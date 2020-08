Skála u Krumlova hrozí pádem na silnici, na jaře ji zajistí sítě

O letních prázdninách patří silnice z Českého Krumlova do Rožmberka nad Vltavou mezi nejrušnější komunikace na jihu Čech. Využívají ji turisté k cestě na Lipno, tisíce vodáků sjíždějících Vltavu, je oblíbená i mezi motorkáři.

Všichni řidiči by se však měli připravit na to, že v příštím roce nebude tato krajská komunikace druhé třídy II/160 tak hladce průjezdná. V lokalitě Nové Spolí na okraji Krumlova chystá hejtmanství zabezpečení této silnice před rizikem, že se v úseku zřítí skála.

Česká geologická služba zařadila skálu nad vozovkou do katalogu svahových nestabilit. Práce jsou odhadnuté na 52 milionů korun, mají začít na jaře a skončit na podzim 2021.

„Ohrožení spočívá v odborně ověřeném vysokém riziku možného skalního řícení ze svahů nacházejících se v několika úsecích přímo nad silnicí z Českého Krumlova ve směru na Rožmberk nad Vltavou. Aktuálně se zabýváme úsekem Český Krumlov – Větřní, lokalitou Nové Spolí,“ uvedl Milan Veleba z krajského odboru dopravy.

Jde o skalní svah dlouhý 480 metrů, vysoký až 60 metrů, se sklonem od 50 do 75 stupňů. Podle odborníků je zásah nevyhnutelný, je nutné odstranit části, které mohou ohrozit provoz na silnici.

„Silniční správní úřad Městského úřadu Český Krumlov vydal v říjnu loňského roku rozhodnutí, že je potřeba provést nezbytná opatření, zakončená trvalou stabilizací dotčených skalních svahů podle projektové dokumentace,“ potvrdila mluvčí kraje Hana Brožková.

Části skály potáhnou pracovníci specializované firmy ocelovými sítěmi a nainstalují ochranné ploty do výšky dvou metrů. Ve vytipovaných liniích použijí i dynamické bariéry do výšky tří až šesti metrů, lokálně odborníci skalní bloky ukotví pomocí svorníků, využijí i kamenné podezdívky.

První kroky k zahájení plánované investice vlastník komunikace udělal už v zimě, kdy zaměstnanci správy a údržby silnic čistili skalní svah od náletových stromů a keřů. V současnosti už má kraj hotovou i projektovou dokumentaci a dává dohromady stavební povolení.

„Vzhledem k vysokým finančním nákladům v předpokládané výši 52 milionů korun se budeme snažit získat dotaci z Evropské unie. Řeší to Státní fond životního prostředí a výzva by měla být vypsaná v říjnu,“ popsal Veleba.

Pokud dotace vyjde v plné výši, mohl by kraj dosáhnout až na 85 procent z nákladů. „Chceme to udělat příští rok, začít by se mohlo už na jaře, jakmile budou vhodné klimatické podmínky. A protože to jsou náročné práce, doba výstavby je pět až šest měsíců. To znamená, že by to běželo i přes prázdniny,“ objasnil Veleba s tím, že při pracích bude silnice průjezdná jedním pruhem a provoz budou řídit semafory.

Kameny padají i jinde

Zabezpečovací opatření mají začít na nejrozsáhlejším úseku. Jsou ovšem vytipované i další dva úseky, kde není úplně akutní, že by hrozilo větší zřícení, nicméně občas tam spadne nějaký kámen směrem k vozovce.

Místní řidiči jsou zvyklí jezdit po klikatící se silnici tísněné z jedné strany korytem Vltavy a z druhé mohutnými skalními svahy s jistou dávkou respektu.

„Jezdím tu pravidelně a předpokládám, že na vozovce může něco být. Zrovna nedávno jsme jeli, na silnici byl šutr, holandský řidič na něj najel a asi si na autě něco poškodil. Minule jsem jel v silném dešti a zastavil mě spadlý strom na vozovce. V letošní deštivé sezoně s tím musíme počítat, všechno je podmáčené,“ vylíčil 55letý Pavel Musil z Rožmberka nad Vltavou, který se živí půjčováním lodí a ubytováním Pod jezem.

Každé zpevnění postupně rozpadajících se skal nad silnicí vítá. „Určitě je to fajn. Vím, že už něco dělali před Rožmberkem, a práce tu čeká pořád dost,“ dodal Musil, který je rožmberským rodákem.

Otázkou je, zda se tato dopravní investice vejde do úsporného krajského rozpočtu na příští rok.

„Uvidíme, co se podaří do rozpočtu 2021 nacpat. Přišli jsme o 780 milionů z daní, budeme šetřit. Přednost dostanou důkladně připravené akce a investice s dotací zařazené do seznamu evropských projektů,“ popsal náměstek hejtmanky Jaromír Novák.

Rozpočet s kolegy připraví, rozhodovat o něm však budou v prosinci už noví krajští zastupitelé zvolení v říjnu.