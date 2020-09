Tři školy na jihu Čech zůstaly zavřené, učitelé jsou v karanténě

„Zaznamenali jsme jeden pozitivní případ nákazy v učitelském sboru ZŠ v Záboří na Strakonicku. Jedna z učitelek vyrazila minulý týden na školení na Moravu, kde se setkala s pozitivně testovaným lektorem. Následný test potvrdil nákazu i u ní, z toho důvodu musel celý učitelský sbor do karantény,“ popisuje Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích.

Momentálně musí vedení školy počkat na výsledky testů, podle nichž se dále rozhodne o způsobu výuky. Už teď je ale jasné, že do školy se děti dříve než 10. září nevrátí.

„Pokud se nemoc potvrdí u více kolegů, nebudeme moci učit ani na dálku, na to nemáme dostatečně velký sbor. Máme totiž jen 14 kantorů,“ podotýká ředitel školy Michal Gutwirth s tím, že pozitivně testovaná učitelka ještě před školením zrušila dovolenou v Chorvatsku kvůli obavám z nákazy.

Podobná situace je nyní také na Základní škole v Bavorově na Strakonicku, kde muselo rovněž 14 členů pedagogického sboru do povinné karantény. V tomto případě se sice pozitivní případ prozatím nepotvrdil, ale minulou středu přímo ve škole vedl školení kantorů lektor, u něhož se později nemoc prokázala.

„Celý učitelský sbor byl v kontaktu s nakaženým lektorem, u něhož se onemocnění testem potvrdilo v pátek 28. srpna. I zde musíme počkat na výsledky pondělních testů,“ říká Nosková a dodává, že učitele z Bavorova i Záboří testovali ve strakonické nemocnici.

Stejně jako v Záboří panuje nejistota o způsobu výuky i v Bavorově.

„Moudřejší budeme, až se dozvíme výsledky testování. Pokud budeme mít některé učitele nakažené, bude to velký problém. Zatím netušíme, jak začátek roku bude vypadat. Detaily začneme řešit až ve chvíli, kdy budeme vědět, kolik učitelů bude moci výuku vést,“ hodnotí situaci ředitelka bavorovské školy Jana Sedláčková.

Základní a střední školy se na začátek školního roku intenzivně připravují hlavně poslední dva týdny, kdy ředitelé dostali od ministerstva školství manuál s pokyny k zahájení výuky.

„Jsou to hlavně doporučující kroky, nakonec má stejně hlavní slovo ředitel. Prošli jsme dokument bod po bodu a co jsme byli schopní zajistit, to jsme také udělali,“ komentuje ministerské pokyny ředitelka střední školy a COP v Sezimově Ústí Lenka Hrušková.

V září žáky neznámkujte, nabádá ředitelka

Největší obavy má hlavně z přístupu žáků k obnovené klasické výuce a hlavně pravidelné docházce.

„I kvůli tomu se snažím na naše učitele apelovat, aby děti do konce září neznámkovali. Spíše by se měli soustředit na opakování látky, kterou s nimi probrali během jarní distanční výuky. Problém vidím také v provozu praxí. Máme zde totiž několik učňovských oborů, kde se kvůli zaměření na praktickou výuku moc nedá přejít na distanční výuku. U jiných oborů by to ale neměl být problém,“ doplňuje Hrušková.

Podobně vnímá současnou situaci také ředitel budějovické ZŠ J. Š. Baara Vladimír Čunát, podle něhož je škola na takovou situaci připravena.

„Rozhodně jsme na tom lépe než na jaře. Naše děti od třetí třídy výše mají přístup do informačního systému, odkud mohou s našimi učiteli komunikovat,“ vysvětluje ředitel s tím, že komplikace očekává hlavně v provozu jídelny.

„Bohužel nemáme klasickou jídelnu s kuchyní, ale pouze výdejnu, kde jsou jen dva zaměstnanci. Nejsme schopni za těchto podmínek zajistit výdej dvou rozdílných jídel, protože jsme museli z hygienických důvodů omezit samoobslužný výdej obědů,“ doplňuje Čunát se slovy, že pokyny z ministerstva si přizpůsobili podle svých potřeb.

Manuál pro ředitele škol k obnovení běžné výuky na školách vydalo ministerstvo školství 17. srpna. Podle ministra školství Roberta Plagy reaguje hlavně na zkušenosti z června, kdy byla výuka částečně obnovena.