Podrobnosti připravujeme.
Policie evakuovala žáky a učitele školy v Táboře, prověřuje telefonickou hrozbu
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala pět těžce zraněných, dalších asi 40 lidí má lehká zranění....
Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům
Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...
OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky
Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...
Vzácný brouk na Šumavě prospívá, těší vědce. Letošní pozorování kazilo počasí
Na Šumavě se daří vzácnému brouku trnoštítci horskému. Potvrdil to letošní výzkum vědců. Brouk o velikosti až 3,5 centimetru žije po celém území národního parku od Nové Pece na Prachaticku po...
Policie evakuovala žáky a učitele školy v Táboře, prověřuje telefonickou hrozbu
Policisté v Táboře zasahují u školy v Helsinské ulici. Žáci i učitelé byli evakuováni. Důvodem je telefonická hrozba. Na místě respektujte pokyny policistů, vyzvala Policie ČR na síti X.
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Policie prověřuje obecné ohrožení
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Nemocnice v Českých Budějovicích přijala pět těžce zraněných, dalších asi 40 lidí má lehká zranění....
Mikrovlnný cestář opraví silnici i v mrazu a za tmy, novinku použijí na D4
S údržbou celkem 32 nových kilometrů dálnice D4, ale i dalších 16 opravených a starších mezi Příbrami a Pískem bude nově pomáhat také takzvaný mikrovlnný cestář. Společnost Via Salis, která se o tuto...
Kopáči vltavínů v lese narazili, muž na ně vytáhl zbraň a začal střílet
Pistoli Luger, samonabíjecí Walther či belgický Browning. Takovým arzenálem zbraní byl vybavený muž, který neváhal jednu z nich použít proti kopáčům vltavínů v lese nedaleko Českých Budějovic. Sám je...
OBRAZEM: Sucho na Lipně odhalilo zatopený les, břeh je pastí pro tisíce škeblí
Rakouská zátoka v oblasti lipenské přehrady u silnice vedoucí z Frýdavy do Kyselova na Českokrumlovsku podél pravého břehu je na suchu. Nedostatek vody v nádrži tu odhaluje stovky pařezů a kmenů...
Smrt na Lipně. Rakušan sjel v autě do přehrady, zachraňovali ho desítky minut
V Horní Plané na Českokrumlovsku v úterý večer zemřel rakouský senior, který u přívozu sjel s osobním automobilem do lipenské přehrady. I přes desítky minut trvající snahu o jeho záchranu na místě...
Zóna 30 i úpravy parkování. Budějovickou čtvrť Mladé čekají velké dopravní změny
Zóny s maximální rychlostí 30 kilometrů v hodině, omezení nákladní dopravy nebo jednosměrky. Obyvatelé oblíbené českobudějovické čtvrti Mladé už znají návrh na zklidnění dopravy. Většině se líbí a...
Muž napsal dopis na rozloučenou a chtěl vypít žíravinu, našel ho myslivec
Myslivci pomohli k záchraně muže, který si chtěl vzít život. V dopise se loučil s blízkými, nechal bývalé manželce na hlídání psa a odjel neznámo kam. Odpoledne jí volal, že má v autě žíravinu a chce...
Vážná nehoda zastavila D4 na Písecku. Dálnice ráno klouzala, už je průjezdná
Vážná nehoda v úterý ráno zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Havárie se stala kolem půl šesté, když řidička nabourala do svodidel. Následně do ní...
Podle gusta influencerky. Budějčanda vydala knihu s procházkami městem
Na Instagramu ji sleduje více než 32 tisíc lidí. A přesto její tvář neznají. Tu si pečlivě chrání. Říká si Budějčanda, a když budete mít štěstí, potkáte ji v ulicích třeba s kloboukem a mobilem v...
OBSLUHA LINKY (34-35.000 KČ)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 34 000 - 35 000 Kč
Produkujeme textil s přidanou estetickou hodnotou, říká tkadlec ze Strmilova
Filip Kubák je představitelem páté generace tkalců ve Strmilově na Jindřichohradecku. Firma vznikla už v roce 1870. „Spolupracujeme s uměleckou sférou a čerpáme z našich historických vzorů,“ říká...
Losu Emilovi se na Šumavě líbí, na procházce se připojil k návštěvníkům
Před několika dny zahlédli losa Emila na Šumavě, kde se při procházce připojil k návštěvníkům národního parku. V této lokalitě se zvíře pohybuje už nějaký čas, naposledy mu policisté pomáhali ze...