Budějovická radnice vyzývá fotbalové Dynamo, aby jí předalo do správy Složiště

„Pamatuji si, jak jsme tam s Ádou Havlem káceli stromy, aby se mohlo začít stavět. Složiště byla chlouba Dynama, takové moje dítě. Nebudeme si lhát, současný stav je tristní.“ Slova člena síně slávy klubu Jiřího Vlčka raní, ale přesně odpovídají realitě.

Tréninkový areál českobudějovického fotbalového klubu chátrá. Podmínky pro téměř 400 dětí v 18 týmech jsou horší a horší. Do areálu na okraji města se dlouhé roky neinvestovalo, v poslední době navíc slábne i nutná údržba a péče. Hřiště jsou na první pohled vyžilá, areál působí zanedbaně a zásah by ocenila i hlavní budova.

„Je mi z toho smutno. V Dynamu jsem přes 40 let, od začátku jsem na Složišti dělal údržbáře. Teď už v této pozici nepůsobím, ale v areálu jsem tak obden. Situace áčka v lize je hrozná, ale zachraňme mládež. Musíme si říct, že současné vedení není schopné se o areál adekvátně starat,“ má jasno Vlček.

Tréninkové centrum, fungující od roku 2004, má v dlouhodobém nájmu Dynamo, což prakticky znemožňuje jakýkoli zásah jiného subjektu. „Současný stav je hlavní důvod, proč bychom chtěli získat Složiště zpátky do vlastní správy. Vedení klubu to opakovaně nabízíme,“ tvrdí náměstek budějovické primátorky Petr Maroš (ODS).

On je spolu s dalším zástupcem města Viktorem Lavičkou (ANO) členem dozorčí rady akademie. „Už rok se snažíme o to, abychom areál převzali. Do ligového áčka mluvit nemůžeme, ale do akademie ano a bojíme se o mládež. Určitě nehodláme navyšovat peníze pro klub, nemáme důvěru v současné vedení,“ dodává Maroš. Podle něj vedení klubu o převod nemá zájem.

Zástupci Dynama na dotazy MF DNES k věci ani přes několik výzev nereagovali.

V areálu jsou čtyři travnatá hřiště. Jedno slouží pro zápasy, na jednom trénuje ligový A tým, a tak pro 18 mládežnických celků zbývají dvě plochy s přírodní trávou. Povrchy jsou však už dávno za dobou životnosti.

„Neřeším, kdo je majitelem klubu. Jde mi o děti, které tam vychováváme. Hřiště jsou starší, neinvestovalo se do nich, tak se to musí projevit. Pokud chceme mládež posouvat, je to nutné,“ ví Petr Benát, výkonný ředitel akademie.

Špatná kvalita hřišť ohrožuje zdraví hráčů

V areálu jsou také dvě hřiště s umělou trávou – jedno menší, druhé velké. Na tom menším se povrch propadl a vzniklo tak nebezpečné místo. Na hřišti klasických rozměrů je také vidět opotřebení. Nechybí díry, časté jsou záplaty.

Pro zdraví hráčů je to hrozba, hlavně pro jejich kotníky a kolena. O velké hřiště s umělou trávou navíc může klub přijít. Na konci roku jí totiž končí certifikace a její obnovení by bylo překvapivé.

„Umělka je potrhaná, těžko tím projde. Sami jsme ji v Plané dělali, tak vím, co to obnáší. Pokud se tak stane, tak akademie i další týmy z okolí budou mít problém, protože ji také využívaly. Oprava povrchu je milionová záležitost,“ upozorňuje Tomáš Pintér, šéf jihočeského Krajského fotbalového svazu.

„Pan Jirka (majitel Dynama, pozn. red.) mi předminulý týden tvrdil, že má možnosti, jak umělku opravit nebo vyměnit. Ale neviděl jsem nic ani na papíře,“ hlásí Maroš.

Na hodnocení dorazí v lednu odborná firma. „Upozorňujeme na to už od poslední obnovy před dvěma lety. Všichni o tom dobře vědí a negativní výsledek by nemohl nikoho překvapit. Může to být spouštěč, že by se začalo něco dít. Nemohla by se tam hrát mistrovská utkání. Zásadnější než osvědčení je pro mě ale zdraví hráčů,“ říká Benát.

Bývalý údržbář areálu Jiří Vlček navrhuje, jak péči o hřiště vylepšit. „Kdyby to vzal pod sebe Český trávník, tak by se o to dobře staral, ale s Dynamem se nedohodli na financích. Kdybych jim nesehnal hnojivo, tak to ani nepohnojili. Není na osivo, tak se trávníky ani nedosely. Je to moc špatné,“ vnímá.

„Děti hrály v sepraných starých dresech“

Zanedbané péče si všímají také rodiče dětí z akademie. „Už to začalo dřív. Spadla nafukovací hala, nová se nepostavila, děti chodily ven, byly víc nemocné. Na tělocvičny prý nebyly peníze. Poslední sezonu to je ještě horší. Podmínky jdou dolů. Rodiče z ostatních týmů, kteří to tu znali dřív, se nás ptají, co se tady děje,“ zlobí se maminka Jana, která má v akademii dva syny.

„Děti hrály v sepraných starých dresech, to byla ostuda. Už jsme chtěli sami kupovat nové, až pak jsme se něčeho dočkali. Ale v předminulém týdnu dokonce přestaly jezdit autobusy, které braly děti ze školy na Složiště. Klub prý už dlužil tolik, že to dopravce přerušil,“ dodává.

Předání areálu do správy města vidí většina zúčastněných jako nejlepší cestu. „Fungovalo by to stejně, jako to mají hokejisté v Budvar aréně nebo volejbalisté ve sportovní hale,“ upřesňuje Maroš.

Třeba by se pak dostalo i na plánované rozšíření Složiště. „Snad někdo vysoko postavený bouchne do stolu. Tímhle stylem se úroveň zázemí těžko udrží,“ tuší Jiří Vlček. Pro by byl i šéf svazu Pintér. „Byl by to z dlouhodobého hlediska jediný správný krok. Údržba je nákladná, pro klub je to těžké,“ uvádí.