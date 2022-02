Maturanti plánují plesy na březen, některé třídy ho předem zrušily

Ještě v listopadu to vypadalo, že letošní maturanti na rozdíl od svých loňských předchůdců stihnou svoje plesy. To se ale poštěstilo jen pár třídám. Zbylé netrpělivě vyhlížejí jaro a předpokládají, že odložené akce doženou.

Mezi ty, kteří ples stihli na poslední chvíli, patří i Denisa Šusová z bechyňské Střední umělecko-průmyslové školy. „Pamatuji si, jak se ve středu všude mluvilo o tom, že se plesy zruší. Tak jsme začali narychlo jednat a ten samý týden v pátek jsme měli maturitní ples. Vyšel nám vstříc kulturní dům v Bechyni. Měli volný termín, a tak jsme obvolali osvětlovače, zvukaře, moderátora a taky rodiče a kamarády,“ popsala Šusová.

Maturantům pomohlo i vedení školy, protože mohli místo jednoho dne ve škole připravit tombolu a výzdobu.

„Maturanti to u nás stihli všichni. I když na poslední chvíli. Plesy ale mohly být jen za dodržení přísných hygienických podmínek,“ objasnil ředitel Kulturního střediska města Bechyně Štěpán Ondřich. Všechny ostatní podobné akce ale pořadatelé zrušili bez náhrady.

Bechyňské studenty přesunutí plesu stmelilo. To se ale nedá říci o třídě žáků Obchodní akademie v Třeboni. Původní termín měli zamluvený na prosinec. Dnes doufají, že se akce budou moci všichni zúčastnit v březnu.

Ples pro očkované, pak odklad

„Asi měsíc před termínem jsme řešili, jestli ples uděláme i za takových podmínek, kdy by na něj směli jen očkovaní lidé nebo ti, co prodělali covid. Samozřejmě že očkovaní spolužáci byli pro ples v původním termínu. Ale pár z nás, co očkování neměli, ho chtělo posunout, až se situace uklidní a budou tam moct mít svoji rodinu bez ohledu na opatření,“ vzpomínala na neshody Marie Rohlíková. Nakonec se studenti rozhodli, že ples uspořádají tak, jak naplánovali, a to i za cenu, že tam nebudou všichni.

„My nenaočkovaní už jsme se smířili s tím, že tedy na ples nepůjdeme a vezmeme si jen šerpu a skleničku. Ale asi tak týden před plesem vláda řekla, že kulturních akcí se může účastnit asi jen 300 lidí, a tak jsme se týden před plesem rozhodli přesunout termín na březen,“ vysvětlila Rohlíková.

Tehdy doufali, že se situace za pár měsíců vrátí k normálu a že ples uspořádají v klidu bez opatření. „Vzhledem k tomu, že vláda zrušila opatření a už se nikde nemusíme ničím prokazovat, tak bychom měli ples opravdu zvládnout,“ těší se.

Jaro vyhlíží i spousta dalších maturantů a kulturních domů na jihu Čech. I v Českých Budějovicích vnímají velký zájem o náhradní termíny. „Čekáme, že se navýší počet osob na akcích ze současných pěti set na tisíc lidí. Ale předpokládám, že i kdyby k tomu nedošlo, tak plesy budou. Většina maturantů přesunula plesy na březen, kdy u nás obvykle tato sezona už končí. Ale teď budeme začínat,“ sdělil ředitel českobudějovického Metropolu Petr Holba.

Ostatní plesy ale v kulturním domě na Senovážném náměstí zrušili úplně. Některé třídy se plánují potkat až po maturitní zkoušce, kdy budou mít na přípravy větší klid.

Kulturní domy přicházejí o zisk

„Pro rozpočet je to bolestné. My jako Metropol máme finančních zdrojů, co se tržeb týče, více. Ale ovlivňuje nás to výrazně. I naše dlouhodobé nájemníky, kteří profitují z těchto akcí. Pokles tržeb je tam odhadem o 70 procent,“ propočítal ztráty Holba. Tuto sezonu mohly kulturní domy pořádat alespoň akce s místy na sezení. Ale lidé neměli o vstupenky příliš zájem.

„Důvodů bylo více. Ať už nechtěli mít při představení roušku na obličeji, nebo nebyli naočkovaní. Někdo měl třeba i strach chodit do společnosti,“ konstatoval Holba. Podle něj spadl zájem o kulturní akce na jednu třetinu oproti letům před covidem.

Celou plesovou sezonu museli rušit i v Písku. Kulturnímu centru se tak výrazně snížily příjmy. Naopak výdaje za energie se neustále zvyšují.

„Některé plesy se zrušily bez náhrady, pro některé jsme našli nové termíny. Ale teď je otázka, jak to dopadne. Jak se k tomu postaví pořadatelé. Společenské plesy, jako jsou městské, sportovní a firemní, jsme zrušili bez náhrady. Současně s tím řešíme další věc, která nás trápí. To je navýšení energií. Jsme tedy zvědaví, jak se to promítne na rozpočtu,“ dodal ředitel píseckého kulturního centra Josef Kašpar.