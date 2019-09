Silnice z Dačic do Slavonic nestačí. Obce chtějí rozšíření

Aktuální stav komunikace je nejen postrachem řidičů, ale i vedení obcí na této příhraniční trase. Požadují po kraji vylepšení trasy, která je v této části regionu důležitou dopravní spojnicí.



„Silnice do Slavonic už šířkově a směrově neodpovídá intenzitě dopravy a teď tu navíc jezdí kvůli kůrovcové kalamitě spousta kamionů se dřevem. Je úzká a zatáčky nejsou dobré. Proto spolu s ostatními starosty obcí na její trase dlouho apelujeme na kraj, aby silnici opravil, ale i rozšířil. V červnu a červenci tu došlo ke dvěma tragickým autonehodám, což potřebu upravit silnici ještě zvýšilo,“ uvedl dačický starosta Karel Macků.

Silnice Dačice – Slavonice je ve směru na Jihlavu a Rakousko. Na její trase jsou ještě obce Peč a Dolní Bolíkov. I jejich starostové proto jednají s krajem nejen o obnově, ale také rozšíření.

„Pokud by kraj udělal jenom rekonstrukci úzké silnice, zlepšení dopravy to moc nepomůže. Proto jsme při jednáních s krajskými odborníky na dopravu nabídli pomoc s výkupy potřebných pozemků na rozšíření cesty. Myslíme si, že pokud se do toho zapojí starostové, půjde to lépe,“ řekl slavonický starosta Hynek Blažek.

Jen oprava vyjde na 120 milionů

Vedoucí krajského odboru dopravy Jiří Klása potvrdil, že v současné době je připraven projekt, který řeší kompletní rekonstrukci daného úseku. „Stavbu jsme původně připravovali ve variantě s rozšířením. Vzhledem ke složitým majetkoprávním poměrům, kdy se nepodařilo získat všechny pozemky, jsme od tohoto záměru upustili. Někteří vlastníci měli bohužel neúměrné požadavky, které jsme jim nemohli splnit. Zvažovali jsme i vyvlastnění. To nám však neumožnily příslušné územní plány obcí, neboť stavba v nich není uvedena jako veřejně prospěšná,“ sdělil Klása.

Stavba je i v této připravené variantě nákladná. Jde zhruba o 120 milionů korun. „Zdůrazňujeme, že nejde o pouhou opravu povrchu, ale o kompletní rekonstrukci včetně podkladních vrstev. V případě, že bychom řešili také rozšíření, by se náklady vyšplhaly odhadem o 60 až 80 milionů korun a doba přípravy by se prodloužila o zhruba půl roku až rok. Záleželo by ovšem, v jakém časovém horizontu by se povedlo získat chybějící smlouvy s vlastníky,“ vysvětlil Klása.

Pokud by kraj na tuto dopravní akci získal stavební povolení, předpokládá šéf odboru dopravy v této chvíli realizaci během jednoho až dvou let.

Klíčové je souběžné jednání se starosty, kteří zjišťují, zda by ze svých pozic přesvědčili některé z dosud nepřesvědčených vlastníků dotčených pozemků. „Na základě jejich vyjádření se rozhodneme, zda budeme pokračovat v námi vyprojektované variantě, nebo dojde k přeprojektování dokumentace s rozšířením silnice,“ dodal Klása s tím, že kraj chce tuto věc uzavřít během podzimu.

Starostové obcí na trase už kolotoč jednání s vlastníky pozemků rozjeli. „Majitelů je několik, nejvýznamnější jsou dva, kteří vlastní nejvíc pozemků. Jednáme s nimi a je to na dobré cestě,“ potvrdil Macků.