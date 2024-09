Skejťáci v Táboře řádí na ploše z opalované žuly. Nový park nemá v Česku obdoby

„Součástí jsou klasické streetové prvky, které mají uživatelům co nejvíce přiblížit pocit z jízdy po ulici, kde všechno kolem skateboardingové kultury vzniklo. To byl hlavní záměr a jedinečnost projektu. Proto komunita o areálu nemluví jako o skateparku. Nazývá ho skateplaza,“ vysvětlují iniciátoři a patroni táborského skateboardingového dění Miroslav Brož a Matěj Šabatka.

Podotýkají, že použitým materiálem a konceptem jde o stavební projekt, který nemá obdoby v Česku ani ve střední Evropě. Součástí bělavé plochy u zimního stadionu na Pražském sídlišti je například kopie legendární lavičky u kyvadla z pražské Letné, třímetrový transfer či dlouhé dvojité schody.

Na rozložení překážek kladli navrhovatelé velký důraz, vše plynule navazuje a nevznikla zde „hluchá místa“. Celý prostor je koncipovaný tak, aby byl využitý maximálně efektivně.

A první jízdy nalákaly i přespolní jezdce. „Moc nemusím minirampy a radiusy. Mám rád street skateboarding a tohle opravdu připomíná ulice. Není tu beton a vlastně to nevypadá jako skatepark. To mě i v pracovním týdnu přilákalo. Nelenil jsem, ujel 90 kilometrů a jsem nadšený. Strašně mě to baví,“ líčil bezprostřední zážitky z jízdy David Píšek z Českého Krumlova.

Projekt navrhla místní komunita jezdců společně s architektonickým studiem U/U. „Stavba, která vzešla z participativního rozpočtu, stála 6,8 milionu korun. Postarala se o ni firma PL Beko,“ upřesnil táborský radní Jan Příbramský.

Slavnostní otevření a přestřihnutí pásky se uskuteční v sobotu 21. září v poledne. Po celý den pak návštěvníky čekají exhibice a skate jam za přítomnosti lokálních i profesionálních jezdců z celé republiky.