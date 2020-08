Nadšenci chtějí opravit faru ve Skočicích, mohla by sloužit k ubytování

„Dům stojí na krásném místě. Chceme, aby sloužil lidem. Mohli by se v něm ubytovávat skauti, skupiny mladých lidí a dětí nebo rodiny. Bylo by to takové nízkoprahové ubytování,“ přibližuje farář Josef Prokeš, který má vodňanskou farnost na starost. Zájemci by se pak vždy nahlásili u správce, který by jim dal klíče.

Fara je nyní ve velmi špatném stavu, nejhůře je na tom krov a padající střecha. Právě ta musí jít při rekonstrukci na řadu jako první. Už nyní ve Skočicích vyklízejí vrstvu, která zatěžovala stropy. Musejí vyměnit krytinu, aby byla střecha zajištěná.

„Současně se střechou chceme dát dohromady první patro, které bude sloužit k setkávání a ubytování. Opravou projdou okna, podlahy, nově vymalujeme, budou nové sociály. Ale je to vše o pozvolných krocích, vždy budeme dělat to, na co zrovna budou peníze. Chtěli bychom se dostat i na fasádu, ale to je skutečně delší výhled,“ pokračuje Prokeš s tím, že jednu místnost bude mít k dispozici i samotná farnost pro své účely.

V létě pomohou brigádníci

Na jaře farář vypsal online veřejnou sbírku na portálu Hithit. Cílem byla částka 180 tisíc korun, nakonec se však při již ukončené sbírce podařilo nashromáždit 231 tisíc. Část z peněz půjde právě na krov, další na obytné místnosti. Nakoupí také postele, chtějí postavit i kamna.

„Už se nám přihlásila parta dobrovolníků, co chce pomoci. Oslovil nás i mladý absolvent architektury, který budovu zaměří. Zájem pomoct a faru oživit je poměrně velký,“ těší Prokeše, jenž se do práce pustil s dvěma bratry, kteří se ve Skočicích narodili a žijí tam s rodinami.

V létě pomohou brigádníci. Skupina se již schází u fary, podařilo se jí zplanýrovat vedlejší zahradu a vyklidit nepoužívané místnosti. Dům je kulturní památkou, proto musí jeho proměnu konzultovat i s památkáři. Jednali s nimi o střeše, nyní s nimi budou diskutovat i o místnostech.

„Přejeme si, aby stará fara přivítala první hosty zjara příštího roku. Úplně hotové to ještě určitě nebude, ale v provozuschopném stavu snad ano. Na další opravy máme dost času,“ líčí Prokeš, který působil řadu let i v Českých Budějovicích.

V krajském městě se zasadil o zkulturnění a otevření kostela svaté Rodiny u Biskupského gymnázia. Následně se farář dovzdělával v Římě, po návratu na jih Čech dostal na starost v roce 2017 vodňanskou farnost.

Farní budova ve Skočicích stojí od roku 1787. V jejím přízemí bydleli špitálníci a v patře kněz. Hodnotné jsou pro památkáře především klenuté místnosti v přízemí s dochovanou valenou klenbou, dále trámový strop nebo prkenné podlahy.