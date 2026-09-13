Občerstvení při jarních a letních akcích se ve Slavii řešilo spíše nahodile a o nějakém konceptu vůbec nemohla být řeč. Až nyní. Objekt, jehož rekonstrukce stála zhruba miliardu korun, teď čeká zásadní posun.
Na druhý pokus už se podařilo vybrat provozovatele. Stanou se jím majitelé restaurací Brio, což jsou dlouhodobě jedny z nejlépe hodnocených podniků v krajském městě. Například před plesovou sezonou je to velmi dobrá zpráva, protože by tak mělo být jisté, že tam hosté získají kompletní servis.
Majitelé Bria chtějí vše naplno spustit začátkem listopadu, už v říjnu by rádi otevřeli kavárnu. Teď mají spoustu práce s přípravami. „Od příštího týdne budeme zastřešovat jednotlivé akce. Na plnohodnotný provoz chceme být perfektně připravení a dělám pro to maximum,“ sdělil jednatel Bria Pavel Vostracký.
O možnosti přesunu do Slavie začal s druhým jednatelem Tomášem Kraflem uvažovat v květnu. Vše důkladně probrali a v červnu se přihlásili do výběrového řízení. „Budova Slavie se mi hrozně moc líbí. Když byla po rekonstrukci večer nasvícená, tak jsem si ji rád prohlížel. To místo mi přišlo perfektní a začal jsem si představovat, jaké by to tam mohlo být,“ svěřil se Vostracký. Když se později mohli podívat i do kuchyně a celého gastrozázemí, byli podle jeho slov unešení.
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„Moc se těšíme, až zahájíme provoz v tak krásných prostorách. Restaurace, kavárna i bary budou plně funkční. Připravovat budeme také oblíbená obědová menu a věřím, že díky nádhernému prostředí přibudou i nové možnosti,“ pokračoval Vostracký.
S městem mají uzavřenou čtyřletou koncesní smlouvu a spokojené je i vedení radnice. „Je radostné vidět, že po těch všech peripetiích Slavie ožívá, a jsem rád, že gastro v ní bude provozovat tradiční a velmi kvalitní budějovická značka,“ konstatoval první náměstek primátorky Petr Maroš.
Nájem bude 45 tisíc měsíčně
Upřesnil také některé podmínky koncese. Měsíční nájem je 45 tisíc korun a město bude mít i přehled o tržbách, z nichž by následně mělo získat jedno procento. Podmínkou je také provoz alespoň pět dní v týdnu a jednotlivé prostory mají být podle druhu akce otevřené minimálně hodinu před jejím začátkem a půl hodiny po skončení.
To vše chtějí noví provozovatelé určitě naplnit a půjdou spíš nad tento rámec. Chtějí mít plnohodnotnou kavárnu s vnitřním i venkovním posezením, restauraci včetně poledních menu, bary a tak dále. Už nyní si připravují například vlastní pečivo a dezerty, ale právě třeba na cukrařinu se chtějí ještě více zaměřit.
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Pro stávající návštěvníky Bria je zásadní, že skončí jejich provoz Brio Lounge v budově Jihočeské filharmonie, která je jen pár set metrů od Slavie. „Říkali jsme si, že by úplně nemělo smysl mít tato dvě místa tak blízko u sebe. V Briu v Riegrově pak budeme mít otevřeno od pondělí do pátku a budeme nabízet pouze polední menu,“ upřesnil Vostracký.
Ale zpět ke Slavii, kde to podle programu vypadá, že už bude na podzim solidně zaplněná. V black boxu bude mít například v září besedu herec Jaromír Hanzlík, uskuteční se tam festival zaměřený na vlnu a vše okolo ní, v listopadu tam bude akce s názvem Svatba fest a prostory využije pro svá představení také Jihočeské divadlo.
Na druhou stranu však nekončí spory mezi městem a projektanty rekonstrukce Slavie v souvislosti s reklamacemi a prodražením celé akce. Zpracovávají se odborné posudky a není vyloučený ani soudní spor.