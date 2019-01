VIDEO: Na sjezdovce z Discopříběhu se po deseti letech zase lyžuje

Psal se rok 1976 a natěšení Písečané očekávali slavnostní otevření nové sjezdovky na svahu Hradišťského vrchu. Sníh na něm nebyl, ale to nevadilo. Na trávě totiž ležel umělý kartáčový povrch.

Minulý týden se přestřihnutí pásky opakovalo, akorát s bílou pokrývkou. Po letech se sjezdovka opět otevřela veřejnosti. A odpoledne ji vyzkoušeli první lyžaři.

„Jsem rekreační lyžařka a vyhovují mi spíše kratší svahy, proto se na jízdy v Písku těším. Hlavně aby přálo počasí a mohli bychom lyžovat často,“ pochvalovala si lyžařka, která přijela z Blatné s kamarádem.

Písecká starostka Eva Vanžurová doufá, že se tu děti budou učit lyžovat, jak tomu dříve bývalo. Po slavnostním otevření měli zájemci zdarma možnost lyžovat do 19 hodin na části svahu.

V posledních letech sjezdovku využíval pouze místní lyžařský klub, který ji pro vlastní potřeby udržoval. Na větší zátěž nebyla stavěná. Během září a října loňského roku přes 200 metrů dlouhý svah, který se objevil ve filmu Discopříběh, podstoupil zásadní rekonstrukci.

Na kopec bude sjezdaře vyvážet nová poma, pro děti vznikl pojízdný koberec. Přibyla i zasněžovací děla, která čerpají vodu z řeky Otavy. „Sjezdovku lemuje nové osvětlení a vyrostlo i odbavovací zařízení. Svah se navíc rozšířil,“ podotkl Petr Matoušek z píseckého odboru investic a rozvoje.

Své dva malé syny přivedla na Hradišťský vrch i paní Klára z Písku. „Je to super, hlavně pro syny. Mladší se právě učí lyžovat, tak sjezdovku určitě využijeme,“ těšilo ji. „Moc se nám tu líbí,“ prohlásil starší ze synů, který pak sjel kopec na snowboardu.

Plánuje se rozšíření parkovacích ploch u svahu

Město do úprav investovalo 15 milionů korun bez daně. Nepodařilo se mu získat dotaci, částka tak šla z městské kasy. „Díky modernizaci vznikla v Písku nová zimní atrakce. Letos bychom ještě rádi rozšířili parkovací plochy u svahu a upravili schodiště, které sem vede od staré úpravny vody,“ plánuje místostarostka Petra Trambová.

Nová úpravna vody je postavena na vrchu nad sjezdovkou. Kvůli pokládání vodovodu byla dráha rozkopaná, město tak její rekonstrukci načasovalo, aby navazovala právě na stavbu úpravny.

Na slavnostní otevření se přišli podívat i nelyžaři. „Pamatuji si, když tu před více než čtyřiceti lety otevírali starou sjezdovku. Po původním vleku už tu zbyl jen modrý sloup úplně dole. Sjezdové koberce se tehdy olejovaly, a lyžaři tak byli hodně zašpinění. Teď je to samozřejmě nesrovnatelně jiné, snad areál poslouží,“ vzpomínal Pavel Kovanda, který bydlí právě na píseckém Hradišti.

Ostrý provoz areálu začne ve čtvrtek. „Veřejnost si tu tak bude moci po deseti letech zalyžovat. Snad se tu budeme vídat v hojném počtu,“ podotkla při slavnosti Trambová.

Od čtvrtka začne platit i ceník sjezdovky. Plné celodenní jízdné bude 380 korun, zlevněné 320 korun. K dispozici budou i skipasy platné na jednu až čtyři hodiny. Lyžaři si budou moci zakoupit také konkrétní počet jízd. Za děti rodiče zaplatí 100 až 200 korun, pro nejmenší do čtyř let bude lyžování zdarma. Areál nabídne i večerní lyžování, které bude stát 240 a 200 korun.

O revitalizaci lyžařského areálu se postarala společnost Metrostav. Provoz areálu u města vysoutěžila firma Ski Kory, která za nájem zaplatí 25 tisíc korun za sezonu. Areál vzešel z projektu vytvořeného společností Snowplan.

Nyní lyžaři stoupají k vleku mírnou oklikou. To by mělo napravit plánované schodiště. „Chceme ho společně s parkovištěm navrhnout a postavit co nejdříve, aby v listopadu bylo hotovo a obojí připraveno na další sezonu,“ uvedl Matoušek s tím, že v současnosti se k parkování využívá prostor staré úpravny vody a místa podél příjezdové cesty. Do blízkého okolí se vměstná asi padesát aut.