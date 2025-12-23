Písecká Sladovna slaví návštěvnický rekord. Chodí víc lidí, než před covidem

Autor:
  9:47
Už přes 70 tisíc lidí letos přišlo do písecké Sladovny. Návštěvnost tak překročila rekord z roku 2019, kdy do interaktivního kulturního prostoru v centru města zavítalo přes 65 tisíc lidí. „Dva roky spojené s epidemií covidu byla návštěvnost pochopitelně menší, ale od roku 2023 opět stoupá a loni jsme přivítali přes 59 tisíc lidí,“ řekl ředitel Adam Langer.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.

Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
7 fotografií

Organizace se soustředí na interaktivní výstavy, herní instalace a kreativní programy pro děti i dospělé, které propojují vzdělávání, umění a zážitkovou kulturu. Návštěvníků by mohlo být více, ale program má omezenou kapacitu. Lektoři se věnují hostům v časových blocích.

„Nastávaly dny, kdy bychom program vyprodali i několikrát, ale jde nám především o komfort a kvalitu zážitků pro návštěvníky,“ vysvětlil ředitel Adam Langer.

Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.
7 fotografií

Ve Sladovně se zaměřují hlavně na děti a mládež. Mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější výstavy letos tradičně patřilo Mraveniště. Vedení instituce pracuje na jeho mobilní verzi, se kterou by chtěli vyrazit i do zahraničí. Důležitou roli však sehrály také Malý princ, HRAna sebe, stálice Pilařiště a Animárium.

„Významný posun v rozvoji konceptu jsme navíc zaznamenali v Malé galerii. Celkově byla nabídka velmi pestrá a komplexní a vnímáme, že je o naše výstavy a programy velký zájem, což nás těší,“ poznamenal Langer.

Na příští rok tam chystají například ateliér Radka Pilaře, který by v dubnu 2026 oslavil 95 let. Rozjíždí se projekt Laboratoř sebe.

S mobilním Mraveništěm chceme lákat lidi do Písku, hlásí ředitel Sladovny

„Kromě toho připravujeme také festival Pískoviště, tentokrát s tématem archeologické návštěvy z budoucnosti. Určitě je na co se těšit,“ dodal Langer.

Sladovna se netají svými ambicemi dosáhnout návštěvnosti až přes 100 tisíc návštěvníků. To ale závisí na tom, jak se povede navýšit kapacitu objektu, kde sídlí. Své vize představila v dokumentu, který projednávali písečtí zastupitelé. „Nemáme například funkční gastroprovoz a odpočinkové prostory,“ komentoval Langer.

Rekonstrukce by řešila dosud komplikované umístění záchodů, dále multifunkční sál, čítárny nebo sklady. Vyšší počet hostů by umožnil písecké Sladovně větší ekonomickou nezávislost.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

Hasiči likvidovali požár na sídlišti Vltava v ČB

V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře panelového domu. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu....

Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív

V Kaplici dokončili stavbu druhé etapy obchvatu. Nová komunikace za 293 milionů...

Kolony aut denně projíždějí centrem Kaplice na Českokrumlovsku. Velká část řidičů ani do města nepotřebuje, nemají však na vybranou, jiná cesta není. To se ovšem změnilo dnes odpoledne, kdy se...

Písecká Sladovna slaví návštěvnický rekord. Chodí víc lidí, než před covidem

Mraveniště patří mezi nejnavštěvovanější expozice písecké Sladovny.

Už přes 70 tisíc lidí letos přišlo do písecké Sladovny. Návštěvnost tak překročila rekord z roku 2019, kdy do interaktivního kulturního prostoru v centru města zavítalo přes 65 tisíc lidí. „Dva roky...

23. prosince 2025  9:47

Devatenáctiletá řidička srazila chodkyni, svědky smrtelné nehody hledá policie

Nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici E. Rošického.

Tragickou nehodu vyšetřují od pátku policisté v Českých Budějovicích. Devatenáctiletá řidička tam na přechodu srazila ženu, která utrpěla vážná zranění, jimž v nemocnici podlehla. Kriminalisté nyní...

22. prosince 2025  15:22

Nové úseky jihočeské dálnice D3 a D4 fungují rok. Ulevily od kolon, zrychlily jízdu

Premiér Petr Fiala spolu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a jeho předchůdcem...

Před Vánoci si nejen šoféři připomínají, že již rok mohou využívat dálniční obchvat jihočeského krajského města společně s dalšími kilometry D3. Z Českých Budějovic zmizely tisíce kamionů. Řidiči...

22. prosince 2025  9:24

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Jste mladý, běhejte! Petra Hobzová vzpomíná, jak ji na točně cepoval režisér Menzel

V 17 letech Petru Hobzovou na DAMU nevzali, ale i tak jí režisér Milan Fridrich...

Českobudějovická rodačka Petra Hobzová odešla z Jihočeského divadla před 25 lety. Vzpomíná na sbor Jitřenka i režiséra Jiřího Menzela. Teď se věnuje hlavně dabingu. Na pět let například propůjčila...

21. prosince 2025  14:52

Na holky byl ostrý a stejně ho milovaly. Legendární Vondřička se oddal basketbalu

Premium
Bývalý trenér české basketbalové reprezentace Miroslav Vondřička slaví 90....

Laskavý a upřímný člověk, skvělý trenér, osobnost. Miroslav Vondřička právem patří mezi české basketbalové legendy. Vychoval stovky hráček, úspěšně vedl národní tým. Nikdy neztratil své charisma. Až...

20. prosince 2025

Fanoušek si nechal vytetovat Babouky na ruku, směje se kapelník legendární dechovky

Tomáš Staněk má jako kapelník na starosti veškerou administrativu a řízení...

Bez přehánění legendární. Takový přívlastek patří k Baboukům, nejstarší jihočeské dechovce. Ta funguje 157 let, její koncerty plní sály a hlediště akcí či festivalů. Má dokonce vlastní fanklub...

20. prosince 2025  6:46

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Kaple v Mezipotočí „promluvila“. Po 65 letech do její věžičky vrátili zvon

Nový zvon v Mezipotočí na Českokrumlovsku vysvětili a pak ho usadili do...

Je to drobná sakrální stavba, která „promluvila“ po desetiletích ticha. V osadě Mezipotočí u Kájova na Českokrumlovsku se minulý pátek před třetí nedělí adventní rozezněl nově odlitý zvon zavěšený ve...

19. prosince 2025  17:42

Cena vánočních kaprů letos zůstává, opozdilci je seženou i na Štědrý den

Živý kapr v kádích před některými supermarkety mizí, ostatní jsou zastánci...

V nové prodejně Rybářství Hluboká nabízejí již připravené chlazené filety nebo půlky kaprů. Ceny se na jihu Čech oproti minulému roku nemění, pohybují se nejčastěji od 90 do 120 korun za kilogram.

19. prosince 2025  14:35

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Už je to 25 let. Spuštění temelínské elektrárny provázely protesty Rakušanů

Jaroslav Sýbek s aparátem fotil i start jaderné elektrárny v Temelíně. Na...

Od roku 2000 vyrobila Jaderná elektrárna Temelín tolik elektrické energie, že by to vystačilo celé České republice na šest let. V těchto dnech si tam připomínají významné výročí, je to čtvrt století...

19. prosince 2025  11:45

V Hradci opravují autobusové nádraží. Z bývalého hotelu bude odbavovací hala

Bývalý hotel U Města Vídně přestaví na odbavovací budovu. Oprava autobusového...

Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci potřebovalo rekonstrukci. Roky provozu už na něm byly znát. Lepší komfort cestujícím má zajistit oprava za 85 milionů korun. Práce začaly v listopadu a...

19. prosince 2025  9:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.