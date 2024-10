Děti bez mobilů ve školách lépe komunikují, místo nich mají deskové hry

Lepší komunikace mezi spolužáky, vyšší soustředění i méně případů šikany. To jsou přínosy, které školy pozorují od zavedení zákazu používání mobilních telefonů v době vyučování. Určitá omezení platí ve většině oslovených základních škol na jihu Čech. Jedna z nejpřísnějších pravidel nastolili v Kovářově na Písecku.

„Žáci sice mohou nosit mobily do školy, dokud jim ale učitel nedá pokyn, zařízení musejí být vypnutá v tašce, a to i o přestávkách. Pokud někdo nosí chytré hodinky, má je v režimu nerušit, aby nevyzváněly, a podobně,“ sdělil Libor Mandovec, ředitel Základní školy Kovářov.

Zákaz mobilů pro všechny ročníky zavedl od letošního října, kdy se opatření propsalo také do školního řádu. Rozhodnutí však předcházela dlouhá příprava včetně diskusí s žáky i rodiči.

„Minulý rok jsme pozorovali, že mobily jsou pro řadu žáků o přestávkách jediným zdrojem zábavy. Často si nestihli ani dojít na záchod. Bylo s tím načase něco udělat, proto jsme přípravě věnovali celé září. Na třídnických hodinách jsme s žáky bavili o přínosech i negativech,“ uvedl ředitel.

Opatření podle něj uvítali i rodiče dětí. „Já bych je povolila aspoň na jednu až tři hodiny za týden. Omezení mi ale připadá dobré, protože se víc kamarádíme a mluvíme spolu,“ zaznělo v anketě školního podcastu. „Docela mě to štve. Ale jsem i ráda, že se spolu víc bavíme a máme včas připraveno na hodinu,“ poznamenala další.

Po necelém měsíci škola podle ředitele řešila dva kázeňské postihy spojené s nedovoleným používáním telefonu. Ze zpětné vazby od učitelů a žáků ví, že nový systém funguje dobře.

„Každá třída od nás dostala peníze na nákup her. Ve vestibulu školy je aktivní zóna, kde máme stolní fotbal, ping-pong, nově i air hokej. U školní jídelny na chodbě je relaxační zóna, kde si děti mohou posedět a popovídat,“ přidal Mandovec.

Porušení řeší nejdřív domluvou

Herní zóny pro své žáky posílila také ZŠ Linecká v Českém Krumlově. „Většina dětí tráví přestávky v tělocvičně nebo na dvorku a baví se mezi sebou,“ těší Petra Požárka, ředitele školy, kde děti dodržují omezení chytrých telefonů od února.

„Pokud děti chtějí o přestávkách používat mobily, mohou být jenom ve třídách. Na chodbách chceme podporovat jejich vzájemnou interakci. Platí pro všechny ročníky s tím, že na vyzvání učitele mohou žáci telefon nebo tablet použít při vyučování, jinak je v tašce,“ dodal.

Případná porušení zákazu se řeší převážně domluvou. Předchozí školní rok však padly i dvojky z chování poté, co děti při hodině natáčely učitele a záběry šířily na sociálních sítích.

Problematické chování s mobily ve třídách řešila v minulosti i ScioŠkola v Budějovicích. I tam je regulace mobilů velkým tématem. „Co se týče odpoledních klubů a družiny, děti mohou v limitovaném čase navštívit mobilní zónu. V době výuky včetně přestávek máme ale mobily jen se svolením. Pokud si dítě potřebuje zavolat, musí se nejprve zeptat,“ řekl k opatření fungujícímu dva roky Jiří Krejčí z vedení školy.

Pokud některé dítě zákaz poruší, dostane upozornění. V případě dvou jde psát takzvaný rozhovor s vlastním svědomím. „Je to taková sebereflexe, kde si připomene důležitost pravidel, a co dělat pro příště pro jejich dodržování. Zároveň o tom informujeme rodiče,“ vysvětlil Krejčí. Současně zdůraznil, že technologiím se škola nevyhýbá. Chytrá zařízení budějovičtí školáci pravidelně využívají ve výuce.

Tak to mají i jinde v kraji. „Ve fyzice nebo chemii používají tablety. Snažíme se technologie z jejich života nevyřazovat. Byla by to chyba. Jejich podpora je budoucnost dětí, měly by se s tím naučit pracovat,“ uvedl Požárek z krumlovské školy.

S tím souhlasí i Mandovec z té kovářovské. „Ve 21. století je mobil přirozenou součástí teenagerovského světa. Jen se ho děti musí naučit používat,“ komentoval. Na školní chodby rozmístili několik tabletů, kde si děti mohou procvičovat látku. Je tam i přístup na internet, ale učitel, který má dozor, se dívá, co mají školáci na tabletu zapnuté.

„Větší žáci mohou mít mobily u sebe a berou si je se souhlasem učitele, a to i o přestávkách,“ přidala Klára Štěpánková, ředitelka budějovické základní školy Viva Bambini vyučující dle principů Montessori.