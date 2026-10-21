Nadcházející zimní sezona měla být ve Sportovním centru mládeže na Složišti v Českých Budějovicích první, kdy měli fotbalisté využívat dvojici nových hřišť s umělou trávou, šatny a další zázemí. Stavbu však zdržují složité přípravy, schvalovací procesy a další náležitosti.
Jisté je, že letošní zimu stráví akademie Dynama, která areál využívá nejvíce, ve stávajících podmínkách. „Bereme to tak, jak to je. Jsme na to zvyklí a umíme se tomu přizpůsobit,“ řekl Petr Benát, výkonný ředitel akademie.
Současný stav zdaleka neodpovídá potřebám fotbalistů. Obě stávající hřiště s umělou trávou už přesluhují. Jedno má klasické rozměry, druhé je menší a v minulosti bylo schované pod nafukovací halou.
Od příští zimy má být stav lepší. Jihočeský kraj jako vlastník areálu chystá výstavbu dvou hřišť s umělou trávou klasických rozměrů. „Už letos na to peníze v krajském rozpočtu byly. Mrzí mě, že se to nestihlo, ale příští rok bude hotovo stoprocentně,“ uvedl krajský radní a náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.
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Projektová dokumentace je hotová, čeká se na vydání stavebního povolení. Následně se bude hledat zhotovitel. Podle současných plánů by se mohlo začít stavět příští rok na jaře, až se fotbalisté přesunou z umělé trávy na tu přírodní. „Je třeba začít včas, aby se vše stihlo do další zimní sezony, tedy zhruba do října,“ potvrdil Maroš.
Cena bude kolem 40 milionů
Finální cena vzejde z výběru zhotovitele, ale cena za dílo by se měla pohybovat kolem 40 milionů korun.
„U obou hřišť budou menší tribuny, které využijí kaskádovitého terénu. Počítá se také s umělým osvětlením, šatnami hned u vjezdu do areálu za závorou a dalším technickým a sociálním zázemím. Využijí se také solární panely a další prvky. Celý projekt je ze značné části soběstačný,“ zmínil Petr Hornát, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Jihočeského kraje.
Už letos na to peníze v krajském rozpočtu byly. Mrzí mě, že se to nestihlo, ale příští rok bude hotovo stoprocentně.
Petr Marošnáměstek primátorky a krajský radní
Současné hřiště s umělou trávou musí každý rok získat obnovenou certifikaci. Před minulou zimou byly nutné větší úpravy, letos se řešily spíš jen drobná vylepšení. „Poslední dva tři týdny jsme hřiště opravovali, aby prošlo certifikací a mohlo se na něm ještě rok hrát. Za sezonu je opotřebení znát, na tréninky se využívá i mimo zimu,“ přiblížil Benát.
Šéf akademie se na vylepšené zázemí přirozeně těší. Zároveň však bere plány s rezervou. „Věřil jsem, že už loňská zima bude v současné podobě poslední. Nestalo se, nevadí. Celkově už jsem na Složišti slyšel hodně plánů, ale není lehké je naplnit. S trenéry vždy bereme takový stav, jaký je,“ poznamenal.
Sportovní komplex vyhlíží za pět let
O rozvoji areálu na okraji Českých Budějovic se v minulosti uvažovalo už několikrát. Řada z nápadů pak ale zůstala jen teorií. Mluvilo se o velké proměně „spodní“ části, kde by mohla stát hala pro florbal nebo plavecký bazén. Teď je vše opět aktuální.
Na schůzce před necelým měsícem politici a zástupci sportovních svazů přímo na místě debatovali i o možném budování rychlobruslařské haly.
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„Vznikla pracovní skupina, kde jsou zástupci všech svazů. Bude to jiný příběh než u připravovaného Národního centra míčových sportů. Tady by měly být hlavním kritériem požadavky sportovců. Výhodou je vzájemná provázanost, mohou řadu věcí sdílet,“ podotkl Hornát.
Nový komplex by mohl stát za pět let, když se vše podaří tak, jak se aktuálně plánuje. Záměr počítá také s atletickou a florbalovou halou včetně zázemí, padesátimetrovým bazénem s deseti dráhami či s hotelem včetně regenerace.
„Jednalo by se o bazén s olympijskými parametry, který by výrazně přispěl k přípravě regionálního, výkonnostního a vrcholového plavání a dalších plaveckých sportů,“ uvedl Jakub Tesárek z Českého plaveckého svazu. Finančně se má na akci podílet stát a také Jihočeský kraj.
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„Následujících zhruba šest až osm měsíců budeme dávat parametry haly. Pak navážeme studií proveditelnosti. Řešíme také financování – investici i samotný provoz. Složiště má výbornou polohu pár minut od dálnice. Celý projekt dává smysl,“ zamyslel se Hornát.
Pro samotný provoz bude mít zásadní roli i hotel. „Evropským i světovým standardem je, že sportovci suchou nohou přejdou z pokoje na jídlo, do haly i do posilovny. Například pro soustředění je to zásadní. Primárně bude určený pro sportovce, ale když bude volný, proč by ho nemohla využít i veřejnost,“ navrhl Hornát.