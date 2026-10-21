Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Později, ale bude. Proměna tréninkového centra Složiště začne hřišti na fotbal

Pavel Kortus
  15:02
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
11 fotografií
Dvě nová hřiště standardních rozměrů s umělou trávou značně pomohou hlavně fotbalové akademii, která Složiště využívá nejvíc. Rozlehlý tréninkový areál na okraji Českých Budějovicích může v budoucnu obohatit také atletická a florbalová hala či padesátimetrový bazén.

Nadcházející zimní sezona měla být ve Sportovním centru mládeže na Složišti v Českých Budějovicích první, kdy měli fotbalisté využívat dvojici nových hřišť s umělou trávou, šatny a další zázemí. Stavbu však zdržují složité přípravy, schvalovací procesy a další náležitosti.

Jisté je, že letošní zimu stráví akademie Dynama, která areál využívá nejvíce, ve stávajících podmínkách. „Bereme to tak, jak to je. Jsme na to zvyklí a umíme se tomu přizpůsobit,“ řekl Petr Benát, výkonný ředitel akademie.

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
11 fotografií

Současný stav zdaleka neodpovídá potřebám fotbalistů. Obě stávající hřiště s umělou trávou už přesluhují. Jedno má klasické rozměry, druhé je menší a v minulosti bylo schované pod nafukovací halou.

Od příští zimy má být stav lepší. Jihočeský kraj jako vlastník areálu chystá výstavbu dvou hřišť s umělou trávou klasických rozměrů. „Už letos na to peníze v krajském rozpočtu byly. Mrzí mě, že se to nestihlo, ale příští rok bude hotovo stoprocentně,“ uvedl krajský radní a náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Mladí fotbalisté se nebudou tísnit na jednom hřišti, přibudou dva umělé trávníky

Projektová dokumentace je hotová, čeká se na vydání stavebního povolení. Následně se bude hledat zhotovitel. Podle současných plánů by se mohlo začít stavět příští rok na jaře, až se fotbalisté přesunou z umělé trávy na tu přírodní. „Je třeba začít včas, aby se vše stihlo do další zimní sezony, tedy zhruba do října,“ potvrdil Maroš.

Cena bude kolem 40 milionů

Finální cena vzejde z výběru zhotovitele, ale cena za dílo by se měla pohybovat kolem 40 milionů korun.

„U obou hřišť budou menší tribuny, které využijí kaskádovitého terénu. Počítá se také s umělým osvětlením, šatnami hned u vjezdu do areálu za závorou a dalším technickým a sociálním zázemím. Využijí se také solární panely a další prvky. Celý projekt je ze značné části soběstačný,“ zmínil Petr Hornát, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Jihočeského kraje.

Už letos na to peníze v krajském rozpočtu byly. Mrzí mě, že se to nestihlo, ale příští rok bude hotovo stoprocentně.

Petr Marošnáměstek primátorky a krajský radní

Současné hřiště s umělou trávou musí každý rok získat obnovenou certifikaci. Před minulou zimou byly nutné větší úpravy, letos se řešily spíš jen drobná vylepšení. „Poslední dva tři týdny jsme hřiště opravovali, aby prošlo certifikací a mohlo se na něm ještě rok hrát. Za sezonu je opotřebení znát, na tréninky se využívá i mimo zimu,“ přiblížil Benát.

Šéf akademie se na vylepšené zázemí přirozeně těší. Zároveň však bere plány s rezervou. „Věřil jsem, že už loňská zima bude v současné podobě poslední. Nestalo se, nevadí. Celkově už jsem na Složišti slyšel hodně plánů, ale není lehké je naplnit. S trenéry vždy bereme takový stav, jaký je,“ poznamenal.

Sportovní komplex vyhlíží za pět let

O rozvoji areálu na okraji Českých Budějovic se v minulosti uvažovalo už několikrát. Řada z nápadů pak ale zůstala jen teorií. Mluvilo se o velké proměně „spodní“ části, kde by mohla stát hala pro florbal nebo plavecký bazén. Teď je vše opět aktuální.

Na schůzce před necelým měsícem politici a zástupci sportovních svazů přímo na místě debatovali i o možném budování rychlobruslařské haly.

Rychlobruslařská hala na okraji Českých Budějovic? Jihočeský kraj nabídl prostor

„Vznikla pracovní skupina, kde jsou zástupci všech svazů. Bude to jiný příběh než u připravovaného Národního centra míčových sportů. Tady by měly být hlavním kritériem požadavky sportovců. Výhodou je vzájemná provázanost, mohou řadu věcí sdílet,“ podotkl Hornát.

Nový komplex by mohl stát za pět let, když se vše podaří tak, jak se aktuálně plánuje. Záměr počítá také s atletickou a florbalovou halou včetně zázemí, padesátimetrovým bazénem s deseti dráhami či s hotelem včetně regenerace.

„Jednalo by se o bazén s olympijskými parametry, který by výrazně přispěl k přípravě regionálního, výkonnostního a vrcholového plavání a dalších plaveckých sportů,“ uvedl Jakub Tesárek z Českého plaveckého svazu. Finančně se má na akci podílet stát a také Jihočeský kraj.

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

„Následujících zhruba šest až osm měsíců budeme dávat parametry haly. Pak navážeme studií proveditelnosti. Řešíme také financování – investici i samotný provoz. Složiště má výbornou polohu pár minut od dálnice. Celý projekt dává smysl,“ zamyslel se Hornát.

Pro samotný provoz bude mít zásadní roli i hotel. „Evropským i světovým standardem je, že sportovci suchou nohou přejdou z pokoje na jídlo, do haly i do posilovny. Například pro soustředění je to zásadní. Primárně bude určený pro sportovce, ale když bude volný, proč by ho nemohla využít i veřejnost,“ navrhl Hornát.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na jaře prověřili jeho stabilitu, teď se skoro 300 let starý dub na zámku zřítil

Třeboňský zámek přišel o dub na velkém nádvoří. „O půlnoci se samovolně zřítil....

Zámek v Třeboni na Jindřichohradecku přišel o jednu ze svých dominant. Dub na velkém nádvoří, jehož stáří odborníci odhadují na 260 až 280 let, se o půlnoci ze čtvrtka na pátek samovolně vyvrátil.

Nová atrakce Orlíku. Sklep byl přes 60 let pod vodou, ale cihly jsou jako nové

Premium
Nedostatek vody v orlické přehradní nádrži odhalilo pod Podolským mostem i...

Lidé na vyschlé Orlické přehradě našli novou atrakci. Pod Podolským mostem odhalila ustupující voda sklep. Ten odvážlivce, kteří vlezou dovnitř, uchvátí svým zachovalým stavem. Sklep patřil k...

Po třech letech tlaku z Číny úspěch. Písecká textilka našla recept na Temu

Kvalitex

Josef Handrejch se pustil do podnikání spolu s manželkou Lenou v roce 2011. Začali vyrábět povlečení, prostěradla a další bytový textil z evropských materiálů. Jejich písecká textilka Kvalitex rostla...

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

Dodávce chybělo kolo, přesto s ní řidič z Balkánu převážel kontejner a BMW

Dodávce chyběla podstatná věc, levé kolo, což je patrné z této fotografie....

Zdá se to až nepochopitelné, ale policisté na Písecku zastavili řidiče dodávky, které chybělo kolo a na dalších nebylo několik šroubů. S autem přesto dokázal jet a ještě převážet další vozidlo s...

Později, ale bude. Proměna tréninkového centra Složiště začne hřišti na fotbal

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Dvě nová hřiště standardních rozměrů s umělou trávou značně pomohou hlavně fotbalové akademii, která Složiště využívá nejvíc. Rozlehlý tréninkový areál na okraji Českých Budějovicích může v budoucnu...

21. října 2026  15:02

Univerzita přidá studentům parkovací místa. Situaci to nevyřeší, zoufají si místní

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam...

Dopravu v okolí Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích má pomoci částečně zklidnit rozšíření parkoviště. Postaví ho v příštím roce. Má zde vzniknout devadesát nových míst pro parkování...

21. října 2026  12:38

Žádná krabice v Budějovicích stát nebude. Halu ladí jako nekončící smyčku

Centrum míčových sportů bude stát před areálem výstaviště.

Využívá své zkušenosti z nejprestižnějších světových staveb. I těch pro olympiády. Budoucí Národní centrum míčových sportů v Českých Budějovicích má v rukou renomovaný londýnský architekt James Perry...

21. října 2026  9:01

iDNES z kraje: Fanynky? Dělám uraženého, směje se Hála. Boxoval i v brnění

Josef Hála při natáčení podcastu (19. října 2026)

Před rokem se stal prvním českým šampionem v boxu bez rukavic, dnes drtí soupeře v organizaci Oktagon. Přesto zůstává český boxer Josef Hála pokorný a svůj. „Prostě klasický český Pepík,“ glosuje...

20. října 2026  18:30

Tréninkový plácek proměnili na nové hřiště, v Budějovicích přibyla další „umělka“

Nové fotbalové hřiště v Nových Hodějovicích má umělou trávu třetí generace.

Muži jsou druzí v deváté lize a fotbalu se v Nových Hodějovicích celkově daří, což je vidět především na mládežnických týmech a velkém zájmu dětí. Všichni se teď dočkali nového hřiště s umělým...

20. října 2026  16:24

Řidič najel na D3 do protisměru a naboural dvě auta. Dálnice u Budějovic stála hodiny

Řidič bílého vozidla najel do protisměru a srazil se s dalšími auty na dálnici...

Dálnici D3 ve směru na Prahu zastavila v úterý dopoledne u Českých Budějovic vážná dopravní nehoda. Řidič tam totiž najel se svým vozidlem do protisměru a následně se nedaleko sjezdu u Roudného...

20. října 2026  12:06,  aktualizováno  14:39

Unikátní box v Záblatí slouží k vyzvednutí zásilky i dobití elektrokola

V Záblatí mají speciální box, který slouží k vyzvedávání zásilek, ale cyklisté...

Na první pohled je to obyčejný výdejní zásilkový box. Ale takový, co mají v Záblatí na Prachaticku, nikde jinde v republice nyní nenajdete. Slouží pro výdej a posílání zásilek, ale také cyklistům. Ti...

20. října 2026  12:06

Současné vedení končí. Tábor má koalici, starostou bude Semerák z Našeho Česka

V Táboře vyhrálo Naše Česko vedené Ondřejem Semerákem. Ten se stane novým...

Uskupení Tábor 2020 nebude mít po 16 letech starostu v druhém největším jihočeském městě. Společně pro Tábor se spojilo s hnutím Naše Česko, ANO a členkou SOCDEM. Budoucí starosta Ondřej Semerák z...

20. října 2026  9:03

Mladíci ujížděli strážníkům na skútru. Zasáhl dozorce, který zrovna venčil psa

Do pronásledování mladíků na skútru se zapojilo několik hlídek budějovických...

Dva mladíci nechtěli českobudějovickým strážníkům vysvětlovat, proč jejich skútr nemá registrační značku a je ve špatném technickém stavu, tak před hlídkou zkusili ujet. Skoro by se jim to podařilo,...

19. října 2026  15:16

Těhotná žena za volantem se vydávala za příbuznou. Měla pozitivní test na drogy

ilustrační snímek

Třiatřicetiletou těhotnou ženu čeká do 14 dnů soud, kde se bude zpovídat z několika přestupků. Sedla na volant pod vlivem drog, navíc se vydávala za svou příbuznou, protože měla zákaz řízení.

19. října 2026  10:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Registr vozidel v Českých Budějovicích je zavřený, čeká ho modernizace

Budova registru vozidel v Českých Budějovicích (18. října 2026)

Jeden z nejnavštěvovanějších úřadů, registr vozidel v Českých Budějovicích, má nyní dočasné omezení provozu. Pracoviště oddělení evidence vozidel odboru dopravy a silničního hospodářství v Kněžské...

19. října 2026  8:58

Když jste leklá ryba, tým neposunete. Otepka o emocích a fotbalových sígrech

Premium
Rudolf Otepka je trenérem Hluboké nad Vltavou ve čtvrté lize (12. října 2026).

Odehrál přes 430 zápasů v nejvyšší soutěži, dal 70 gólů a na dalších 71 přihrál. Proslul geniální pravačkou, nápaditými standardkami i emocemi. Dnes dvaapadesátiletý Rudolf Otepka trénuje Hlubokou...

19. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×