě. Teď jsou to ještě malé několikatýdenní chlupaté kuličky, ale za dva roky je už plánuje policie po speciálním výcviku nasazovat do ostrých akcí.
Policisté si berou služební psy domů, a to i v jejich dospělosti. Výcvik se však koná v policejním středisku v Lišově u Českých Budějovic. A tady se budou také učit novým věcem obě nová štěňata.
Jmenují se Casper a Árčí, stáří devět a dvanáct týdnů. Jsou to němečtí ovčáci z jediné policejní chovatelské stanice v Prackovicích nad Labem. Až oba psi vyrostou, jejich úkolem bude vyhledávat nejrůznější hořlaviny. Pomáhat budou zejména při vyšetřování požárů, u nichž je podezření na úmyslné zapálení.
„Jsou to ještě velice mladá štěňata, ale zatím se nám jeví velice dobře. Teď v začátcích si zejména musí přivyknout na svého psovoda a pána, na okolní prostředí, lidi a jiné psy. Pak je naučíme základy výcviku, což je ovladatelnost, obratnost a pohyb v daném prostředí. Nakonec pak přijde rozpoznání zájmových látek,“ popisuje výcvik nových psů Štěpán Wawreyn, vedoucí oddělení kynologie Policie ČR v Jihočeském kraji.
Staří psi už vyhlížejí důchod
U policie se zaměřují nejen na psy, kteří vyhledávají akceleranty hoření. Chlupáči dokážou po výcviku najít i výbušniny, návykové látky, zbraně či lidské ostatky. „Nově máme specializované psy také na vyhledávání bankovek,“ doplňuje Wawreyn.
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Casper a Árčí, který se ovšem podle protokolů jmenuje Akord, za dva roky nahradí devítiletého psa Vildu a stejně starou fenku Xaru, kteří pak zamíří do policejního psího důchodu.
Například Vilda nedávno pomáhat vystopovat akcelerant hoření v Hluboké nad Vltavou, kde žhář zapálil osobní auto jednoho ze zastupitelů.