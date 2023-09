Budějovické školy si rozdělí děti z okolních obcí, brání se zápisové turistice

Radní Budějovic schválili vytvoření či prodloužení společných školských obvodů s Roudným, Komařicemi, Vrátem a Planou. „S Komařicemi na tři roky, s ostatními na pět let. Do toho máme s některými dalšími obcemi obvody také, například se Srubcem a Vidovem,“ vyjmenovala primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Nabídka krajského města má mimo jiné pomoci i s tím, aby se tolik nedařilo takzvané zápisové turistice. Při ní si rodiče mění trvalé bydliště tak, aby postoupili do spádové oblasti, ze které se pak jejich dítě dostane do vysněné školy. V opačném případě by totiž byla šance prakticky nulová, protože kapacita často neuspokojí všechny.

Jenže tato turistika nabourává celý systém. V Budějovicích a okolí bojují mnoho let s tím, jak se hodně rozrůstaly satelitní obce, které neměly či nemají vlastní zázemí pro žáky.

Například Komařičtí se snažili o vznik společného obvodu už před třemi lety. „Naše děti se budou moci hlásit do ZŠ Grünwaldova, jež je poměrně dobře dostupná od zastávky linkového autobusu, který od nás jezdí,“ reagoval tamní starosta Vojtěch Tomrle. Na první stupeň dojíždí děti do Střížova, ale druhý stupeň už je větší problém.

V krajském městě ožila ZŠ Emy Destinnové

A třeba z Roudného zamíří žáci na Dukelskou, která je v centru. „V současné chvíli ještě nemáme k dispozici potřebná data z matrik, ale předpokládám, že rozšíření obvodu zvládneme. Město to má propočítané,“ zmínil ředitel ZŠ Zdeněk Hnilička. Doplnil také, že škola má kapacitu 800 žáků a každý rok na zápis dorazí okolo 140 dětí, přičemž jich přijímají 60 až 90. Hodně rodičů nicméně dorazí k více zápisům najednou.

Planá má společný obvod se ZŠ Nerudova. „Chtěli jsme něco bližšího, například Grünwaldovku, aby těch přibližně 30 dětí, které od nás jedou linkou číslo 19, nemuselo cestou přestupovat. To bohužel nevyšlo,“ popsal starosta Plané Tomáš Pintér. Například Srubec má ale obvod až se ZŠ na Máji na opačném konci Budějovic a Vidov se ZŠ Novou. A to je komplikovanější.

„Naše kapacity jsou ale také omezené a potřebujeme místa pro děti z Budějovic. Takže třeba v minulosti nebylo možné nabídnout Srubci blízkou Pohůreckou,“ vysvětlila primátorka.

V souvislosti se silnějšími ročníky v posledních letech začala v krajském městě opět fungovat ZŠ Emy Destinnové na sídlišti Šumava. „A budeme muset řešit oblast Dubičného potoka, kde se hodně staví a budou tam přibývat obyvatelé,“ podotkla Dagmar Škodová Parmová.

Spoléhat jen na Budějovice už ale nechtějí například ve Vidově a Komařicích, a tak ve spolupráci s dalšími vesnicemi z tohoto mikroregionu naplno plánují vybudování vlastní svazkové školy právě ve Vidově. A postavit novou ZŠ už se před nedávnem podařilo například na Srubci.