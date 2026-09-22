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Rychlobruslařská hala na okraji Českých Budějovic? Jihočeský kraj nabídl prostor

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  15:58
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....
11 fotografií
Sportovní areál a tréninkové centrum na Složišti v Českých Budějovicích roky slouží především pro fotbalisty. Jihočeský kraj před časem získal rozsáhlé pozemky blízko sjezdu z dálnice D3 od města a hned oznámil, že ho chce dál rozvíjet. Hejtman Marin Kuba v úterý sdělil, že už informoval premiéra i ministra sportu o tom, že by tam mohla vzniknout i první rychlobruslařská hala v České republice. Zatím se jedná o záměr.

Hejtman se v úterý 22. září sešel se zástupci Českého olympijského výboru, důvodem byl záměr výstavby unikátního tréninkového centra v areálu Složiště v Českých Budějovicích. To už pro sportovce slouží nyní a využívají ho především fotbalisté akademie Dynama. Rozlehlý prostor ale nabízí mnohem více možností a už v minulosti se mluvilo o plaveckém bazénu, florbalové hale a dalších fotbalových hřištích.

Dnes se zmínila i možnost rychlobruslařské haly. Na jednání byl za rychlobruslařský svaz Ondřej Jílek, otec nejúspěšnějšího českého rychlobruslaře.

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„Chtěl jsem, aby se kolegové z rychlobruslařského svazu mohli na celý záměr podívat. Jak už jsem informoval premiéra a ministra sportu, jsem přesvědčený, že umístění rychlobruslařské haly jako součásti tohoto areálu je realistické, ale taky nejrozumnější a nejekonomičtější řešení pro Českou republiku jak z pohledu výstavby, tak i z pohledu budoucích provozních nákladů,“ uvedl hejtman Kuba.

Zmínil, že vývoj projektu na Vysočině není tak jasný a může skončit dalším zklamáním pro rychlobruslaře. „Vždy byla priorita pro nás, aby ta hala stála co nejdříve. Zastáváme se proto jakéhokoli projektu, který nám ji přinese,“ reagoval Ondřej Jílek, koordinátor jednání za Český svaz rychlobruslení pro výstavbu nové haly.

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
11 fotografií

„Tady stojíme na místě, kde když začneme všichni pracovat, tak celý areál včetně haly by mohl během pěti let stát. Ale jak jsem premiéra informoval, pokud teď začneme přípravu bez této haly, už nebude možné se pak vracet,“ doplnil Martin Kuba.

Jihočeský kraj získal pozemky od městě České Budějovice v loňském roce. „Už od začátku, kdy se nám je jako kraji podařilo získat, jsem jasně říkal, že na nich chceme vybudovat unikátní republikové sportovní centrum pro tréninky a sportovní soutěže nejen krajských sportovců, ale i národních reprezentací. Prostor je unikátní svou velikostí, která umožňuje všechna sportoviště na jednom místě,“ zmínil hejtman. Výhodou je i dopravní dostupnost, protože se areál nachází přímo u sjezdu z dálnice.

Komise má dohlížet na využitelnost

„Na půdě Českého olympijského výboru vznikla komise pro tento záměr složená ze statutárních zástupců dotčených sportů. Právě ti budou garantem parametrů a využitelnosti pro konkrétní sporty tak, aby areál byl maximálně a efektivně využívaný,“ navázal Zbyněk Sýkora, senátor, předseda Českého paralympijského výboru, ale také třeba zastupitel města České Budějovice.

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V záměru je vybudování padesátimetrového plaveckého bazénu, atletické haly, florbalové haly a regeneračního zázemí včetně hotelu.

Připravovaný projekt národního sportovního centra okomentoval i předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. „Halová atletická infrastruktura v ČR fatálně chybí, a tak připravovaná atletická hala bude sloužit nejen ke každodenní obslužnosti atletů Jihočeského kraje, ale přidaná hodnota plánovaného zázemí celého centra bude sloužit i přípravě národní reprezentace i závodům na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni,“ informoval.

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Jakub Tesárek z Českého plaveckého svazu ocenil záměr výstavby padesátimetrového plaveckého bazénu s požadavkem na 10 plaveckých drah. To je o dvě víc, než má současný budějovický plavecký bazén. „Jednalo by se o bazén s olympijskými parametry, který by výrazně přispěl k přípravě regionálního, výkonnostního a vrcholového plavání a dalších plaveckých sportů,“ uvedl mimo jiné.

„Pro florbal vznikne tréninkové zázemí pro místní, ale s daným zázemím ho využijeme i pro přípravu reprezentačních týmů a talentované mládeže. V rámci celé ČR totiž podobné centrum prakticky neexistuje,“ doplnil Tomáš Frank, generální sekretář Českého florbalu.

Na financování by se určitě musel podílet ve velkém i stát, a pak také logicky Jihočeský kraj.

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