V nemocnici využívají chladicí čepici, ochrání vlasy při onkologické léčbě

  14:11
Speciální silikonová čepice při chemoterapii ochlazuje pokožku hlavy a výrazně snižuje riziko ztráty vlasů, typického nežádoucího účinku léčby. Nemocnice v Českých Budějovicích rozšířila spektrum podpůrné onkologické péče o moderní chladicí systém.
Nemocnice v Českých Budějovicích rozšířila spektrum podpůrné onkologické péče o moderní chladicí systém. | foto: Nemocnice České Budějovice

Čepice funguje na principu cíleného chlazení vlasové pokožky, které zpomaluje její prokrvení. Tím se omezí množství cytostatika (silných léčiv používaných v onkologii), které se dostane k vlasovým kořínkům, a sníží se riziko jejich poškození.

Výsledkem může být výrazné omezení vypadávání vlasů. Ztráta vlasů bývá pro mnoho pacientů zlomový okamžik. Do té doby mohou nemoc vnímat jako něco, co se odehrává „uvnitř“ těla a co zvládnou v soukromí.

Chladicí terapie není hrazena ze zdravotního pojištění, cena za použití přístroje činí 500 korun za hodinu.

„Když ale začnou vypadávat vlasy, onemocnění se najednou stává viditelným navenek – a právě tehdy si řada pacientů naplno uvědomí, jak radikálně diagnóza a léčba zasahují do jejich života. Pokud dokážeme vypadávání vlasů alespoň částečně omezit, může to výrazně podpořit psychickou pohodu pacientů a posílit jejich motivaci i sebevědomí během léčby,“ popsala primářka onkologického oddělení Taťána Karpianusová.

Chladicí systém dosahuje velmi dobrých výsledků zejména u pacientek s karcinomem prsu léčených antracykliny nebo taxany. O vhodnosti metody vždy rozhoduje ošetřující lékař podle typu léčby, onemocnění a celkového zdravotního stavu pacienta.

Nemocnice v Budějovicích má nové operační sály, jeden z nich je hybridní

„Zachování vlasů nelze stoprocentně zaručit, protože reakce na léčbu je vždy individuální. Při správné indikaci však můžeme u pacientů jejich vypadávání výrazně omezit. Vlasy navíc často mohou dorůstat rychleji, někdy už v průběhu samotné léčby,“ doplnila primářka Karpianusová.

Použití technologie je bezpečné. Čepice se nasazuje přibližně 30 minut před zahájením infuze a snímá se 60 až 90 minut po jejím skončení. Většina pacientů ji snáší dobře. Chladicí terapii mohou využít pacienti v denním stacionáři onkologického oddělení. Není hrazena ze zdravotního pojištění, cena za použití přístroje činí 500 korun za hodinu.

