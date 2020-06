Kroupy ve Slavonicích poničily vzácné historické domy se sgrafity

Kusy ledu o velikosti pingpongových míčků se výrazně podepsaly také na fasádách několika historických domů v centru Slavonic. Památkáři i radní v tuto chvíli teprve zjišťují rozsah škod. Už teď je ale jasné, že několik budov čeká odborný zásah.

„Zatím nevíme, jak moc se víkendový déšť s kroupami na stavu domů podepsal, s kolegy se do Slavonic teprve chystáme. Podle informací, co zatím máme, by nemělo jít o nijak významné škody, u některých domů se to týkalo pouze fasád,“ vysvětluje ředitel budějovické pobočky Národního památkového ústavu Daniel Šnejd.

Historické město s více než padesáti památkově chráněnými domy v centru už téměř dvacet let usiluje o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

„Víkendové krupobití by ale kandidaturu poznamenat nemělo. Naštěstí se nejednalo o ničivou pohromu,“ ujišťuje Šnejd.

Podle starosty města Hynka Blažka jsou ale některé stěny domů výrazně poškozené a bude je třeba plošně opravit. „Týká se to však spíše jen částí stěn. I tak to ale vypadá, že v některých případech budeme muset fasádu rekonstruovat úplně od základů,“ líčí svoje postřehy slavonický starosta.

Ještě dříve než památkáři se do sčítání škod pustili pracovníci městského úřadu. Podle prvních kontrol kroupy vysekaly do zdí výrazné důlky a zatím se neví, zda se kvůli tomu neuvolní celé kusy historicky cenné omítkové vrstvy.

„Nejvíce to zasáhlo dva domy, kde jsou figurální sgrafita. Více poškozená je fasáda, která se dočkala rekonstrukce už před delší dobou. Obávám se, že škody budou nakonec docela velké. Budeme muset díry po kroupách vytmelit a poté přijdou na řadu retuše,“ říká tajemník městského úřadu Libor Karásek s tím, že ostatní historické domy byly zasaženy jen lehce, škody na nich tedy nebudou tak velké.

Jeden z nejvíce poškozených domů patří soukromému vlastníkovi, podle starosty je ale spolupráce v podobných případech z obou stran dobrá.

„Vždy se nějak dohodneme a věřím, že to tak bude i v tomto případě. Právě díky tomu centrum města vypadá poměrně pěkně. Horší je to se zahraničními vlastníky, těch se naštěstí současné problémy příliš týkat nebudou,“ ujišťuje Blažek.

Podobně silné krupobití zasáhlo město na den přesně před 53 roky. Tehdy řádění přírodního živlu odnesly fasády v centru města ještě o něco hůře. Podle starosty se ale bouřka tentokrát podepsala hlavně na majetku lidí po celých Slavonicích i jeho okolí.

„Máme po městě poškozené střechy a kromě stěn domů nebo oken je poničena i spousta aut včetně těch, která patří městu. Na několika místech jsme zaznamenali i lokální povodně, což se týkalo zahrad a sklepů v okolí Slavonického potoka,“ jmenuje Blažek s tím, že voda a padající stromy komplikovaly život také v nedalekých obcích Mutišov nebo Maříž, kde kroupy očesaly většinu stromů od veškerého listí.

Na řekách hrozí až druhý stupeň

Velké komplikace způsobil silný přívalový déšť také v okolí nedalekého Starého Hobzí, kde voda v kombinaci s kroupami zlikvidovala velkou část úrody na polích. Naplavené bláto pak komplikovalo provoz na několika silnicích a s jeho odstraňováním mají plné ruce práce také majitelé domů se zahradami.

Meteorologové očekávají na jihu Čech deštivé počasí i ve čtvrtek, neměly by však přijít přívalové srážky. Pro celý kraj ale hydrologové vydali varování před vydatným deštěm a povodněmi.

„V denních úhrnech očekáváme místy až 40 milimetrů srážek, což v kombinaci s nasycenou půdou i toky může způsobit druhý stupeň povodňové aktivity,“ vysvětlil Josef Slavík z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Varování před vzedmutými hladinami platí až do pátečního poledne, déšť by měl postupně ustávat během dnešního večera.