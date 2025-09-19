Otravuje vzduch, půdu a vodu. Spolkům a radnici ve Volarech vadí skládka s jedy

Teplou Vltavu na Šumavě ohrožují jedovaté látky z nedaleké skládky odpadů. Česká inspekce životního prostředí je objevila poblíž Volarského potoka, který ústí právě do Vltavy v úseku, kde je kvůli vzácným perlorodkám říčním omezené vodácké splouvání. Podle vyjádření města Volary a několika spolků je na vině provozovatel skládky. Na problém opakovaně upozorňují.

Podle inspekce déšť splachuje ze skládky nebezpečné látky do Volarského potoka. | foto: Městský úřad Volary

Loni objevila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v lokalitě nadlimitní množství nebezpečných látek například arzenu, chromu a kadmia. Provozovateli takzvaného „zařízení pro nakládání s odpady“ udělila pokutu 120 tisíc korun s povinností místo očistit a zastavit další navážení. To se podle místních obyvatel a úředníků nestalo. O věci informovala Česká televize.

„Státní správy by měly stát na straně města. Místo toho sledujeme spíše pštrosí závody o to, kdo dokáže hlouběji strčit hlavu do písku. Děsí nás představa, že skládka zde zůstane natrvalo a bude otravovat vzduch, půdu a vodu,“ varuje zastupitel města a předseda jednoho ze spolků Tomáš Válek.

Inspekce potvrdila, že na povrchu skládky vznikají tmavé laguny s obsahem nebezpečných látek, které splachuje dešťová voda do okolí a do potoka.

Za úhyn stovek pstruhů na Šumavě žádný trest nepadne. Mohlo za to sucho

Protokol o udělení pokuty má MF DNES k dispozici. Píše se v něm, že kontaminovaný materiál nepochází z původní skládky, ale jde o novou zavážku. Inspekce dále konstatuje, že zde dochází k nepovolenému vypouštění toxické odpadní vody do volné chráněné krajiny.

Provozovateli za to uložila sankci nízkou, celkem dvě a půl procenta z možné maximální částky, která je pět milionů korun. Dalších tisíc korun musel pokutovaný zaplatit za náklady spojené s kontrolou a správním řízením.

Provozovatelem skládky je akciová společnost Wood Transport Energo (WTE), která hospodaří v bývalém areálu Jihočeských dřevařských závodů o rozloze zhruba dvou hektarů.

Ze zbytků po zpracování dřeva v místě několik let vyrábí biopalivo. V roce 2023 žádala společnost o navýšení kapacity navážení odpadů z 2,5 tisíce tun ročně na 10 tisíc tun, což jí odsouhlasila Správa CHKO Šumava. Rozšíření však město a veřejnost odmítly.

„Nejde o rozšíření, ale o vznik nového areálu pro skladování odpadu v chráněné krajinné oblasti,“ vyjádřil se za město Aleš Valíček z odboru životního prostředí.

Projekt zkapacitnění skládky nakonec nevyšel, firma žádost podanou ke krajskému úřadu loni stáhla. Podle Valíčka však pokračuje v rozporu s provozním řádem v rozhrnování toxické skládky na sousední pozemky a navážení dalších odpadů. V uloženém materiálu, který je směsí stavebního odpadu, dřevní hmoty a popílku z tepláren, se povalují různé plasty a odpady nejasného původu.

Perlorodek v Teplé Vltavě přibylo, v řece mají ideální podmínky pro život

Podle zástupce WTE Martina Černého jsou informace šířené z volarské radnice nesmysl. Obrátí se proto na právníky, protože jde o poškozování dobrého jména firmy.

„Žádné odpady nenavážíme, jen certifikované výrobky povolené krajským úřadem, což je i popel. Toxické látky pocházejí z komunálního odpadu, který tam před 50 lety naváželo načerno město. Odstraňujeme po něm starou ekologickou zátěž,“ vyjádřil se Černý.

„O problému zatím nevím, děkuji za informaci,“ uvedla Eva Zelenková, hydrobioložka Správy NP Šumava, která roky kontroluje perlorodky v Teplé Vltavě. Ty podle odborníků potřebují k životu vodu vysoké kvality, na úrovni pitné.

Šumavský park tyto živočichy vysazuje do řeky za nemalé peníze a stará se o to, aby je neničili vodáci. Podle vedoucí oddělení nakládání s odpady krajského úřadu Hany Pacákové případ řeší ČIŽP, která jediná může viníkovi udělit sankci a uložit mu předběžné opatření.

„Povolili jsme už dříve provozovateli určité maximální množství skládkovaného materiálu, což nedodržel,“ informovala Pacáková.

ČIŽP uvedla, že v lokalitě pokračuje už rok v kontrolách i ve spolupráci s policií. „Z důvodů neukončené kontroly a s ohledem na pokračující trestní prověřování nemůžeme sdělovat žádné další podrobnosti o průběhu šetření,“ sdělila mluvčí inspekce Miriam Loužecká.

