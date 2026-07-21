„Řidiči mohou v těchto dnech na jihočeských silnicích potkat vozidlo zvláštního určení v testovacím provozu, a to elektrickou Škodu Elroq 85 v policejních barvách s majákem,“ informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
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S vozidlem aktuálně jezdí a ve službě ho testují policisté z krajského dopravního družstva či jejich kolegové z dálničního oddělení. „Nejvyšší povolená rychlost je 180 km/h, maximální výkon 210 kW,“ zmínil základní parametry mluvčí. Provozní hmotnost je 2 150 kilogramů, zrychlení z nuly na sto za 6,6 sekundy. „A dojezd vozu 580 kilometrů,“ doplnil Matzner.
Policisty s novou škodovkou mohou řidiči potkat při řešení dopravního přestupku, dohledu nad bezpečnostní silničního provozu či jako doprovod nadměrného nákladu. „Testování vozidla by mělo dát odpověď, zda je vhodné do běžného výkonu služby,“ uvedl mluvčí.
Cena jednoho auta je podle něj více než jeden milion korun. O tom, zda jich bude mít policie více, rozhodne rovněž aktuální testování. „Každá hlídka k tomu po službě vyplňuje formulář,“ dodal. Jasno by mohlo být v řádu pár měsíců.