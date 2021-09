V Jindřichově Hradci zamítli opravu silnice, pro obyvatele je ale zásadní

Při přípravách se přišlo na to, že pouhá výměna povrchu zdaleka nestačí a budou třeba daleko nákladnější zásahy. S tím rada města problém neměla, narazila však na nesouhlas zastupitelů.

Nelíbilo se jim hlavně navýšení částky na osm a půl milionu korun. Peníze navíc, které sem měly proudit, chtěla rada přesunout z rezerv ušetřených při již hotových akcích.

„Nemám nic proti tomu, aby se rekonstrukce udělala. Mám ale problém s tím, že plánovaná oprava se netýká celé délky komunikace a že je částka tak vysoká. Oproti původním plánům je o šest milionů vyšší. Navíc jsme se jako zastupitelé o rekonstrukci dozvěděli až z novin. To je pro mě jednoznačný důvod, proč materiál nepodpořit,“ uvedl na jednání opoziční zastupitel Stanislav Mrvka (Změna 2020).

S tím ale nesouhlasil starosta Jan Mlčák (Patrioti JH), podle něhož nejde o navýšení ceny zakázky. Příprava projektu měla ukázat, že kromě výměny asfaltu je třeba také celou silnici dostatečně odvodnit.

„Odhad nákladů podle projektu na tuto akci byl dokonce 12 milionů a my jsme opravu vysoutěžili jen za 8,5 milionu, takže naopak jde ještě o příznivou cenu. Nikdo se tady o komunikace dlouhodobě nestaral, a proto teď máme ve městě 70 kilometrů silnic v havarijním stavu. My se teď snažíme postupně opravit, co se dá,“ řekl Mlčák.

Na jaře to může být ještě dražší

Současný starosta se dočkal podpory od zastupitelky Petry Blížilové (ČSSD), která by chtěla nechat silnici opravit co nejdříve.

„Neodsouhlasili jsme 8,5 milionu a rekonstrukce se tak bude muset dělat až na jaře, ale to může být částka kvůli rostoucí ceně materiálů dvakrát taková. Pro mě je nepochopitelné, že necháme sedm tisíc lidí z Vajgaru jezdit po rozbité silnici jen kvůli tomu, že jsme se to dozvěděli z novin,“ podivovala se Blížilová.

Původně se v rozpočtu počítalo na opravy s částkou 2,5 milionu korun namísto projednávaných 8,5 milionu. Část navýšení měly pokrýt úspory z rekonstrukce ulic Kostelní, Ke Mlýnu, Radouňka a propojení ulic Denisova a Jindřiš.

Necelých 2,5 milionu korun pak měly pokrýt peníze z rezerv města. Pro návrh bylo 13 zastupitelů z 20 přítomných, což při celkovém počtu 27 členů nakonec jen těsně nestačilo.

Původně měl Strabag opravit silnici v úseku od kruhové křižovatky s ulicí Jáchymova po křižovatku s ulicí Řečička. Kromě samotné rekonstrukce vozovky a vybudování odvodňovacího systému bude třeba opravit i povrch stávajících křižovatek mezi vnitřní a vnější komunikací a také obnova dopravních značek a obrubníků.