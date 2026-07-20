Fasáda budovy v budějovické Žižkově ulici, kde ještě před několika lety sídlila Vysoká škola evropských a regionálních studií, pomalu schází. Už brzy však dostane nový život. Biskupské gymnázium tam začíná s rekonstrukcí, na jejímž konci vznikne zázemí pro jejich nové pedagogické lyceum.
Biskupství za přestavbu objektu patřícího diecéznímu řádu petrinů zaplatí 50 milionů. „Nyní máme stavební povolení a začíná se stavět. Všechno má být hotové do září 2027,“ uvedl ředitel gymnázia Martin Maršík.
První studenti ovšem usednou do lavic už od letošního září. Dvě třídy po 24 studentech se zatím budou učit v budově gymnázia na Senovážném náměstí. Až stavbu dokončí, plánují mít 200 studentů. „Každý rok vezmeme dvě třídy po 24 studentech, takže to bude postupně nabíhat,“ dodal Maršík.
Výuka na lyceu se více zaměří na praxi. Počítají, že absolventi budou chtít pokračovat například na pedagogické, zdravotní či teologické fakulty. „Ubude chemie, biologie, fyziky, matematiky, více tam bude psychologie, pedagogiky, práce s lidmi a praxe,“ doplnil ředitel.
Další dvě investice dokončí do konce srpna. První je na jejich Církevní základní škole v Rudolfovské ulici, kde pracují na velké vestavbě dvou nových odborných učeben, renovují toalety a připravují i nový kabinet. Tyto úpravy vyjdou na 25 milionů korun, z čehož asi 80 procent pokryjí dotace. Ze svého pak škola zaplatí i zhruba osm milionů za novou učebnu pro hudební výchovu v budově gymnázia.
Ubude chemie, biologie, fyziky, matematiky, více tam bude psychologie, pedagogiky, práce s lidmi a praxe.
Martin Maršíkředitel
Školy přes prázdniny tradičně vylepšují i města. Budějovice pokračují mimo jiné v loni započatém snižování energetické náročnosti v MŠ Zeyerova. Obvodový plášť i střechy pavilonů zateplují, mění i střešní krytinu. U všech objektů vymění okna, na fasády, kam svítí slunce, dají elektricky ovládané předokenní žaluzie. Letos na to radnice vyčlení 60 z celkových 98 milionů.
Na snížení energetické náročnosti pracují i v MŠ Nerudova. Uvnitř kompletně vymění elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci, vytápění, rozvody vzduchotechniky, nášlapné vrstvy podlah, vnitřní dveře včetně zárubní a okna.
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„V půdním prostoru necháme zateplit stropní konstrukci a poté ho zpřístupníme novým vlezem ve štítě jednotlivých objektů. Dojde ke kompletnímu zřízení fotovoltaické elektrárny na střeše Pavilonu I,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš. Letos úpravy vyjdou město na 45 milionů korun, příští rok plánují pokračovat druhou etapou, která má stát stejně. V ZŠ Nerudova dále rekonstruují elektroinstalaci, což bude stát 5,5 milionu.
Své školy modernizuje i Jindřichův Hradec. Přes 2,5 milionu s daní vloží do výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše MŠ v Jáchymově ulici, necelé čtyři miliony zaplatí za síťovou infrastrukturu pro 2. základní školu. Hotovo by mělo být do konce srpna.
Pro školu upraví bývalé byty
Stejný termín dokončení plánují i u největší investice, rovněž na 2. ZŠ. Přestavují tam sousední objekt patřící městu, který do roku 2023 sloužil k bydlení. Součástí je i nová přístavba v jeho dvoře, všechny části propojí chodby a schodiště. Celková cena úprav, které začaly loni, je kolem 75 milionů bez daně.
V prvním patře upraveného objektu budou mít učitelé kabinety a sociální zařízení. „Druhé nadzemní podlaží nabídne novou kmenovou učebnu, ateliér výtvarné výchovy, sklady a sociální zázemí. V novém podkroví budou další dvě kmenové učebny a sociální zařízení pro žáky,“ řekla mluvčí radnice Karolína Bartošková.
Nová přístavba nabídne odborné učebny. V prvním patře budou cvičná dílna a cvičná kuchyňka, ve druhém pak tři kmenové učebny, které bude využívat i školní družina. „Do nových prostor se přesunou třídy, které jsou v současnosti umístěné v základní umělecké škole. Odpadne tak každodenní přecházení žáků mezi oběma budovami,“ dodala mluvčí.
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Devět větších investic za téměř 15 milionů korun připravili v Táboře. Většinu dokončí do začátku školního roku. „Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce vstupních prostor, sociálního zázemí, výdeje obědů a fasády na ZŠ a MŠ Mikuláše z Husi, rekonstrukce střechy tělocvičny v ZŠ a MŠ Měšice nebo výměna vodovodního potrubí v ZŠ Zborovská,“ zmínil vedoucí odboru školství Radomír Kouba.
Velké investice vkládá do svých škol i kraj. „Mezi nejvýznamnější projekty patří výstavba nového domova mládeže a školní jídelny při Gymnáziu Český Krumlov za více než 338 milionů, multifunkční sportovní hala v Dačicích za téměř 144 milionů nebo modernizace Pedagogicko-psychologické poradny v Českých Budějovicích za 129 milionů,“ vyjmenovala mluvčí hejtmanství Hana Dědičová.