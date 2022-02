Učitelé stárnou, noví nejsou. Chybí hlavně ti na fyziku a informatiku

Na výraznou obměnu učitelského sboru se připravuje řada škol. Je mezi nimi také českobudějovické Gymnázium Jírovcova. V příštích třech letech by mělo odejít až okolo 40 procent všech kantorů, kteří dosáhnou důchodového věku.

Místo toho, aby se zde těšili na nové kolegy, vedení školy má obavy, aby alespoň část z končících vůbec dokázalo nahradit.

„Máme obrovský problém sehnat kvalifikované učitele. I když se intenzivně snažíme shánět vybrané profese, moc se nám to nedaří. Týká se to hlavně technických oborů jako fyzika, informatika, matematika, chemie nebo biologie,“ vysvětluje ředitel gymnázia Pavel Kavřík a dodává, že nástup nových učitelů se musí pečlivě plánovat kvůli podepsaným úvazkům.

Podobná situace je také na Střední škole průmyslové stavební v Českých Budějovicích, kde je věkový průměr pedagogů okolo 55 let.

„To je alarmující číslo. Na odborných školách, zvlášť na stavebních, je problém najít kvalifikované učitele. Sehnat člověka, aby uměl své znalosti předat dětem, je momentálně katastrofa,“ říká ředitel školy Vladimír Kostka a nabízí ukázkový příklad.

„Mám jediného fyzikáře, kterému je téměř sedmdesát let. Je to vynikající učitel, ale musíme přihlédnout k jeho věku. Bohužel na jeho místo nemůžeme nikoho sehnat. Takoví absolventi v kraji nejsou. A pokud jsou, zpravidla najdou daleko lepší uplatnění v praxi,“ upozorňuje Kostka.

Za pravdu mu dávají i statistiky z roku 2020, které ukazují nejžádanější pedagogické profese na jihu Čech. Obrovská poptávka je zejména po učitelích informatiky, které shánějí čtyři z pěti středních škol. Fyzikáře hledá okolo 70 procent a více než polovina středních škol poptává učitele matematiky.

Jedním z řešení současné situace je například dovzdělávání stávajících kantorů v oborech, které škola nutně potřebuje zajistit. K tomu slouží také nedávno otevřené Centrum pro přírodovědné vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity (PřF JU). Právě zde získává kvalifikaci v odborných předmětech řada jihočeských středoškolských učitelů.

„Určené je pro zájemce, kteří mají alespoň nějaké pedagogické minimum a chtějí si rozšířit aprobaci. Týká se většinou pracujících lidí, takže jim nabízíme hlavně kombinované studium,“ popisuje vedoucí centra Jana Kalová.

Délka tohoto vzdělání není pevně daná. Záleží na studujících, jak rychle program dokončí. „Mají předepsané předměty, které musí v minimálně třech semestrech zvládnout,“ dodává Kalová.

Byt a plat, silná motivace

Momentálně je do programu zapojených 14 zájemců, kteří by už do roka a půl měli být připraveni učit nové předměty.

„Apelovali jsme na ředitele škol, aby k nám vedle učitelů posílali i maturanty. V případě pedagogů je to relativně rychlé řešení, jak je připravit na žádané zaměření,“ přibližuje Kalová s tím, že momentálně zde chystají pro středoškolské učitele řadu workshopů a výukové materiály.

Odborníci vidí také velkou překážku v dostatečné motivaci a ohodnocení potenciálních učitelů těchto předmětů. Například v otázce informatiky hrají peníze téměř vždy hlavní roli.

„Pokud absolvent bakalář dostane nástupní plat 60 až 80 tisíc korun, těžko půjde učit do školy za nástupní plat 32 tisíc. Musíme umět učitele motivovat i jinak,“ připomíná vedoucí katedry chemie PřF JU František Vácha.

Ředitel stavební školy Kostka ale vnímá v případě učitelů informatiky ještě jeden důležitý faktor. „Například u stavařských škol je obrovskou výhodou, pokud umí takový pedagog pracovat s grafickými programy. Pro nás je toto právě to hlavní, co potřebujeme žákům předat. Navíc potřebujeme, aby dokázal žáky strhnout a motivovat je v další práci,“ je Kostka přesvědčený.

Podle vedení fakulty je také velmi důležité, aby se do otázky vzdělávání a motivace budoucích učitelů nedostatkových předmětů zapojilo hejtmanství.

„Kraj by měl vypracovat strategii podpory studentů například vypsáním cílených stipendií na určité místo na určitou školu. Měl by jim také nabídnout bydlení, pokud je chce dostat do kraje nebo zde udržet. Dnes je velký problém sehnat byty, takže by to mohla být velká motivace,“ myslí si děkanka fakulty Hana Šantrůčková.

Pomoci by mohlo také nedávno uzavřené memorandum o spolupráci mezi krajem a Jihočeskou univerzitou. Jedním z hlavních bodů je právě snaha vychovat a udržet kvalitní pedagogy na jihu Čech.

„Musíme zahájit dlouhodobou strategii toho, jak takové kapacity vychovávat a udržet. Důležité je také vyhodnotit, v jakých oblastech máme největší rezervy,“ prohlásil při podpisu memoranda hejtman Martin Kuba.