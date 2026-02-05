Slabé zemětřesení zaznamenaly přístroje ve tři hodiny v noci. „Přestože bylo docela slabé, pocítili ho lidé ve Vrábči, kde pozorovali slabé zachvění a cinkání nádobí,“ uvedl na svém Facebooku Ústav fyziky Země Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
„Nic podobného jsem nezaznamenal. V té době jsem poklidně spal,“ řekl František Ohrazda, starosta obce vzdálené asi 10 kilometrů jihozápadně od krajského města.
Odborníci uvedli, že neočekávají, že by mohly vzniknout nějaké škody na budovách.
Jižní Čechy zasáhlo zemětřesení minimálně o síle 3,1. Došlo k tomu opět po roce
Ze širšího okolí místa se podle ústavu v posledních dvou desetiletích objevila podobně silná nebo i silnější zemětřesení například v Českém Krumlově, Chvalšinách, Polné na Šumavě nebo Horní Plané.
Loni v dubnu zasáhlo Mirotice na Písecku zemětřesení o síle 3,1 stupně v hloubce přibližně 23 až 24 kilometrů pod zemí. Obyvatelé obce nejprve uslyšeli ránu a pak ucítili krátké intenzivní chvění.