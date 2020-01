Nová silnice v Budějovicích odvede auta ze sídliště Máj kolem univerzity

Časy, kdy ulicí Na Sádkách a v okolí projelo sem tam auto, jsou nenávratně pryč. Rozsáhlá bytová výstavba ve velkém mění tvář území mezi Stromovkou a kampusem Jihočeské univerzity v Budějovicích.

Čtvrť je zatížená dopravou a město až zpětně řeší situaci a dohání, co mělo být hotové, než se začalo stavět. Pomoci má nová silnice, která povede ze sídliště Máj od vyústění ulice M. Horákové směrem ke Švábově Hrádku pod golfové odpaliště do ulice Na Sádkách.

Projekt se významně posunul, protože získal v těchto dnech územní rozhodnutí. Zástupci města mají také předjednané směny pozemků, které budou pro vybudování nové silnice potřebovat.

„Pokud nenastanou komplikace, tak bychom ještě letos začali první etapou a postavili kruhovou křižovatku na rozhraní ulic M. Horákové a Branišovské. Příští rok by se dostalo na samotnou stavbu spojky. Pro město je to nyní velká priorita, protože lokalita potřebuje odlehčit a tato silnice by měla pomoci,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička.

Silnice dlouhá 650 metrů bude mít v každém směru jeden jízdní pruh. Odhadovaná cena stavby se pohybuje v rozmezí 60 až 80 milionů korun.

Část pozemků má město ve svém majetku, zbytek bude muset teprve získat. „S majiteli nebo jejich zástupci jsem jednal a vše by mělo proběhnout formou směny. Čeká nás vypočítání hodnoty pozemků a pak se posuneme dál,“ sdělil náměstek primátora pro majetek Tomáš Bouzek.

Radnice bude měnit třeba se společností Vatoli známého budějovického developera Václava Drchala. Právě on stojí i za masivní výstavbou rezidenčního bydlení u univerzity s názvem Byty Stromovka.

Ve chvíli, kdy bude komunikace hotová, měla by značná část řidičů přestat jezdit přes ulice Na Sádkách či Na Zlaté stoce. Tato oblast nedaleko Stromovky je stále vytíženější. Důvodem je nejen výstavba bytových domů. Část motoristů si tudy také krátí cestu, když nechce jet přes Branišovskou a Husovu směrem ke Kauflandu.

Se situací jsou dlouhodobě nespokojení tamní obyvatelé a starousedlíci. Ti město opakovaně upozorňovali a kritizovali, že umožnilo budovat ve velkém nové bydlení, aniž by nejdříve byla zajištěná infrastruktura. Vznikl proto i spolek Zlatá stoka – Čtyři Dvory.

„Mají tu být byty až pro dva tisíce lidí. Celý projekt vzniká od konce, infrastruktura se řeší až naposledy,“ zdůraznil před časem místní obyvatel a předseda spolku Stanislav Linda.

Ve staré zástavbě žije už 25 let i Hana Malíková, která také hodně pociťuje, jak se čtvrť mění. „Posledních pět let je to neskutečné. Vypadá to, že tu zastaví každé volné místo. Začalo to u kapličky a pokračuje to dál. Rodina má dnes běžně dvě auta, provoz tu neustále roste,“ potvrdila.

Obchvat je naplánovaný až do Litvínovic

Až bude silnice hotová, měla by se situace zlepšit. Bude to ovšem první z kroků. Zástupci města hodlají dále v ulici Na Zlaté stoce zvýšit bezpečnost chodců úpravou přechodů. A dostat se má i na omezení výjezdu směrem k Husově třídě, což by mělo některé řidiče odradit od průjezdu.

Plánovaná spojka mezi Májem a Švábovým Hrádkem je jen pokračováním roky plánované silnice od Strakonické na sídlišti Vltava přes Máj do Litvínovic.

Tento západní „obchvat“ měl v minulosti sloužit k odlehčení provozu na Dlouhé louce a původně to měla být velká silnice s dvěma jízdními pruhy v každém směru. Dobře patrné je to právě z velikosti vozovky v ulici M. Horákové.

Celé dokončení je však v nedohlednu. Na Švábově Hrádku je přitom pro silnici i stavební uzávěra, takže je krásně vidět, kudy má dál pokračovat. Jenže řada místních ji tam nechce a postavili si i s vědomím na plány města bydlení přímo u zamýšlené komunikace.

Nahrává jim i postoj Litvínovic, kde také nejsou nakloněni pokračování vozovky na jejich území. Zástupci budějovické radnice s nimi o tom budou opět jednat.