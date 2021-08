V táborském lesoparku Pintovka mají nový singltrek pro děti i pokročilé

Singltrek se skládá ze dvou okruhů, z nichž jeden je určený pro děti a měří 340 metrů. Druhá trať má téměř kilometr a doporučuje se spíše pokročilejším jezdcům.

Na pondělním slavnostním otevření mohli návštěvníci vidět ukázky jízdy na překážkách, zúčastnit se workshopu o bezpečnosti na singltreku nebo si vyzkoušet jízdu na speciálním kole. Dorazilo několik stovek návštěvníků.

V příštím roce mají v Pintovce vzniknout ještě další okruhy, které by měly být obtížnější a uspokojit by tak měly i náročné bikery.

Další ve Frymburku i Prachaticích

V jižních Čechách je nyní hned několik míst s oficiálním singltrekem. Svou trať představili letos například Prachatice a velmi oblíbené jsou ve Frymburku na Českokrumlovsku.

V Prachaticích měří 1,7 kilometru a stála 1,1 milionu korun. Při plánování trasy využívali kopcovitosti zdejší krajiny. „Terén tu je na výstavbu takové tratě opravdu jako dělaný. Jsou tu výjezdy do kopce i technické sjezdy, zkrátka vše, co má dobrý singltrek mít,“ uvedl před časem iniciátor celého projektu, místostarosta Prachatic Miroslav Lorenc.

Projekt tím ani tam zdaleka nekončí. Do budoucna plánují trať výrazně prodloužit a celá by měla nakonec měřit přes devět kilometrů. S výstavbou dalších částí by se mohlo začít už příští rok.