V Táboře postaví spojku u sídliště Nad Lužnicí, propojí obchodní zónu

I pár stovek metrů nového asfaltu může hrát velmi důležitou roli. Dobře to vědí v Táboře, kde se zástupci města několik let snažili dosáhnout propojení v obchodní zóně u sídliště Nad Lužnicí. První etapa spojky Volgogradská–Tesco je dávno hotová, ale druhého prodloužení ke Kauflandu se nedařilo dosáhnout.

V pondělí odpoledne však zastupitelé udělali zásadní rozhodnutí, které ke stavbě silnice povede.

„Pamětníci vědí, že je to pro nás strategická dopravní stavba. Pomůže provozu uvnitř sídliště i spojení mezi městem a sídlištěm Nad Lužnicí. Dlouhodobě se nám nedařilo vypořádat majetek potřebný pro vybudování vozovky. Nakonec se nám povedlo dosáhnout dohody, dojde ke směně pozemků a bude možné stavět,“ řekla místostarostka Michaela Petrová (Jinak!).

Postup bude prakticky stejný jako při první etapě. „Silnici nechá postavit společnost K. O. K. Real a město se s ní následně vypořádá a převezme ji,“ dodala Petrová.

Harmonogram je takový, že už v květnu může dojít k vypořádání pozemků. V srpnu zástupci města a společnosti podepíšou smlouvu o budoucím výkupu silnice. V listopadu se dostane na výběrové řízení na zhotovitele komunikace. Ta by měla být dokončena nejpozději v srpnu 2021, kdy je naplánovaná kolaudace.

Projekt počítá i s chodci a vybudováním cyklostezky, to vše za přibližně 10 milionů korun bez DPH. Město pak ještě s firmou K. O. K. Real směňuje pozemky v hodnotě 6,5 milionu korun. Ta za to získá parcely v Klokotech. Je to přibližně 4 500 metrů čtverečních pozemků.

„Jak se k této směně stavíte vy osobně, paní místostarostko. Často v takových případech nedáváte doporučující stanovisko, nyní je to jinak,“ ptala se při jednání Hana Randová (SNK Tábor sobě), opoziční zastupitelka.

„Jednání bylo mnoho a byla náročná. Bez této směny pozemků bychom se ke stavbě silnice nedostali, proto jsem dala doporučení. Velmi bych se přimlouvala za schválení, abychom to mohli udělat,“ reagovala Petrová. Zastupitelé pak bez váhání bod programu podpořili.

Budoucí vozovka také umožní alternativní propojení města se sídlištěm v případě jakýchkoliv problémů na hlavní čtyřpruhové soběslavské silnici. A bude možné případně vytěsnit kamiony z křižovatky u Drsů ve směru ke Kauflandu.

„V neposlední řadě půjde převést trasy autobusů městské hromadné dopravy na novou trasu se zastávkami u Teska a Kauflandu, což umožní využít obchodní zónu i obyvatelům města, kteří nevyužívají k nákupům osobní vozidla,“ píše se v důvodové zprávě dokumentu.

Zástupci města, přesně odboru dopravy, budou mít nad stavbou dohled, protože budou například členy výběrové komise na zhotovitele silnice a následně i u dozoru samotné stavby.

Ještě důležitější je obchvat Tesco - Slapy

Pokud se mluví v Táboře o Tesku a dopravě, je to pak většinou o ještě mnohem důležitější stavbě. Tou je obchvat mezi obchodní zónou a obcí Slapy. Připravuje ji Jihočeský kraj, který má být zároveň investorem. Počítá se s ní už zhruba 10 let. Vloni kraj nechal zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení. Kdy by se mohlo začít budovat, ale zatím oficiálně neoznámil. Kraj totiž v Táboře nyní staví jinou silnici, a to propojku Chýnovské a Vožické ulice u Měšic.

Je dlouhá téměř 1,5 kilometru a smyslem je napojení průmyslové zóny Vožická a vytvoření alternativy vytíženému severojižnímu tahu. Akce stojí 105 milionů a silnice má být v provozu zhruba za dva roky.

