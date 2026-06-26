Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdo bude od září učit? bojí se rodiče v Cehnicích. Odchody učitelů škola odmítá

Autor:
  16:00
Premium

Základní škola v Cehnicích na Strakonicku (26. červan 2026). | foto: MF DNES

V základní škole v Cehnicích na Strakonicku panuje napjatá situace. Rodič varuje před odchody učitelů a složitými vztahy s vedením. Česká školní inspekce potvrdila problémy v komunikaci i nedůvěru části sboru. Ředitel, starostka obce i školská rada ale tvrdí, že je situace stabilní a chod školy není ohrožený.

Na základní a mateřské škole v Cehnicích panují obavy o personální situaci. Podnět od jednoho z rodičů upozorňuje na napjaté vztahy mezi částí pedagogického sboru a vedením školy a na nejistotu ohledně dalšího fungování některých učitelů.

Česká školní inspekce, která školu na jaře prověřovala, ve své zprávě popisuje nedůvěru části učitelů vůči řediteli a potíže v komunikaci.

Starostka obce Helena Sosnová, ředitel školy Ivan Bartoš i člen školské rady Václav Hule ale shodně uvádějí, že situace je nyní podle nich stabilizovaná a že žádné přímé podněty od rodičů či zaměstnanců neobdrželi. A to včetně hromadných výpovědí od učitelů.

„Šikana a zprávy od obou výše zmíněných ve směru k učitelům už prosakují mezi nás rodiče.“

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

V Praze se začalo s domácím testováním podezřelých případů. Odebrat vzorky za...

Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...

Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum

Za projektem stojí Ateliér Za Mák a architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek...

Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...

OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno

Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026)

Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125....

Kriminalisté obvinili řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem

Provoz na železnici byl brzy obnovený. (16. června 2026)

Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem v obci Rybník, když pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Muže...

Před útulkem někdo uvázal psa. Nechal mu tam granule i lístek se jménem

Psa někdo uvázal před útulkem na okraji Tábora. Do kotce ho strážníci dostali...

Dvě hlídky strážníků zaměstnal kříženec briarda a pasteveckého salašnického psa, kterého někdo uvázal před útulkem v Táboře. I když mu tam nechal granule a hračky, je majitel podezřelý ze spáchání...

Kdo bude od září učit? bojí se rodiče v Cehnicích. Odchody učitelů škola odmítá

Premium
Základní škola v Cehnicích na Strakonicku (26. červan 2026).

V základní škole v Cehnicích na Strakonicku panuje napjatá situace. Rodič varuje před odchody učitelů a složitými vztahy s vedením. Česká školní inspekce potvrdila problémy v komunikaci i nedůvěru...

26. června 2026

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Aktualizujeme
Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

26. června 2026  13:56,  aktualizováno  15:37

Rakušanku půl roku přemlouval na rande. Teď spolu v centru Lince podnikají

Carina a Tomáš Hausknechtovi ve svém podniku, Two Rabbits v centru Lince (25....

Carina a Tomáš Hausknechtovi mají v centru Lince podnik, jenž láká na snídaně, drinky a klid. Oba pracovali v gastronomii a společně hledali místo, kam by se mohli jít odreagovat v jakoukoliv denní...

26. června 2026  12:32

I přes odpor lidí firmy plánují nové drůbežárny. U Lišova má nahradit býčí farmu

Firma z Dolan na Olomoucku začala chovat slepice v mobilním kurníku. Ten se sám...

Sto dvacet tisíc kusů. Takovou celkovou kapacitu mají mít dva provozy s nosnicemi a brojlery u Lišova a Županovic v jižních Čechách. Spotřeba drůbežího masa roste, ale odpor proti stavbám nových...

26. června 2026  9:15

Cestování na jihu Čech levněji. Jak systém IDESKA šetří peníze?

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 se v Jihočeském kraji zásadně mění pravidla hry pro všechny, kdo pravidelně využívají veřejnou dopravu. Nový integrovaný systém IDESKA totiž nepřináší jen pohodlí v podobě jedné...

26. června 2026  7:30

Parkovací zóny nechce táborská radnice prosadit na sílu. Probere to s místními

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Vedení Tábora představilo plán zavádění modrých zón pro místní. Část lidí jejich potřebu nesdílí, jiní vyzývají k lepší komunikaci. Radnice upozorňuje, že cílem není plnit městskou kasu. Hlavním...

25. června 2026  16:32

Voskový Rudolf II. má po řádění vandala poškozený obličej, pachatele hledá policie

Vandal poškrábal voskovou sochu Rudolfa II. ve Wax museu v Českém Krumlově....

Českokrumlovští policisté se zabývají případem poškození cizí věci. Pátrají po vandalovi, který v muzeu voskových figurín rozrýpal obličej Rudolfovi II. Škoda je 30 tisíc korun. Policisté zároveň...

25. června 2026  11:59

Inspekce stíhá policistu, který zkopal mladíka. Ten se před dopadením vzdával

ilustrační snímek

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zahájila stíhání policisty kvůli zásahu v Českých Budějovicích. Stíhaný podle inspekce udeřil a kopal muže, který už nebyl nebezpečný.

25. června 2026  10:10,  aktualizováno  10:41

U Blatné se topilo dítě, resuscitace trvala desítky minut. Na místě zasahoval vrtulník

Rybník Medlov nabízí možnost koupání i vodních sportů.

Záchranáři vyjížděli na Strakonicku ve středu odpoledne k dítěti, které se topilo v rybníku. Podle dosavadních zjištění policie nezletilý spadl z paddleboardu. Po resuscitaci jej záchranáři letecky...

24. června 2026  19:35

Árčí a Casper jsou noví parťáci policistů. Vyčmuchají, co způsobilo požár

Řady jihočeské Policie ČR rozšířila dvě několikatýdenní štěňata německého...

Jihočeští policejní psovodi přibrali v těchto dnech dva nové parťáky. Jsou jimi několikatýdenní štěňata německého ovčáka černý Árčí a hnědý Casper. Do ostré služby půjdou až po výcviku za dva roky....

24. června 2026  15:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zatím nesplnila, co slíbila. Radní kvůli stavbě domu opět čelila výzvě k rezignaci

Premium
Lucie Kozlová si nechává stavět dům u rybníka Dehtář. (23. února 2026)

Opoziční zastupitel Českých Budějovic Tomáš Chovanec znovu vyzval radní Lucii Kozlovou, aby rezignovala. Odstoupit má kvůli kauze domu u rybníka Dehtář, který si nechala postavit bez platných...

24. června 2026

S netrpělivým miliardářem za zády. Pro Peška bylo Polsko terno

Jakub Pešek v dresu polského klubu Wieczysta Kraków

Ještě na konci listopadu 2024 hrál za Spartu utkání Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid. Za dva měsíce odešel do třetiligového polského týmu Wieczysta Kraków. Mnozí si klepali na čelo, ještě když měl...

24. června 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.