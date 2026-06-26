Na základní a mateřské škole v Cehnicích panují obavy o personální situaci. Podnět od jednoho z rodičů upozorňuje na napjaté vztahy mezi částí pedagogického sboru a vedením školy a na nejistotu ohledně dalšího fungování některých učitelů.
Česká školní inspekce, která školu na jaře prověřovala, ve své zprávě popisuje nedůvěru části učitelů vůči řediteli a potíže v komunikaci.
Starostka obce Helena Sosnová, ředitel školy Ivan Bartoš i člen školské rady Václav Hule ale shodně uvádějí, že situace je nyní podle nich stabilizovaná a že žádné přímé podněty od rodičů či zaměstnanců neobdrželi. A to včetně hromadných výpovědí od učitelů.
„Šikana a zprávy od obou výše zmíněných ve směru k učitelům už prosakují mezi nás rodiče.“