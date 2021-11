Na školní obědy nemají na jihu Čech stovky rodin, jejich počet roste

Měsíčně obědy ve školách stojí v průměru pět set korun. Částka ale pro mnohé rodiče představuje sumu, kterou si nemohou dovolit. V takových případech se snaží pomáhat společnost Women for Women a její projekt Obědy pro děti podporovaný ministerstvem školství i soukromými dárci.



„Celorepublikově se neustále zvyšuje počet dětí, jejichž rodiče nemohou obědy ve škole hradit. Situaci ovlivnil covid, dnes finančními problémy trpí i ti, kteří je před pandemií neměli,“ říká Jana Skopová ze společnosti Women for Women.

Statistiky společnosti ukazují, že čísla rostou také v jihočeských školách. Zatímco v období od září do prosince roku 2019 pomáhala organizace s platbou obědů 520 školákům, loni jich za stejné období bylo už 581.

„A v letošním školním roce se do projektu přihlásilo zatím 76 škol a 620 dětí,“ informuje Skopová s tím, že nejvyšší počet žádostí v kraji přichází z okresu České Budějovice, následuje Český Krumlov.

Mezi školy zapojené do projektu patří už několik let také 2. Základní škola J. A. Komenského v Milevsku na Písecku.



„Máme v něm devět žáků. Během let se počet výrazně nemění. Tím, že projekt u nás funguje už několik let, rodiče vědí, o co jde, a znají kritéria,“ popisuje Michal Divíšek, ředitel školy, která pro letošní školní rok získala na obědy dětí částku ve výši 50 700 korun. „Žáci následně dostanou čipy do jídelny a rodiče mají prominutou platbu,“ podotýká Divíšek.

Právě škola je tím jediným, kdo může podat žádost o dotaci na obědy a často jsou to učitelé, kteří děti ve svých třídách vytipují a jejich rodičům o možnosti povědí.

„I v případě, že se obrátí rodič přímo na naši organizaci, podáme mu informace, ale je třeba, aby kontaktoval třídního učitele nebo školu, do níž jeho dítě dochází. Tam mu vysvětlí další postup,“ vysvětluje Skopová.

Do projektu se může přidat jakákoliv škola, která by už předtím měla mít vybrané děti potřebující pomoc a předběžný souhlas jejich rodičů. Women for Women má jasně daná pravidla, jimiž se při rozhodování řídí.

„Základní kritéria jsou, že se rodiče o děti starají, komunikují se školou, jejich situace je dlouhodobá a snaží se ji nějak řešit. Každý případ řešíme se školou individuálně,“ říká Skopová.

Naopak není rozhodující, jestli rodina pobírá dávky hmotné nouze. „Protože mnoho z nich má sice příjem, ale je tak malý, že nestačí na pokrytí základních potřeb a na dávky nedosáhnou, někdy i o pár korun,“ upozorňuje Skopová a současně podotýká, že ze 70 procent se jedná v projektu o samoživitele, matky i otce.

V případě splnění všech podmínek uzavírá organizace se školou darovací smlouvu a uhradí jí příspěvek v dohodnuté výši. Společnost také nabízí vedení škol setkání, kde jim projekt představuje a zodpovídá případné otázky.

Obědy do škol pro předškoláky

O to, aby teplou stravu měly i děti v mateřských školách, se snaží Jihočeský kraj projektem s názvem Potravinová a materiální pomoc dětem ve hmotné nouzi. Jeho cílem je zabezpečit bezplatné školní stravování předškolákům ohroženým chudobou a sociálním vyloučením.

„Tuto cílovou skupinu navíc není možné podpořit z dotačního programu ministerstva školství, které prostřednictvím neziskové organizace Women for Women řeší obědy zdarma pouze pro děti základních škol, nikoli mateřských,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Kraj se proto zapojil do projektu ministerstva práce a sociálních věcí Obědy do škol. Spolupracuje při něm s mateřskými školami a úřadem práce, který oslovuje rodiče pobírající dávky hmotné nouze. Právě ty jsou, na rozdíl od projektu Women for Women, v tomto případě podmínkou.

V loňském školním roce se přihlásilo 27 mateřských škol a podporu získalo 126 dětí, letos se přihlásilo 20 školek. Kraj získal z ministerstva práce a sociálních věcí částku 699 tisíc a podpořil tak 91 dětí.

„Nejvíce jich je z Českého Krumlova. Tento rok bohužel ministerstvo práce z důvodu covidu poslalo pouze 50 procent z původní částky, o niž jsme žádali loni, kdy dotace činila 1,4 milionu korun,“ naznačuje Petra Martínková z odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

„Proto jsme letos nemohli oslovit další školy a zůstali jsme u původních. Vím, že jsou školy a děti, které by chtěly přistoupit, ale my jim to momentálně nemáme jak umožnit. Mám ale čerstvou informaci z ministerstva práce, že projekt bude pokračovat a mají peníze na další dva roky,“ avizuje Martínková.