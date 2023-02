Zábava na překážkách je hitem, jihočeská města staví nové skateparky

Hladký betonový povrch se spoustou nájezdů, odrazů a dopadů. Nízké zídky potřené voskem pro lepší skluz, schodiště a ošoupaná kovová zábradlí. Desítky mladých lidí na skateboardech, koloběžkách a BMX kolech trénují své dovednosti, zkoušejí nové triky, padají na zem. Jejich kamarádi je křikem podporují.

Oblíbenost takzvaných pouličních sportů každým rokem vzrůstá, a zatímco tradiční sportovní kluby mívají problém nabrat nové děti do svých řad, městské skateparky jsou plné. „Je to úžasné, takový zájem jsem vůbec nečekal. Když je dobré počasí, je park plný celý den, a to i teď v zimě,“ říká Jan Váňa, starosta Třeboně, kde nový skatepark otevřeli v srpnu minulého roku.

Vzrůstající oblibu těchto sportů vypozorovali i v jiných městech na jihu Čech a rozhodli se své stávající areály modernizovat nebo postavit zcela nové. Patří mezi ně třeba Písek. Tam dříve stávaly na několika různých místech, ale město je nechalo odstranit, a v posledních letech tam podobná možnost vyžití chyběla. To se má brzy změnit.

„Nový skatepark má vzniknout u sídliště Portyč na ploše nynějšího multifunkčního hřiště. Pokud půjde vše podle plánu, veřejnosti se otevře již toto léto. Bude ho tvořit modelovaná betonová plocha a ocelové doplňky, které umožní nejen jízdu na skateboardu, ale i na koloběžce nebo kole,“ popsal písecký starosta Michal Čapek s tím, že překážky, s jejichž návrhem pomáhali i místní skateboardisté, budou seskupené do několika bloků zaměřených na různé disciplíny a odstupňované podle náročnosti.

Částku potřebnou na vybudování skateparku město odhaduje na deset milionů korun. Souběžně s jeho výstavbou chce radnice v lokalitě také prodloužit Vinařského ulici a propojit ji se silnicí na Topělec. V plánu je i vybudování parkoviště pro 60 aut. Tyto úpravy mají zlepšit atraktivitu a dostupnost lokality.

Jihočeští skejťáci a bikeři už netrpělivě vyhlížejí otevření nového skateparku ve Strakonicích. Ten město vyšel na více než deset milionů a mělo ho otevřít koncem minulého roku. Zatím však zůstává nepřístupný.

„Stavba se v létě zpozdila kvůli příliš vysokým teplotám, nyní už je areál zkolaudovaný a doděláváme poslední nutnou administrativu. Pak bude možné spustit zkušební provoz. Slavnostní otevření snad stihneme na přelomu března a dubna, záleží ale také na počasí,“ sdělila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková s tím, že nový park stojí v ulici Na Křemelce, v blízkosti fotbalového hřiště, zimního a plaveckého stadionu. Ve městě tak vzniká nová sportovní zóna.

Město řeší staré překážky

Podnět na výstavbu nového skateparku, který by odpovídal současným standardům, podali ve Strakonicích samotní skejťáci. „Ve městě jich je opravdu hodně. Strach, že park zůstane bez využití, tak opravdu mít nemusíme. Navíc počítáme s tím, že sem budou mířit jezdci i z okolí,“ řekla Bučoková.

Ve městě nyní funguje ještě starý skatepark s kovovými překážkami, který stojí podél Písecké ulice. Ten chce radnice zrušit a nahradit ho parkovištěm. Nyní proto řeší, jak naložit s překážkami. „Musíme se chovat jako zodpovědní hospodáři, proto zjišťujeme, zda mají nějakou hodnotu. Je možné, že je nabídneme pouze za odvoz. Zájem už projevil Městský úřad Vodňany a jezdecká škola Kolem do kola,“ sdělil strakonický zastupitel Jan Hrdlička.

Aktivní skateboardová komunita je také v krajském městě. Se svým projektem na rekonstrukci areálu v parku Stromovka tam v participativním rozpočtu města zvítězil místní jezdec Tomáš Bartha. Rekonstrukce starého a zanedbaného skateparku by podle něj mohla rozmělnit nápor jezdců, kteří nyní chodí do parku ve Čtyřech Dvorech, který nechalo město vybudovat již v roce 2014.

„Jeden skatepark je pro krajské město opravdu málo. Starý areál ve Stromovce je navíc opravdu hezké a dostupné místo, které by mohlo propojit různé sportovní aktivity i s prostorem pro rodiče,“ vysvětluje Bartha s tím, že podobně pojaté parky teď vznikají i v Praze.

Zábavu podobného ražení si pak mohou už nějaký čas užívat v Milevsku. Tam v září minulého roku otevřeli takzvanou pumptrackovou dráhu, na které se jezdí na kolech bez šlapání, pouze za pomoci využití nerovností terénu. Dráha tak ve městě doplnila bikrosovou trať a nedaleký areál pro skoky na BMX kolech známý jako Vápenka.