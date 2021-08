Covidová nařízení nebude problém plnit, zní z jihočeských škol

Už ve středu se po dvouměsíčních prázdninách vrátí žáci do škol. Vše v posledních dnech směřuje k přípravám, jejichž součástí jsou stejně jako loni koronavirová opatření. Ale ředitelé škol se žádných větších komplikací se zahájením výuky neobávají. Pomohl jim k tomu také manuál k provozu škol, který obdrželi před necelými dvěma týdny. Obsahuje jak nařízení, tak doporučující pokyny.

„Myslím si, že nebude problém nařízení plnit. Co se týče doporučení, bude to trochu horší s dodržením homogenity dětských skupin. Budeme ale učit tak, jak jsme zvyklí, jinak bychom kvůli dozorům a větším nárokům na počet učitelů nemohli plnit školní vzdělávací plán,“ vysvětluje ředitelka ZŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou Zdeňka Hájková.

Momentálně se tam připravují na první školní den a testování dětí. Dodávku antigenních testů dostali už minulou středu. „Je to ale jiný druh, než jsme měli dříve, takže se s ním asi budeme znovu učit zacházet. Trochu se však bojím situace, kdy rodiče nebudou chtít nechat své děti testovat, odmítnou, aby nosily ochranné pomůcky a zároveň je nebudou chtít do školy poslat. V takovém případě nevím, jak bychom řešili jejich absenci,“ obává se Hájková.

Podle informací z vedení kraje dostaly školy přes 268 tisíc kusů testů. „Obdrželi jsme je minulé pondělí a hned v úterý jsme je připravovali pro jednotlivé regiony. O den později je hasiči rozvezli do všech obcí s rozšířenou působností, odkud si je školy jednotlivě rozebraly,“ podotýká náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma s tím, že rozvoz testů se obešel bez komplikací.

Potvrzují to i na ZŠ ve Volarech na Prachaticku. Tam sice dodávku obdrželi až v pátek, ale podle ředitele školy Petra Horálka není třeba plánovat kvůli testování žádné větší manévry.

„Je to typ testů, s nímž jsme pracovali už na jaře, takže ho už známe. Zatím máme náznaky od jednotek rodičů, že si testování dětí nepřejí, ale určitě se s nimi nějak domluvíme. Myslím si, že bude situace stejná jako letos na jaře,“ říká ředitel volarské školy.

Rozdíl však vidí v proočkovanosti pedagogů. Podle průzkumu MF DNES má na jihočeských školách ukončené očkování okolo 80 procent všech učitelů, stejné číslo mají i ve Volarech.

Jaká je asi proočkovanost u dětí?

„Kolegové k tomu přistoupili zodpovědně, za což jsem rád. Zajímavé by bylo znát podobnou statistiku u dětí, ulehčilo by nám to v úvodu roku spoustu práce. Možná jsme si měli na toto téma připravit dotazník,“ přemýšlí Horálek.

Spokojení s vakcinací jsou také na Základní škole Smetanova v nedalekém Vimperku. Zde mezi neočkovanými převládají hlavně učitelé, kteří si už covidem prošli nebo jej kvůli zdravotním problémům nemohli podstoupit. Ale stejně jako ve Volarech ani tam nemají představu, jaká je situace mezi dětmi. Ty se mohou nechat očkovat od 12 let.

Děti ve školách Od září se na základních školách potkají tři skupiny žáků. Tou první jsou otestované nebo očkované děti, které se ve třídách budou moci pohybovat bez roušky. Nasadit by si ji měly ve společných prostorách. Dále mohou být děti neotestované, ale jejich rodiče musí souhlasit s dalšími hygienickými pravidly. Škola pro ně například musí vyčlenit toalety a otestovaní s neotestovanými by se neměli potkat u oběda. Pak je třetí skupina, to jsou žáci, jejichž rodiče odmítají testování i další hygienická opatření. Ty zůstanou doma a škola na ně bude pohlížet jako na nemocné.

Zdroj: ČTK

„Velká část rodičů to začala řešit až ve druhé polovině prázdnin, takže školáci jsou teprve po první dávce. Myslím si, že jich bude okolo 15 procent, po druhé dávce to budou maximálně jednotky. Časem ale budou přibývat a výuka se snad bude stále více přibližovat k normálu,“ doufá ředitel Vladan Pokorný.

Školy měly také možnost využít přesnějších PCR testů, zájem o ně je však velmi malý. Důvodem je především složitá administrativa spojená se získáním dodávek nebo také organizační potíže.

„Samozřejmě by bylo skvělé, kdybychom měli daleko přesnější výsledky testů, ale nebyli bychom schopni je odvážet do Prachatic či Strakonic,“ dodává Pokorný s tím, že antigenní testy si vyhodnotí hned ve škole, kde na to mají pověřeného člověka.

Naopak PCR variantu si zvolili například na soukromé českobudějovické základní Scio škole. Slibují si od ní hlavně daleko vyšší přesnost výsledků.

„Oslovovali jsme laboratoře, abychom nahradili méně kvalitní testy, a jakmile to bylo možné, pořídili jsme je dětem na vlastní náklady. Ukázalo se, že ty antigenní ve školách velké záchyty nemají, a to nám nedávalo smysl,“ vysvětluje zástupce ředitele budějovické školy Jiří Krejčí.

Novinka: čtyři dny ve škole, jeden doma

Od září zde také chystají velkou novinku. Vedení školy se rozhodlo zapojit do pilotního projektu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které chce doplnit standardní výuku o kombinovanou formu. Žáci by tak i v době mimo lockdown trávili část školních hodin doma, kde by se sami učili látku nebo by pracovali na zadaných projektech.

Každá škola si navíc bude moci zvolit její podobu podle potřeb. „Budeme kombinovanou výuku nabízet hlavně starším dětem, a to v režimu 4 plus 1. Znamenalo by to, že by děli chodily do školy od pondělí do čtvrtka a v pátek by zůstaly doma. Tam by pracovaly na nějakém osobním projektu, který si poté ve škole odprezentují. Tím se také navzájem daleko lépe poznají,“ naznačuje Krejčí.

Podobným krokem se vydali také na Táborském soukromém gymnáziu, kde se podle ředitelky Markéty Švadlenové snaží hledat nové podněty, jak inovovat výuku.

„Pomůže to hlavně studentům, kteří sportují na vrcholové úrovni nebo mají intenzivní tréninky. Bude určená i studentům, kteří naopak musejí být ze zdravotních důvodů dlouhodobě doma. Také chceme více obohatit výuku o digitální stránku,“ doplňuje Švadlenová.

Kromě budějovické Scio školy a táborského gymnázia se do projektu na jihu Čech zapojilo také České reálné gymnázium v Českých Budějovicích, Svobodná lesní MŠ a ZŠ Ráj v Pracejovicích na Strakonicku nebo také ZŠ Světoplavci v Třeboni. Další školy se do projektu podle mluvčí MŠMT Anety Lednové mohou stále ještě přidat.

„Zatím se nám v celém Česku přihlásilo 72 škol. Ministerstvo prodloužilo dobu pro školy, které se do projektu chtějí zapojit, do konce letošního října,“ potvrzuje Lednová.