Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Autor: ,
  13:02
Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus jeden pruh, který se bude střídat v obou směrech. Součástí projektu je rekonstrukce mostu v Protivíně téměř za miliardu.
U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu...

U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu nepřežil. Řidička modré toyoty a spolujezdec z fordu utrpěli těžká zranění. | foto: Policie ČR

U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu...
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet. Řidiče našli mrtvého pod vozem. (2....
7 fotografií

Vozovka mezi Českými Budějovicemi a Pískem je dlouhodobě jednou z nejvytíženějších v kraji. Hustý obousměrný provoz ale znemožňuje předjíždění. Často se proto na ní stávají tragické nehody.

Jen v září při haváriích na I/20 zahynuli dva lidé. Obě tragické nehody se staly u Sedlce. Při první řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy hořet. Při druhé řidička přejela do protisměru, kde se čelně střetla s protijedoucím vozem. Jeho šofér zemřel na místě.

Ať má hlavní tah do Budějovic dva pruhy v obou směrech, chce Písek po ŘSD

První několik kilometrů hned za krajským městem bude bezpečnější díky tomu, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) loni zahájilo stavbu obchvatu Češnovic a Dasného za 1,25 miliardy korun. Nový úsek, který odvede dopravu ze dvou obcí má být hotový v létě 2027.

Na obchvat naváže 32 kilometrů vozovky do Písku, kde bude režim dva plus jeden pruh. Z Písku do Prahy pak téměř rok jezdí auta po dálnici D4.

Pokračování D4 až do Českých Budějovic zatím není možné mimo jiné proto, že vozovka I/20 vede kolem rybníků a nelze ji upravit na dálniční parametry.

U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu nepřežil. Řidička modré toyoty a spolujezdec z fordu utrpěli těžká zranění.
U Sedlce se 12. září čelně střetly dvě auta. Řidič bílého fordu nehodu nepřežil. Řidička modré toyoty a spolujezdec z fordu utrpěli těžká zranění.
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
Když přijeli k nehodě hasiči, bylo auto v plamenech. (2. září 2025)
7 fotografií

„Ale i režim dva plus jedna situaci velmi pomůže. Vždy bude dvouproudá část ve směru na Písek a pak zase ve směru na České Budějovice,“ řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Jako první se začne v roce 2027 stavět úsek mezi Protivínem a Vodňany. Součástí projektu je rekonstrukce mostu v Protivíně téměř za miliardu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus...

29. září 2025  13:02

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Část náměstí bez aut? V Táboře to vítají, dočasná úprava možná zůstane natrvalo

Centra měst nemusí být jen křižovatky plné aut. Třeba v Táboře v létě už podruhé proměnili část Žižkova náměstí v pěší zónu. Chtěli zklidnit dopravu a nabídnout bezpečnější a příjemnější prostředí...

29. září 2025  9:44

Pýcha předešel pádu, dal dva góly a Motor dál válí: Nechceme výkyvy jako dříve

Zazářit, zhasnout. Zazářit, zhasnout. Pořád dokolečka. S opakujícím se vzorcem hodlají českobudějovičtí hokejisté letos zatočit. A daří se jim to. I obránce Pavel Pýcha pomohl k tomu, aby pýcha...

29. září 2025  7:19

Brno se v Ústí naladilo na boj o Evropu, zářily posily. Písek pokazil Palyzův návrat

Basketbaloví vicemistři z Brna vstoupili do nového ročníku Maxa NBL vítězstvím v Ústí nad Labem 87:64. Velký podíl na úspěchu měly letní posily hostů. Ross Williams dal 28 bodů, Kevin Kalu nasbíral...

28. září 2025  21:07

Jako by Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

28. září 2025  9:35

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

27. září 2025  16:49

Duševní zdraví musí být opět prioritou vlády, říká jihočeský lídr ANO Vojtěch

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. Chce využít i zkušenosti z období, kdy byl velvyslancem ve Finsku. „Tam mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Je to...

27. září 2025  11:09

Kouč píseckých basketbalistů: Jsme zkušenější a sehranější a máme rozdělanou práci

Už dávno nejsou nováčkem. Nikdo je nepodcení. Přesto písečtí basketbalisté chtějí v nejvyšší soutěži znovu prohánět nejlepší týmy ligy a hlavně bavit diváky.

27. září 2025

Motoru roste sniper. Koláčka nabádají, ať to pálí na bránu, radí i Gulaš

Českobudějovický Motor na svém ledě v osmém extraligovém kole doslova deklasoval lídra tabulky. Brněnskou Kometu Jihočeši přehráli přesvědčivě 8:0 a nedali matnému týmu kouče Kamila Pokorného šanci....

27. září 2025  6:22

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  15:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.