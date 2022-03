Skálu u Českého Krumlova musí zabezpečit, hrozí jí zřícení na silnici

Už v polovině března začne zabezpečení skály mezi Českým Krumlovem a Větřním nad poměrně rušnou silnicí. Potrvá až do září a bude to stát necelých 35 milionů korun. Průjezdný bude jen jeden pruh. Místo je přitom hodně vytížené především v letní sezoně, kdy tudy vodáci míří do Vyššího Brodu.