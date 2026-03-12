Konec složenek za svoz odpadu v Budějovicích, platí se QR kódem i na radnici

Přímo na radnici u přepážky, jako tomu bylo i doposud nebo nově prostřednictvím platebního portálu platby.c-budejovice.cz Takové jsou nyní pro obyvatele Českých Budějovic hlavní možnosti, jak uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu či za psa. Asi nejjednodušší možností je využití QR kódu. Složenky jsou zrušené, upozorňuje na to i kampaň v MHD.
Už loni vedení města v Českých Budějovicích avizovalo, že zruší rozesílání složenek do schránek, pokud jde placení za svoz odpadu a psy.

Nyní k tomu radnice přistoupila a upozorňuje občany na nové možnosti.

Poplatky v Českých Budějovicích

Poplatek za komunální odpad pro rok 2026
• 960 Kč za osobu (stejná výše jako v roce 2025)

Osvobození od poplatku
• občané mladší 3 let
• osoby starší 75 let

Termíny splatnosti
• první splatnost do 31. května 2026
• druhá splatnost do 30. listopadu 2026
Poplatek je možné uhradit i jednorázově do 31. května 2026.

Poplatek ze psů pro rok 2026
• 400 Kč za jednoho psa
• 600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
• 200 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
• 300 Kč za druhého a každého dalšího psa držitele staršího 65 let

Termín splatnosti
• do 31. března 2026

Asi nejjednodušší je jít na webové stránky platby.c-budejovice.cz. Tam stačí například jen uvést číslo občanského průkazu a datum narození. Pak už se objeví, co, jak a za kolik je potřeba zaplatit, třeba prostřednictvím QR kódu. Celý proces zabere pár minut.

„Tento krok má usnadnit vyřizování administrativních povinností bez nutnosti návštěvy úřadu nebo úhrady poplatků navíc,“ zmínil náměstek primátorky Petr Maroš (nezařazený).

Zdůraznil, že ale dál zůstává zachovaný i tradiční způsob platby v hotovosti na pokladně radnice na náměstí Přemysla Otakara II. Každý totiž nemá internetové připojení a počítač či chytrý telefon, na kterém může platbu provést.

Město ke zrušení rozesílání složenek přistoupilo z důvodu úspor a především modernizace. Rozesílání složenek stálo ročně 2,5 milionu korun. „Už je na čase opustit archaické způsoby plateb. Ze svého okolí vím, že internet a chytré telefony dnes používají i lidé ve věku 80+,“ zmínila primátorka Dagmar Škodová Parmová (nezařazená).

Opozice ale ještě při tomto rozhodnutí apelovala, ať vedení radnice připraví kampaň, aby se tato zásadní změna dostala k co největšímu počtu obyvatel. Jinak hrozí, že lidé spoléhající na složenku ve schránce na platbu zapomenou. Na změnu je tak upozorní třeba ve vozech českobudějovické MHD.

„Někteří lidé jsou z této změny zaskočení, takže jsme upozorňovali, že je to potřeba dát řádně na vědomí všem obyvatelům. Ještě jsme apelovali na to, aby bylo možné znovu platit za svoz odpadu ve dvou splátkách, což se nám povedlo prosadit,“ uvedl zastupitel Viktor Lavička (ANO).

V Budějovicích zdražuje teplo, voda i MHD. Odpad dokonce skoro o tři stovky

Přepážky pro úhradu poplatků jsou k dispozici v úředních hodinách – v pondělí a ve středu od 8 do 17 a v pátek od 8 do 11. 30 hodin. Občané mohou využít i bankovní převod, SIPO nebo si mohou vyžádat zaslání platebních údajů e-mailem. Variabilní symbol potřebný k úhradě lze zjistit přímo na portálu po identifikaci občana.

Svoz odpadu stojí ročně 960 korun, jde platit nadvakrát, první datum splatnosti je 31. května, druhé pak do konce listopadu.

